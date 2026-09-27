పెరుగుతున్న టీనేజీ ప్రెగ్నెన్సీలు - ప్రేమ పేరుతో అమ్మాయిలపై లైంగిక దాడులు
రాష్ట్రంలో టీనేజీ అమ్మాయిల ప్రెగ్నెన్సీలు పెరుగుతున్నాయి. కొందరు వ్యక్తులు మాయ మాటలతో ప్రేమ వలలో పడేసి లైంగిక దాడులు ఒడిగడుతున్నారు. ఇంట్లో చెబితే తమనే నిందిస్తారనే బాధితుల మౌనం కామాంధులకు అవకాశంగా మారుతోంది.
Published : September 27, 2026 at 5:43 PM IST
Teenage Pregnancies In Telangana : తెలిసీ తెలియని వయసులో అమ్మాయిలు తీయని మాటలకు సులభంగా ఆకర్షితులవుతుంటారు. కామాంధులు ఈ బలహీనతను ఆసరాగా చేసుకుని, వయసు వ్యత్యాసాన్ని కూడా లెక్కచేయకుండా లైంగిక దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. నిజం చెబితే తమ కుటుంబాలకు హాని జరుగుతుందనే భయంతో కొందరు బాధితులు మౌనంగా ఉండిపోతున్నారు. కుటుంబ సభ్యులకు చెబితే తమనే నిందిస్తారేమోనన్న ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరికొందరు రహస్యంగా ప్రసవించి, పుట్టిన బిడ్డలను చెత్త కుప్పల్లో లేదా ముళ్ల పొదల్లో వదిలేస్తున్నారు. ఇటీవల, గోల్కొండ సమీపంలోని ఒక మైనారిటీ హాస్టల్లో ఉంటున్న ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థిని ఒకరు బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఈ విషయం బయటపడకుండా ఉండేందుకు, ఆమె ఆ పసికందును భవనం పైనుంచి కిందకు విసిరేయడంతో ఆ బిడ్డ మరణించింది.
- హైదరాబాద్లోని గోల్కొండ జోన్లో ఒక ఇంటికి వెళ్లిన మహిళ అక్కడ నివసిస్తున్న బాలిక ఉబ్బిన పొట్టను చూసి ఆరా తీసింది. ఆ యువతిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా ఆమె తొమ్మిది నెలల గర్భిణి అని వైద్యులు నిర్ధరించారు. ఆ తర్వాత ఆమె మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.
- సికింద్రాబాద్ జోన్లో ప్రేమ పేరుతో వెంటపడిన ఒక యువకుడి మాటలు నమ్మి 15 ఏళ్ల బాలిక మోసపోయింది. ఆమె గర్భవతి అయిన విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులు గమనించలేదు. అకస్మాత్తుగా ప్రసవ వేదన మొదలవడంతో ఆమె ఇంటి డాబా పైకి వెళ్లి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.
ప్రేమ పేరుతో మోసం
ప్రేమ, వివాహం పేరుతో ఒక యువకుడికి దగ్గరైన ఆమె, అతని మాట విని మొదటిసారి అబార్షన్ చేయించుకుంది. రెండోసారి మాత్రం ఆమె తొమ్మిది నెలల పాటు గర్భాన్ని మోసింది. మరొక ఘటనలో ఒక తల్లికి సన్నిహితంగా ఉన్న వ్యక్తి ఆమె కుమార్తెపై కన్నేసి, ఆ బాలికను గర్భవతిని చేశాడు. ఇంకొక కేసులో నగర శివార్లలోని ఒక ఆటో డ్రైవర్ పాఠశాల బాలికలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు. అతను సుమారు 20 మంది బాలికలతో ప్రేమాయణం నడుపుతున్నట్లు నటించగా, వారిలో నలుగురు బాలికలు గర్భవతులయ్యారు.
హైదరాబాద్లో 1600కు పైగా పోక్సో కేసులు
చాలామంది ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్, ఫేస్బుక్, ఆన్లైన్ గేమింగ్ యాప్ల వంటి వేదికలపై ఇలాంటి పనులు చేసేవారు నకిలీ ప్రొఫైల్స్ ద్వారా పరిచయం పెంచుకుంటారని పోలీసులు చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్లోని మూడు పోలీస్ కమిషనరేట్ల పరిధిలో ఏటా 1,600కు పైగా పోక్సో కేసులు నమోదవుతున్నట్లు అంచనా. వైద్య పరీక్షల్లో ఈ ఏడాది మొదటి ఏడు నెలల్లోనే 30 మంది బాలికలు గర్భవతులైనట్లు తేలింది. వారిలో 15 మంది ఇప్పటికే ప్రసవించినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
గుర్తించలేకపోతున్న తల్లిదండ్రులు
తొమ్మిదో నెల వచ్చే వరకు కూతురి గర్భం గురించి ఎందుకు గమనించలేకపోయారని ఒక పోలీసు అధికారిణి ఆ అమ్మాయి తల్లిని ప్రశ్నించారు. ఆమె కన్నీళ్లతో 'మేడం ఆమె పొట్ట బయటకు కనిపించలేదని పైగా, తనకు ఇంకా నెలసరి వస్తోందని అబద్ధం చెప్పిందని' సమాధానం ఇచ్చింది. ఇంకా గోల్కొండ మైనారిటీ హాస్టల్లోని ఒక విద్యార్థిని విషయంలోనూ ఆమె తల్లిదండ్రులు ఇలాగే పొరపాటు పడ్డారు. హాస్టళ్లలో వైద్య సిబ్బంది కొరత కూడా దీనికి ఒక కారణం. పెద్ద కుటుంబాలు, పేదరికం, పని ఒత్తిళ్ల వంటి కారణాల వల్ల తల్లిదండ్రులు తరచుగా తమ పిల్లల కదలికలను గమనించలేకపోతున్నారని ఒక ఇన్స్పెక్టర్ వివరించారు.
15 ఏళ్లకే పెళ్లి చేస్తున్న వైనం
మరికొందరు తల్లిదండ్రులు తమ చుట్టూ జరుగుతున్న పరిణామాల ప్రభావంతో తమ కుమార్తెలకు 15 లేదా 16 ఏళ్ల వయసులోనే వివాహాలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు పెరుగుతుండటంతో 'భరోసా','షీ టీమ్స్' అధికారులు నిఘా పెంచారు. పాఠశాలలు, కాలనీల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు, అలాగే బాల్య వివాహాలు, లైంగిక వేధింపుల గురించి ఫిర్యాదు చేయడానికి 112, 1098 హెల్ప్లైన్ నంబర్ల గురించి ప్రచారం చేస్తున్నారు.
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