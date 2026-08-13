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బ్యారేజీల డిజైన్లను కేంద్ర జలసంఘం ఆమోదించాకే అమలు - సాంకేతిక కమిటీ సూచనలు ఇవే!

కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ డిజైన్లపై సాంకేతిక కమిటీ సూచన - మేడిగడ్డ ఏడో బ్లాక్‌కు ప్రత్యామ్నాయాలు తయారు చేయాలని సిఫార్సు

Suggestions on Restoration of Kaleshwaram Barrages
Suggestions on Restoration of Kaleshwaram Barrages (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 8:59 AM IST

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Suggestions on Restoration of Kaleshwaram Barrages : మేడిగడ్డ బ్యారేజీ భద్రత, సుస్థిరతను పరిగణనలోకి తీసుకొని డిజైనర్​ సంస్థ ఏడో బ్లాక్​కు మూడు, నాలుగు ప్రత్యామ్నాయాలు తయారు చేయాలని బ్యారేజీల పునరుద్ధరణపై ఏర్పాటైన సాంకేతిక కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. బ్యారేజీల డిజైన్లను కేంద్ర జలసంఘం పరిశీలించి, ఆమోదించాకే అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. జియో టెక్నికల్​ ఇన్వెస్టిగేషన్లను దిల్లీలోని సెంట్రల్​ సాయిల్​ అండ్​ మెటల్​ రీసెర్చ్​ స్టేషన్​తో పరిశీలన చేయించాలని సూచించింది. కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణపై నేషనల్​ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ (ఎన్డీఎస్​ఏ) మెంబర్​ టెక్నికల్​ సమీర్​ కుమార్​ శుక్లా ఛైర్మన్​గా ఏర్పాటైన సాంకేతిక కమిటీ మొదటి సమావేశం జులై 31న దిల్లీలో జరిగింది.

కమిటీలో సభ్యులుగా ఉన్న తెలంగాణ నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు, పుణెలోని సెంట్రల్​ వాటర్​ అండ్​ పవర్​ రీసెర్చ్​ స్టేషన్​ శాస్త్రవేత్తలు, సీడబ్ల్యూసీ ప్రతినిధులు, డిజైన్​ కన్సల్టెన్సీ ఆఫ్రీ ప్రతినిధులు సైతం ఈ సమావేశంలో పాల్గొని బ్యారేజీలకు ఇప్పటివరకు చేసిన పరీక్షలు, వచ్చిన ఫలితాలు, పెండింగ్​లో ఉన్న పరీక్షలు, భవిష్యత్​ కార్యాచరణ ఇలా అన్ని అంశాలపై చర్చించారు. సమావేశ మినిట్స్​ను సాంకేతిక కమిటీ సభ్య కార్యదర్శి ఖయ్యూం మహమ్మద్​ నీటిపారుదల శాఖకు పంపారు. దీని ప్రకారం సమావేశంలో చర్చించి తీసుకొన్న ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఆ రెండు బ్యారేజీలకు నష్టం లేదు : రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖలోని టన్నెల్​-భద్రత విభాగం కార్యదర్శి ఇచ్చిన ప్రజంటేషన్​లో మేడిగడ్డ బ్యారేజీలో రాఫ్ట్​కు, పియర్స్​కు ఎక్కువ నష్టం వాటిల్లిందని, మిగిలిన రెండు బ్యారేజీల్లో ఇంత నష్టం లేదని పేర్కొన్నారు. మే, జూన్​ నెలలో అన్ని బ్యారేజీల రాఫ్ట్​లకు జీపీఆర్​ పరీక్షలు పూర్తి చేశామని, జులై 30న ప్రాథమిక ఫలితాలను నీటిపారుదల శాఖకు అందజేశారని తెలిపారు. రాఫ్ట్​ వద్ద గుర్తించిన శూన్య ప్రాంతాలను డిజైనర్​ విశ్లేషించి గ్రౌండ్​ ఇంప్రూవ్​మెంట్​కు అవసరమైన చర్యలను ఖరారు చేస్తున్నారు.

