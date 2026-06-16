తెలంగాణలో ఏసీబీ మరో రైడ్ - బెడ్ కింద భారీగా నోట్ల కట్టలు
ల్యాండ్స్ అండ్ సర్వే డిప్యూటీ డైరెక్టర్ నరహరి నివాసంలో ఏసీబీ సోదాలు - ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసు - ఛత్రినాకలో నరహరి నివాసం, కార్యాలయంలో ఏసీబీ సోదాలు - 11 ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు
ACB Raid on Lands and Survey Deputy Director (ETV Bharat)
Published : June 16, 2026 at 11:30 AM IST
Telangana ACB Raids on Lands and Survey Deputy Director : ఇటీవల దూకుడు ప్రదర్శిస్తున్న తెలంగాణ అవినీతి నిరోధక శాఖ(ఏసీబీ) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లంచాలు తిన్న తిమింగాళాలకు ఉచ్చు బిగిస్తోంది. హైదరాబాద్లో తాజాగా ల్యాండ్స్ అండ్ సర్వే డిప్యూటీ డైరెక్టర్ నరహరి నివాసంలో సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు రూ.కోటికి పైగా నగదు, భారీగా బంగారం, వెండి ఆభరణాలను ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు.
ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో సోదాలు చేస్తున్న ఏసీబీ నారాయణగూడలోని సర్వే భవన్లో నరహరి క్యాబిన్ సర్వే, సెటిల్మెట్స్ అండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ కమిషనర్ ఆఫీసులో ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేస్తోంది.