శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల ఆన్లైన్ జారీలో సాంకేతిక లోపం - ఆఫ్లైన్లో టికెట్లు
భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఆఫ్ లైన్ ద్వారా టికెట్ల విడుదల - రేపటి నుంచి ఆన్లైన్ ద్వారా శ్రీవాణి టికెట్లు పొందవచ్చన్న టీటీడీ - శ్రీశైలం దేవస్థానం వెబ్సైట్లో తలెత్తిన సాంకేతిక లోపం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 8:06 PM IST
Technical Glitch In Srivani Current Booking Site Server : శ్రీవాణి కరెంట్ బుకింగ్ సైట్ సర్వర్లో సాంకేతిక లోపం కారణంగా ఈ రోజు ఆన్లైన్లో జారీ చేయాల్సిన శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు ఆఫ్లైన్లో జారీ చేశారు. సర్వర్లో తలెత్తిన సాంకేతిక లోపం కారణంగా రోజువారీ ఆన్లైన్లో జారీ చేసే 800 శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు ఈ రోజు ఆఫ్లైన్లోనే జారీ చేశారు. ఈ ఒక్క రోజు మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల నుంచి తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్కు ఎదురుగా ఉన్న శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ కౌంటర్లోనే టికెట్లు జారీ చేశారు.
టికెట్ తీసుకున్న వారు సాయంత్రం 4 గంటలకు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్- 1లో రిపోర్టు చేయాలి. రోజువారీ కోటా 800 టికెట్లను తొలుత వచ్చిన వారికి ప్రాధాన్యతా క్రమంలో జారీ చేశారు. రేపటి నుంచి (12వ తేదీ) యథావిధిగా ఆన్లైన్ ద్వారా భక్తులు శ్రీవాణి ట్రస్టుకు విరాళాలు అందించి టికెట్లను పొందవచ్చనని ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. యథావిధిగా శ్రీవాణి దర్శన కోటా టికెట్లు విడుదల చేయనున్నట్లు టీటీడీ పేర్కొంది.
లగేజీ డిపాజిట్, డెలివరీ కేంద్రాల ఏర్పాటు : తిరుమలకి వచ్చే భక్తులు లగేజీ భద్రపరిచే విషయంలో ఇబ్బందులు రాకుండా "లగేజీ డిపాజిట్, డెలివరీ" కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులు తమ లగేజీ, బ్యాగులు, సెల్ ఫోన్లను అధికారిక డిపాజిట్ కేంద్రాల్లో భద్రపరుచుకోవాలని టీటీడీ కోరుతోంది. స్వామివారి దర్శనార్థం తిరుమలకు వచ్చే లక్షలాది మంది భక్తులకు మెరుగైన సేవలు అందిస్తున్నామని తెలిపింది.
తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు తమతో తీసుకువచ్చే లగేజీ, బ్యాగులు, సెల్ ఫోన్ల భద్రత విషయంలో ఆందోళనకు గురికావాల్సిన అవసరం లేదని, తిరుమల, కాలినడక మార్గంలో మొత్తం 80 కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశామని టీటీడీ పేర్కొంది. ఈ కేంద్రాల్లో 394 మంది సిబ్బంది మూడు షిఫ్టుల్లో సేవలందిస్తున్నారని, భక్తులు ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా ప్రశాంతంగా స్వామివారిని దర్శించుకోవచ్చని తెలిపింది.
శ్రీశైలం దేవస్థానం ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లో సాంకేతిక లోపం : ప్రముఖ శైవ క్షేత్రమైన శ్రీశైలం దేవస్థానం ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తాయి. దాని కారణంగా ఈరోజు ఉదయం 3 గంటల పాటు వెబ్సైట్ మొరాయించింది. దేవస్థానానికి చెందిన www.srisailadevasthanam.org ద్వారా దర్శనం, సేవల టిక్కెట్లను ఆన్లైన్ ద్వారా బుకింగ్ సదుపాయాన్ని అధికారులు కల్పించారు. ఈరోజు ఉదయం దేవస్థానానికి చెందిన వెబ్సైట్లో బుకింగ్ చేసుకోగా, టికెట్లు డౌన్లోడ్ కాకపోవడంతో భక్తులు ఆందోళన చెందారు. బుకింగ్ హిస్టరీలో టికెట్లు చూపించకపోవడం సమస్యగా మారింది. మూడు గంటల తర్వాత సమస్య పరిష్కారం కావడంతో యథావిధిగా వెబ్సైట్లో టికెట్ల బుకింగ్ జరుగుతుంది. రాష్ట్రవ్యాప్త సమస్య వల్ల దేవస్థానం వెబ్సైట్లో సాంకేతిక ఇబ్బందులు తలెత్తినట్లు దేవస్థానం ఐటి విభాగం సిబ్బంది తెలిపారు.
