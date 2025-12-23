ETV Bharat / state

Mahabubnagar DTC Kishan Nayak Arrest : తెలంగాణ అవినీతి నిరోధక శాఖ వలకు భారీ తిమింగలం చిక్కింది.ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కూడబెట్టిన మహబూబ్​నగర్​ డీటీసీ కిషన్ నాయక్​ను ACB అరెస్ట్ చేసింది. ట్రాన్స్​ఫోర్ట్ డిప్యూటీ కమిషనర్​గా విధులు నిర్వహిస్తున్న కిషన్ నాయక్ భారీగా ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లు గుర్తించారు. వీటి విలువ బహిరంగ మార్కెట్​లో సుమారు రూ.200 కోట్ల వరకు ఉంటుందని ఏసీబీ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్​లో కిషన్ స్వగృహం సహా మహబూబ్​నగర్​ ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో సోదాలు చేపట్టి కీలక పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు ఏసీబీ అధికారులు.

ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులున్నాయని నమోదైన కేసులో మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా రవాణా శాఖ ఉపకమిషనర్ కిషన్ ఆస్తులపై బుధవారం ఉదయ 5 గంటల నుంచి అవినీతి నిరోధక శాఖ సోదాలు చేపట్టింది. హైదరాబాద్‌లోని ఆయన స్వగృహం సహా మహబూబ్‌నగర్ ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు జరిపారు. కిషన్ ఇల్లు, బంధువుల ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో సోదాలు నిర్వహించిన అధికారులు రూ.12కోట్లకు పైగా విలువైన ఆస్తులకు సంబంధించిన ధ్రువపత్రాలు, డాక్యుమెంట్స్‌, బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు తెలిపారు ఏసీబీ డీఎస్పీ శ్రీధర్‌. హైదరాబాద్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి ప్రాంతాల్లో అక్రమ ఆస్తులను గుర్తించినట్లు పేర్కొన్నారు.

హైదరాబాద్‌లో ఆరు చోట్ల, నిజామాబాద్‌లో మూడు చోట్ల, నారాయణఖేడ్‌లో మూడు చోట్ల సోదాలు నిర్వహించినట్లు తెలిపారు ఏసీబీ అధికారులు. నారాయణఖేడ్‌లో 30 ఎకరాలు, నిజామాబాద్‌లో 10 ఎకరాల భూమికి సంబంధించి అక్రమ ఆస్తులను గుర్తించినట్లు వెల్లడించారు. పాట్ మార్కెట్​లోని అజిత్ గోల్డ్ దుకాణంలో కిషన్ నాయక్ పేరిట ఉన్న బంగారాన్ని తీసుకువచ్చి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఒక కిలో బంగారంతో పాటు, నిజామాబాద్‌లో లహరి అంతర్జాతీయ హోటల్, అపార్ట్‌మెంట్లకు సంబంధించిన పత్రాలను గుర్తించామన్నారు.

డాక్యుమెంట్ విలువ ప్రకారం రూ.12 కోట్ల పైగా అక్రమ ఆస్తులు గుర్తించామని, బహిరంగ మార్కెట్లో వాటి విలువ రెండింతలు ఉండవచ్చని ప్రాథమికంగా అంచనాకు వచ్చామని తెలిపారు ఏసీబీ డీఎస్పీ. దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌లోని అతని బంధువు విజయ్ ఇంట్లో పలు డాక్యుమెంట్లను గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కిషన్ నాయక్‌ను కస్టడీలోకి తీసుకొని మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుంటామని చెప్పారు ఏసీబీ అధికారులు.

