పన్నుల రాబడుల్లో 'భారీ' పురోగతి - రాష్ట్ర ఖజానాకు రూ.44,372 కోట్ల ఆదాయం
రాష్ట్రంలో ఈ ఆర్థిక ఏడాది తొలి ఆరు నెలల పన్నులతో గణనీయంగా ఆదాయం సమకూరింది. కిందటి ఏడాదితో పోలిస్తే 16శాతం వృద్ధి నమోదైంది. అధిక భాగం జీఎస్టీ రూపంలో రాగా సెప్టెంబర్లోనే అత్యధికంగా వచ్చింది.
Published : October 3, 2026 at 7:31 AM IST|
Updated : October 3, 2026 at 8:20 AM IST
Telangana 2026 First 6 Months Revenue : పన్నుల రాబడుల్లో రాష్ట్రం గణనీయ పురోగతి సాధించింది. పన్నుల ఆదాయంలో వరుసగా వృద్ధి నమోదైంది. జీఎస్టీతో పాటు ఇతర రాబడులు కూడా గత ఆర్థిక ఏడాది కంటే అధికంగా వచ్చాయి. ఈ ఆర్థిక ఏడాది తొలి ఆరు నెలల్లో వాణిజ్య పన్నుల శాఖ రూ.44,372 కోట్ల రాబడులను తెచ్చిపెట్టగా, గత ఏడాది ఇదే ఆరు నెలల్లో రూ.38,267 కోట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. అంటే కిందటి తొలి రెండు త్రైమాసికాల ఆదాయంతో పోలిస్తే ఈసారి దాదాపు 16 శాతం వృద్ధి నమోదైంది.
గతేడాదితో పోలిస్తే మెరుగైన వృద్ధి
రాష్ట్రంలో ఈ నెల కూడా వాణిజ్య పన్నుల్లో వృద్ధి నమోదైంది. ఈ ఆర్థిక ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు ఆరు నెలల కాలంలో వచ్చిన రాబడులను గత ఆర్థిక ఏడాదిలో ఇదే ఆరు నెలల్లో వచ్చిన మొత్తాలతో పోలిస్తే 16 శాతం వృద్ధి నమోదు చేసింది. గత ఆర్థిక ఏడాది మొదటి ఆరు నెలల్లో రూ.38,267 కోట్లు రాబడులు రాగా, ఈ ఆర్థిక ఏడాది అదే మొదటి ఆరు నెలల్లో రూ.44,372 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. అంటే ఏకంగా రూ.6,105 కోట్లు అదనంగా రాబడులు వచ్చినట్లు వాణిజ్య పన్నుల శాఖ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
సెప్టెంబర్లోనే అధిక ఆదాయం
రాష్ట్రానికి వాణిజ్య పన్నుల శాఖ ద్వారా జీఎస్టీ, పెట్రోల్, డీజిల్, మద్యం విక్రయాలపై వచ్చే వ్యాట్, వృత్తి పన్ను తదితర నాలుగు రకాల రాబడులు ఉంటాయి. వీటిలో సింహభాగం జీఎస్టీ ద్వారా వస్తుంది. జీఎస్టీ మొదటి నుంచి వృద్ధి నమోదు చేస్తూ వస్తోంది. ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు జీఎస్టీ ద్వారా తెలంగాణకు రూ.25,048 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. గత ఏడాది ఇదే ఆరు నెలల్లో రూ.21,493 కోట్లు మాత్రమే వచ్చినట్లు అధికారిక లెక్కలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అంటే రూ.3,555 కోట్ల అదనపు రాబడి నమోదైంది. ఒక్క సెప్టెంబర్లోనే గత ఏడాది ఇదే నెలతో పోలిస్తే 15 శాతం వృద్ది నమోదు చేసి ఏకంగా రూ.538 కోట్లు అదనంగా రాబడి తెచ్చి పెట్టింది.
వృత్తి పన్నులో మార్పు రాలేదు
ఇక పెట్రోల్ విక్రయాలపై వచ్చిన వ్యాట్ రాబడులు ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు రూ.9,615 కోట్లు కాగా, గత ఏడాది ఇదే కాలంలో రూ.8,363 కోట్లు వచ్చాయి. అంటే దాదాపు రూ.1,252 కోట్ల అదనపు రాబడితో 15 శాతం వృద్ధి నమోదు చేసింది. ఒక్క సెప్టెంబర్లోనే రూ.1,613 కోట్లు వచ్చాయి. కిందటి ఏడాది సెప్టెంబర్లో రూ.1,287 కోట్లతో పోలిస్తే రూ.326 కోట్ల పెరుగుదల నమోదు అయ్యింది. ఇది ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన లక్ష్యం కంటే అధికం.
మద్యం అమ్మకాలపై వ్యాట్ ఆదాయం ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు రూ.9,210 కోట్లు కాగా, గత సంవత్సరం ఇదే కాలానికి రూ.8,345 కోట్లు మాత్రమే సమకూరింది. అంటే దాదాపు రూ.865 కోట్ల అదనపు రాబడి వచ్చింది. దీంతో సుమారు 10 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. వృత్తి పన్ను మాత్రం భిన్నమైన ధోరణిని చూపించింది. ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు మొత్తం రూ.499 కోట్లకు గానూ గత ఏడాది కూడా ఇదే కాలంలో మొత్తం రూ.499 కోట్లే వచ్చాయి. అంటే ఈ రంగంలో ఆరు నెలల మొత్తంలో పెద్దగా మార్పు లేదు.
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