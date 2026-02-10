ETV Bharat / state

మీ ప్రియురాలికి 'టెడ్డీ' ఇస్తున్నారా? - ఈ డైలాగునూ జత చేస్తే ఫ్లాటైపోవాల్సిందే!

వాలెంటైన్ వీక్​లో నేడు టెడ్డీ డే - అమ్మాయిలు చాలా ఇష్టపడేవి టెడ్డీలే - సంతోషం, దుఃఖంలో టెడ్డీలతో తమ హావభావాలను పంచుకుంటున్న తీరు

Published : February 10, 2026 at 8:22 AM IST

Teddy Day in Valentine Week : ప్రేమికులు తమ పార్ట్​నర్​ను ఆనందంలో ముంచెత్తడానికి గిఫ్ట్​ ఇచ్చి వారి కళ్లలో సంతోషాన్ని చూస్తూ వీరు చాలా తృప్తిగా ఫీల్​ అవుతారు. అలాంటి గిఫ్ట్​డే ఈరోజు. వాలెంటైన్ వీక్​లో నాలుగో రోజును "టెడ్డీ డే"గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. అమ్మాయిలకు టెడ్డీ బేర్​తో ఉన్న ఎమోషన్ అందరికీ తెలిసిందే. మాటలు రాని టెడ్డీతోనే మనసులోని మాటలన్నీ చెప్పుకుంటుంటారు. సంతోషం వచ్చినప్పుడు గట్టిగా హత్తుకుంటారు. మీ ప్రేయసికి అందమైన టెడ్డీని బహుమతిగా ఇవ్వండి. వాలెంటైన్ వీక్​లో టెడ్డీ డేకు స్పెషల్​ గ్రీటింగ్స్​నూ చెప్పండి.

వెచ్చదనానికి, భావోద్వేగానికి గుర్తుగా టెడ్డీ : చాలా మంది అమ్మాయిలు సాధారణంగా టెడ్డీలంటే ఇష్టపడతారు. ఇంకా అందులో పింక్ కలర్ అంటే తెగ సంబరపడిపోతారు. మీ ప్రేమతో వారిని మరింత ఆనందపరిచేందుకు ఒక సారి ఈ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చి చూడండి. వారి నుంచి వచ్చే స్పందన వేరే లెవల్​లో ఉంటుంది. అలా ఈసారి టెడ్డీ డేను ప్రత్యేకంగా ఆస్వాదించండి. టెడ్డీలను అమ్మాయిలు చాలా బాగా ఆదరిస్తారని అబ్బాయిలకు కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే అవి వెచ్చదనంగా, ముద్దుగా ఉంటాయని ఇష్టపడుతుంటారు. అందుకే తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లల ఇష్టాలను తెలుసుకుని బర్త్​డేలకు, చదువులో మార్కులు ఎక్కువ తెచ్చుకున్నప్పుడు టెడ్డీలను బహుమతులుగా అందిస్తుంటారు.

అసలు ఈ టెడ్డీలు ఇవ్వడానికి కారణం : అబ్బాయిలు తమ స్వచ్ఛమైన ప్రేమకు, హుందాతనానికి, అమాయకత్వానికి నిదర్శమని టెడ్డీలను భావిస్తారు. పలు సందర్భాల్లో వాటిని హగ్​ చేసుకుంటే ఎమోషనల్ అటాచ్​మెంట్​గా ఫీల్​ అవుతారట. ప్రేమికులు దూరంగా ఉంటున్నప్పుడు ఒకరిని ఒకరు చాలా మిస్​ అవుతారు.

ప్రేమికుల కోసం టెడ్డీ ఇచ్చేటప్పుడు కొన్ని డైలాగ్స్ వాడండి :

  • నీ మీద ఉన్న ప్రేమను మాటల్లో చెప్పలేను. కానీ నీతో ఉన్న ఈ జీవితాన్ని మాత్రం అద్భుతమైన నయాగరా జలపాతంలా ఆస్వాదిస్తా. హ్యాపీ టెడ్డీ డే మై డియర్.​
  • జీవితమనే పడవ ప్రయాణంలో ఎందరు ఉన్నా జీవితాన్ని సరిసమానంగా పంచుకునేది మాత్రం ఒక్కరే. నాకు ఆ తోడు నువ్వు కాగలవా? హ్యాపీ టెడ్డీ డే
  • టెడ్డీ లేని బెడ్ రూమ్ ఇసుక లేని ఎడారి లాంటిది. ఎడారికి అసలైన అందమే ఆ ఇసుక. అలానే స్మైల్ లేని నీ ఫేస్​ కూడా అలాంటిదే. నీ నవ్వు నాకు కావాలి. ఐ లవ్​ యూ డార్లింగ్.
  • నీతో జీవితాంతం కలిసుండేందుకు, నీ ప్రేమను ప్రతిరోజు ఆస్వాదించేందుకు నీతో ఈ టెడ్డీలా వెన్నంటే ఉంటా. హ్యాపీ టెడ్డీ డే మై బేబీ.
  • నేనెక్కడ ఉన్నా, ఏం చేస్తున్నా నా మనసు ఎప్పుడూ ఈ టెడ్డీ రూపంలో నీతోపాటే ఉంటుంది. తీసుకో బంగారం.
  • నా జీవితంలో నేను ఆనందంగా గడిపిన క్షణాలు ఉన్నాయంటే అది కేవలం నీతోనే. నువ్వు పక్కన ఉంటే బాధ, కష్టం నా దరిదాపుల్లోకి కూడా రావు. నువ్వు రానివ్వవు. హ్యాపీ టెడ్డీ డే.
  • నీతో జీవితాంతం తోడుంటా. ఒక్క ఛాన్స్​ ఇస్తావా. గుండెల్లో పెట్టి చూసుకుంటా. ఐ లవ్​ యూ.

ప్రేమలో గొప్ప మాధుర్యం : మన జీవితంలో తొలి ప్రేమ అంత భావోద్వేగం మరేదీ ఉండదు. నిజమే! ఎందుకంటే చాలా‌మంది వ్యక్తులను ప్రేమించగలం. వారితో పలు సంఘటనలు, జ్ఞాపకాలు పంచుకోగలం. కానీ తొలి ప్రేమలో మాత్రం చెప్పలేని ఒక మాధుర్యం ఉంటుంది. అది ఎవరూ చూడలేని లోతైన, అంతుచిక్కని రహస్యంగా ఉంటుంది. ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు సమయం ఎలా గడిచిందో తెలియదు. కానీ గడిచిన ప్రతిక్షణం సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. ప్రేమించిన అమ్మాయిని, అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని చాలా మంది అనుకుంటారు. పరిస్థితుల కారణాల వల్ల కొంతమందికి అది సాధ్యం కావచ్చు. కొంతమందికి జరగకపోవచ్చు. ఏది ఏమైనా మన ప్రేమలో నిజాయతీ ఉంటే అదే మనల్ని విజయతీరాలకు చేరుస్తుంది.

VALENTINE WEEK
FEBRUARY 14
TEDDY DAY IN VALENTINE WEEK
TEDDY DAY
TEDDY DAY IN VALENTINE WEEK

