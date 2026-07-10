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కాంట్రాక్టర్​ నిర్లక్ష్యం - సాంకేతిక లోపాలతో షెడ్డుకు ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు

ఆర్టీసీ విద్యుత్తు బస్సుల్లో సాంకేతిక సమస్యలు - తిరుమల-తిరుపతి ఘాట్‌రోడ్డులో కాలుష్య, శబ్దరహిత బస్సులను నడపాలనే ఉద్దేశం - ట్రిప్పులు తగ్గితే డ్రైవర్​ వేతనాల్లో కోత

Damage Of Electric Buses
Damage Of Electric Buses (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 7:10 PM IST

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Damage Of Electric Buses : సాంకేతికత ఎంత పెరిగినా, కొత్తగా వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో (EVs) ప్రారంభంలో కొన్ని సమస్యలు రావడం సహజం. తిరుపతి-తిరుమల ఘాట్ రోడ్డుపై ప్రయాణించే భక్తుల కోసం ఏపీఎస్‌ఆర్‌టీసీ (APSRTC) ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన విద్యుత్ బస్సులు (ధనుంజయ ఈ-బస్సులు) పలుమార్లు సాంకేతిక లోపాలతో దారిలోనే నిలిచిపోయిన సంఘటనలు జరిగాయి. ఘాట్ రోడ్డుతో సహా వివిధ మార్గాల్లో నడుస్తున్న RTC ఎలక్ట్రిక్ బస్సులలో తరచుగా సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. తయారీదారు సూచించిన విధంగా నిర్ణీత సమయాల్లో నిర్వహణ (maintenance) చేపట్టకపోవడం వల్ల ఈ బస్సులు తరచుగా మార్గమధ్యంలోనే ఆగిపోతున్నాయి.

ప్రైవేట్ రంగానికి అప్పగింత : తిరుమల-తిరుపతి ఘాట్ రోడ్డుపై కాలుష్య రహిత - శబ్ద రహిత బస్సులను నడిపే లక్ష్యంతో సెప్టెంబర్ 2022లో అలిపిరి డిపోకు వంద ఎలక్ట్రిక్ ఏసీ బస్సులను కేటాయించారు. ఈ బస్సులను నేరుగా కొనుగోలు చేసే ఆర్థిక స్తోమత లేకపోవడంతో అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వీటిని అద్దె ప్రాతిపదికన నడపడానికి హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఒక ప్రైవేట్ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. బస్సుల నిర్వహణ - డ్రైవర్ల నియామకం వంటి బాధ్యతలను 'EV Trans' అనే కాంట్రాక్టర్ సంస్థకు అప్పగించారు. మొత్తం 100 బస్సులలో ప్రస్తుతం 12 బస్సులు తిరుపతి-కడప మార్గంలో, 12 తిరుపతి-నెల్లూరు మార్గంలో, 12 తిరుపతి-మదనపల్లె మార్గంలో, 6 రేణిగుంట విమానాశ్రయం-తిరుమల మధ్య నడుస్తుండగా మిగిలినవి తిరుమల-తిరుపతి ఘాట్ రోడ్డుపై తిరుగుతున్నాయి.

కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యం : ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల విషయంలో కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సకాలంలో నిర్వహణ, మరమ్మతులు చేపట్టకపోవడం వల్ల సమస్యలు తీవ్రమవుతున్నాయి.2022 నుంచి బ్యాటరీలను సరిగ్గా తనిఖీ చేయకపోవడం లేదా సర్వీసింగ్ చేయకపోవడం వల్ల ఛార్జింగ్‌కు సంబంధించిన సమస్యలు తలెత్తాయి. ఛార్జ్ ఇండికేటర్ 'ఫుల్' అని చూపిస్తున్నప్పటికీ, వాస్తవానికి తగినంత ఛార్జ్ లేకపోవడం వల్ల బస్సులు ఐదు లేదా ఆరు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన తర్వాత తరచుగా ఆగిపోతున్నాయి. ఏసీ (AC) సెన్సార్ల సమస్యల వల్ల డ్రైవర్లు ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో చర్యలు : ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల సాంకేతిక సమస్యలపై పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు రావడంతో, అధికారులు ఈ విషయాన్ని కాంట్రాక్ట్ సంస్థ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనికి స్పందిస్తూ 'EV Trans' (మేఘా సంస్థ అనుబంధ సంస్థ) వైస్ ప్రెసిడెంట్ JD లక్ష్మీనారాయణ డిపోను సందర్శించి, అవసరమైన విడిభాగాలను సమకూర్చుకునేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. విడిభాగాలను ముంబయి, చెన్నై నుంచి తెప్పించాల్సి ఉండటంతో, ప్రతిరోజూ పది బస్సులు డిపోలోనే నిలిచిపోతున్నాయి. నిబంధనల ప్రకారం 100 బస్సులను నడపాల్సి ఉన్నప్పటికీ, డిపోలో నిలిచిపోయిన బస్సుల స్థానంలో ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు ఏవీ చేయడం లేదు.

డ్రైవర్ల ఆందోళనలు : ఛార్జింగ్ సమస్యల కారణంగా ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల వద్ద చాలా సమయం వృధా అవుతుండటంతో, లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ట్రిప్పులను పూర్తి చేయలేకపోతున్నామని డ్రైవర్లు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒకటి లేదా రెండు ట్రిప్పులు తప్పిపోయిన వారి జీతాలలో కోత విధించడాన్ని నిరసిస్తూ, ఇటీవల వారు డిపో వద్ద మూడు గంటల పాటు నిరసన చేపట్టారు. బస్సులు బయలుదేరడాన్ని వారు నిలిపివేశారు. జీతభత్యాలను చెల్లించాల్సిన సమయంలో చెల్లించడం లేదనే ఆరోపణలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ప్రయాణికులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా పూర్తిస్థాయిలో బస్సు సర్వీసులు నడిచేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆర్టీసీ జిల్లా ప్రజా రవాణా అధికారి జగదీశ్​ తెలిపారు.

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TAGGED:

TECHNICAL GLITCHES IN BUSES
ELECTRICAL BUSES PROBLEMS
ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల సాంకేతిక లోపాలు
EV TRANS BUSES
DAMAGE OF ELECTRIC BUSES

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