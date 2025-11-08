ETV Bharat / state

శంషాబాద్​ నుంచి వెళ్లాల్సిన పలు విమానాల రద్దు - ఆందోళనకు దిగిన ప్రయాణికులు

సాంకేతిక సమస్య వల్ల రాత్రంతా విమానాశ్రయంలోనే ప్రయాణికులు - నిన్న రాత్రి శంషాబాద్ నుంచి వియత్నాం వెళ్లాల్సి ఉన్న వీఎన్-984 విమానం - దిల్లీ విమానాశ్రయంలో సాంకేతిక సమస్యలపై దృష్టి సారించిన కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2025 at 11:49 AM IST

Technical Issue In Several Airlines : హైదరాబాద్​లోని శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికులు ఆందోళన చేపట్టారు. వియత్నాం ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన వీఎన్‌-984 విమానం శుక్రవారం రాత్రి శంషాబాద్‌ నుంచి వియత్నాం బయలుదేరాల్సి ఉంది. కానీ టెక్నికల్​ సమస్య తలెత్తడంతో సర్వీసును నిర్వాహకులు నిలిపివేశారు. 200 మంది ప్రయాణికులు రాత్రి మొత్తం ఎయిర్​పోర్టులోనే ఉండిపోయారు. ఆలస్యానికి సంబంధించి ఎయిర్‌లైన్స్‌ సిబ్బంది నిర్లక్ష్యపు సమాధానాలు చెబుతున్నారని ప్రయాణికులు ఆందోళన చేపట్టారు. తమ ఇబ్బందులను పట్టించుకోవడం లేదంటూ మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు ప్రయాణికులకు, ఎయిర్ లైన్స్ అధికారులకు మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది.

వియత్నాం ఎయిర్‌లైన్స్‌లో సాంకేతిక సమస్య - శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికుల ఆందోళన (ETV)

"మేము దాదాపు మొత్తం రూ.3 లక్షలు చెల్లించాం. ఇప్పుడు వీళ్లు ఫ్లైట్​ లేదు. ఎప్పుడు స్టార్ట్​ అవుతుందో తెలియదు అంటున్నారు. గంటసేపు చొప్పున వాయిదా వేస్తూ దాదాపు 8 గంటలు ఇలా లేట్ చేశారు. ఇప్పుడు గట్టిగా అడిగితే రెండు రోజుల్లో మరో ఫ్లైట్​కు పంపిస్తాం. అప్పటి వరకు వసతి కల్పిస్తాం అని చెబుతున్నారు. మళ్లీ వాళ్లే ఏ హోటళ్లో ఇన్ని నంబర్​ ఆఫ్ రూమ్స్​ లేవు అని అంటున్నారు. అది కూడా వాళ్లు సరిగ్గా చెప్పడం లేదు" - ప్రయాణికురాలు

పలు విమానాలు ఆలస్యం : కౌలాలంపూర్ వెళ్లాల్సిన విమానంలోనూ సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. దీంతో నిర్దేశించిన సమయం కంటే 6 గంటల ఆలస్యంగా శంషాబాద్ ఎయిర్​పోర్టు నుంచి బయలుదేరింది. దిల్లీలో తలెత్తిన ఏటీసీ సాంకేతిక సమస్య వల్ల దిల్లీ, ముంబయి, శివమొగ్గ ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన విమానాలు రద్దయ్యాయి. గోవా వెళ్లాల్సిన ఫ్లైట్ ఆలస్యంగా బయలుదేరింది. వీటితో పాటు మరికొన్ని విమానాలు రద్దయ్యాయి. వాటి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

శంషాబాద్​ విమానాశ్రయంలో పలు విమానాలు రద్దు వాటి వివరాలు :

  • ఇండిగో 6E051 హైదరాబాద్ నుంచి డిల్లీ వెళ్లాల్సిన విమానం రద్దు
  • 6E245 ఇండిగో హైదరాబాద్ నుంచి ముంబై వెళ్లాల్సిన విమానం రద్దు
  • 6E51 ఇండిగో హైదరాబాద్ నుంచి శివ మొగ్గ వెళ్లాల్సిన విమానం రద్దు
  • హైదరాబాద్ నుంచి కౌలాలంపూర్ వెళ్లాల్సిన ఎయిర్ ఏషియా 68 విమానంలో సాంకేతిక లోపంతో ఆలస్యం
  • హైదరాబాద్ నుంచి వియత్నాం వెళ్లాల్సిన 1984 విమానంలో సాంకేతిక లోపంతో ఆలస్యం
  • హైదరాబాద్ నుంచి గోవా వెళ్లాల్సిన ఇండిగో 6I532 విమానం క్రూ అలస్యం రావడంతో అలస్యం
  • హైదరాబాద్ నుంచి శివ మొగ్గ వెళ్లాల్సిన ఇండిగో 6E37 విమానంలో సాంకేతిక లోపంతో ఆలస్యం

అర్థరాత్రి వరకు ఎయిర్​పోర్ట్​లోనే : దిల్లీ విమానాశ్రయంలో సాంకేతిక సమస్యలపై కేంద్ర పౌరవిమానయానశాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు దృష్టి సారించారు. గత రాత్రి పొద్దుపోయేవరకు ఆయన విమానాశ్రయంలోనే గడిపారు. శుక్రవారం బెంగళూరు విమానాశ్రయంలో కార్యక్రమం పూర్తి చేసుకుని సాయంత్రం దిల్లీ చేరుకున్న మంత్రి శుక్రవారం రాత్రి 7 నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు దిల్లీ ఏటీసీలో అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.

అధికారులతో సమీక్ష : ఇప్పుడు తాజాగా హైదరాబాద్‌ విమానాశ్రయంతోపాటు పలుచోట్ల సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తాయి. సాంకేతిక సమస్యలు అధిగమించేందుకు అన్ని అంశాలపై ఎయిర్‌పోర్టు అథారిటీ, డీజీసీఏ, విమానాశ్రయ అధికారులతో సివిల్ ఏవీయేషన్ మంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడు సమీక్ష జరుపుతున్నారు. మాల్దీవులు పర్యటనకు వెళ్లాల్సిన ఆయన పలుచోట్ల విమానాల్లో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడంతో రద్దు చేసుకున్నారు.

