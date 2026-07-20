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కళాశాల విద్యార్థులకు 'టాస్క్'​ భరోసా - శిక్షణ తీసుకుంటే మెరుగైన ఉద్యోగ అవకాశాలు

విద్యార్థులకు వరంలా మారిన తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్స్​ అండ్ నాలెడ్జ్​(టాస్క్​) - యువతకు పలు అంశాలపై తర్ఫీదు నిస్తున్న టాస్క్​ - శిక్షణ కోసం కళాశాలలు, విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

Task Providing Skill Training
Task Providing Skill Training (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 10:39 PM IST

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Task Providing Skill Training : ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది డిగ్రీలతో బయటకు వస్తున్నారు కానీ ఉద్యోగాలు సాధించడంలో మాత్రం వెనకబడుతున్నారు. యువతలో నైపుణ్యలేమి దీనికి ప్రధాన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చాలా మంది విద్యార్థుల్లో పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు కొరవడుతున్నాయి. దీంతో ఆయా యాజమాన్యాలే తర్ఫీదును ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటోంది. దీని కారణంగా సమయంతో పాటు ఖర్చు కూడా అవుతోంది. ఇలాంటి సమస్యకు పరిష్కార మార్గంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం టాస్క్​( తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్స్​ అండ్ నాలెడ్జ్​) అనే వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది.

  • తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్స్​ అండ్ నాలెడ్జ్​ సంస్థ-టాస్క్ దేశీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రముఖ సంస్థలతో భాగస్వామ్యం చేసుకుని పనిచేస్తోంది. ఐటీ కంపెనీలు, అంకుర సంస్థలు, ఎంఎన్​సీలతో కలిసి ప్లేస్‌మెంట్స్‌ డ్రైవ్, ఇంటర్న్‌షిప్స్, హ్యాకథాన్లు, వర్క్​షాప్​లు నిర్వహిస్తోంది. వీటి ద్వారా వేలాది మంది ఉద్యోగాలు, ఇంటర్న్‌షిప్‌ పొందటం విశేషం.
  • తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దేశానికి స్కిల్‌హబ్‌గా మార్చాలనే దిశగా టాస్క్‌ నిరంతరం పని చేస్తోంది. పట్టణ, గ్రామీణ అనే తేడా లేకుండా అన్ని ప్రాంతాల విద్యార్థులకు సమానమైన అవకాశాలను కల్పిస్తోంది. స్వయం ఉపాధి, స్టార్టప్‌ సంస్కృతిని ప్రోత్సహించటంలో ఈ సంస్థ కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది.
  • శాస్త్రసాంకేతిక రంగాల్లో శరవేగంగా మార్పులు వస్తున్న నేపథ్యంలో టాస్క్‌ ఆధునిక సాంకేతికతలపై ఎక్కువగా దృష్టి సారిస్తోంది. ఏఐ, మెషిన్‌ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, క్లౌడ్‌ కంప్యూటింగ్, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ, బ్లాక్‌ చెయిన్‌ వంటి ఎమర్జింగ్, బేసిక్‌ టెక్నాలజీలపై తర్ఫీదు అందించటం ద్వారా విద్యార్థులను భవిష్యత్తు ఉద్యోగాలకు సిద్ధం చేస్తోంది.

యువతలో నైపుణ్యాలు పెంపొందించేందుకు : తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్స్​ అండ్ నాలెడ్డ్ సంస్థ యువతలో నైపుణ్యాలను పెంచి, వారికి ఉపాధి భద్రతను కల్పించేందుకు తోడ్పడుతోంది. ఈ సంస్థ ద్వారా శిక్షణ పొందిన చాలా మంది విద్యార్థులు పలు సంస్థల్లో ఉద్యోగాలను సాధించారు. ఈ ఏడాదికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఇప్పటికే విడుదలైంది. ఆగస్టు 17వ తేదీ దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు చివరి తేదీ.

ఆంగ్లంలో పట్టు సాధించేలా :

  • టాస్క్‌లో నమోదైనట్లయితే టాస్క్‌ బృందం నిపుణులు వచ్చి పలు అంశాలపై తరగతులు చెబుతున్నారు
  • వ్యక్తిగత సామర్థ్యాలు, టీమ్​ మేనేజ్​మెంట్ స్కిల్స్, సాంకేతిక, విజ్ఞాన అంశాలపై తర్ఫీదును ఇస్తారు
  • ఆంగ్లంలో పట్టు సాధించేందుకు పలు మెలకువలను నేర్పిస్తారు

పట్టించుకోని యాజమాన్యాలు : ఏటా టాస్క్‌లో ట్రైనింగ్​ కోసం కాలేజీలు, విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. ఒక్కసారి ఎంటర్​ చేసుకున్నట్లయితే చదువు పూర్తయ్యేంతవరకు వరకు శిక్షణ కొనసాగనుంది. డిగ్రీ, పీజీ, ఎంబీఏ, ఫార్మసీ, విద్యార్థులకు రూ.600, బీటెక్​ వారు రూ.1,500 చెల్లించి నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక స్తోమత, ఇతర కారణాలతో విద్యార్థులు ఆసక్తి చూపడం లేదు. అదే విధంగా కళాశాలల యాజమాన్యాలు కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. యాజమాన్యాల లాభార్జన కారణంగా ఉపాధి అవకాశాలు పెంచేందుకు వెనకాడుతున్నారు.

వివిధ కాలేజీల విద్యార్థుల్లో స్కిల్స్​ను పెంచి ఉపాధి భద్రత కల్పించేందుకు అవసరమైన శిక్షణను ఇస్తున్నాం. పరిశ్రమల సందర్శనకు తీసుకెళ్లి యువతలో సరికొత్త ఆలోచనలు రేకెత్తేలా చూస్తున్నాం. జాబ్​ మేళాలతో మెరుగైన ఉపాధి చూపుతున్నాం. కళాశాల యాజమాన్యాలు చొరవ చూపించి టాస్క్‌లో నమోదు చేసుకునేందుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.ఉద్యోగ మేళాలతో ఉపాధి-గంగాప్రసాద్, టాస్క్‌ ఉమ్మడి జిల్లా మేనేజర్‌

YUVA : హైదరాబాద్‌లో జాతీయ నైపుణ్య శిక్షణాభివృద్ధి సంస్థ - యువత ఉపాధికి భరోసా!

మీ అర్హతకు తగిన జాబ్​ కావాలా? - ఈ యాప్​లో మీ వివరాలు నమోదు చేస్తే చాలు!

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TELANGANA ACADEMY FOR SKILLS
యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ
TASK PROVIDING SKILL TRAINING

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