కాంక్రీటుకు సంబంధించిన పరీక్షలు మూడు బ్యారేజీల్లో పూర్తయ్యాయి. సుందిళ్లలో మాత్రం గేట్లను పరీక్షించాల్సి ఉంది. జియో టెక్నికల్​కు సంబంధించి బోర్​హోల్స్​ ద్వారా నమూనాలు సేకరించి పరీక్షలకు పంపారు. ఆగస్టు మధ్యంతరానికి దాని ఫలితాలు వచ్చే అవకాశముంది. బ్యారేజీల పునాదులకు సంబంధించిన మోడలింగ్​కు ఈ ఫలితాలు తప్పనిసరని డిజైనర్​ తెలిపారు. మిగిలిన పరీక్షలనూ ముగించి సకాలంలో పునరుద్ధరణ పూర్తయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలి నీటిపారుదల శాఖ అధికారులకు కమిటీ సూచించింది.

జియో టెక్నికల్​ పరీక్షల్లో నిర్ధారణ కావాల్సి ఉంది : సీకెంట్​ పైల్​ కట్​ ఆఫ్​, పునాదులతో సహా బ్యారేజీల పరిస్థితిని అంచనా వేసేందుకు జరుగుతున్న జియో టెక్నికల్​, జియో ఫిజికల్​ పరీక్షల గురించి వివరంగా చర్చ జరిగింది. ఇలా పలు కారణాలతో ప్రస్తుత సీకెంట్​ పైల్​ కట్​ ఆఫ్​ను విశ్వసించలేమని, ప్రత్యామ్నాయంగా డయాఫ్రం వాల్​ లేదా ప్లాస్టిక్​ కాంక్రీటు వాల్​ను పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలంగాణ కార్యదర్శి ప్రజంటేషన్​లో వెల్లడించారు. అయితే దీనిలో సీడబ్ల్యూపీఆర్​ఎస్​ అధికారులు జోక్యం చేసుకొని జీపీఆర్​ పరీక్షలో రాఫ్ట్​ దిగువన గుంతలు గుర్తించారని, ఇవి జియో టెక్నికల్​ పరీక్షల్లో నిర్ధారణ కావాల్సి ఉందని వివరించారు.

ఇందుకోసం ట్రెసర్​ టెక్నిక్​ను వినియోగించవచ్చని, దీంతోపాటు ఇంకేమైనా ప్రత్యామ్నాయాలున్నాయేమో చూడాలని కోరారు. నిర్ధారణకు ఇన్వెస్టిగేషన్స్​ అవసరమని కమిటీ అభిప్రాయపడింది. బ్యారేజి దిగువన నీళ్లు ఎగిరి పడే ప్రాంతం తగినంతగా లేదని, దీనిని సమగ్రంగా రీడిజైన్​ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని డిజైనర్​ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ భావించింది. టెయిల్​ వాటర్​ రేటింగ్​ కర్వ్​ను నిర్ధారించేందుకు బ్యారేజి వద్ద గేజింగ్​ ఏర్పాటు ఉందా అని కమిటీ ప్రశ్నించింది. టెయిల్​వాటర్​ రేటింగ్​ కర్వ్​ను నిర్ధారించుకోవడం చాలా ముఖ్యమని కమిటీ పేర్కొంది.

డిజైనర్​ సంస్థకు కమిటీ సూచనలు :

  • డిజైన్​ కోసం జియో టెక్నికల్​, జియోఫిజికల్​ పారామీటర్స్​కు సంబంధించిన అన్ని పరీక్షల వివరాలు అందజేయాలని డిజైనర్​ సంస్థకు కమిటీ సూచించింది. జీపీఆర్​, క్రాస్​హోల్​ సిస్మిక్​తో సహా అన్ని పరీక్షలు ప్రాధాన్యంగా పూర్తి చేయాలని, డిజైనర్​ ఇచ్చిన జాబితా ప్రకారం ఉండాలని నీటిపారుదలశాఖకు కమిటీ సూచించింది. పునాదులు, నేల స్వభావానికి సంబంధించిన జియో టెక్నికల్​ ప్రాపర్టీస్​ అన్నీ డిజైనర్​కు అందజేయాలని, సేకరించిన నమూనాలను పినైట్​ ఎలిమెంట్​ మోడలింగ్​ పద్ధతిని వినియోగించి పరీక్షించాలని పేర్కొంది. రాఫ్ట్​ దిగువన అనామలీస్​/కేవిటీస్​ ఉన్నట్లు జీపీఆర్​ పరీక్షలో వచ్చిన ఫలితాలను నిర్ధారించుకొనేందుకు ప్రత్యామ్నాయ ఇన్వెస్టిగేషన్ల గురించి ఆలోచించాలని సీడబ్ల్యూపీఆర్​ఎస్​ సంస్థకు కమిటీ సూచించింది.
  • బ్యారేజీల స్ట్రక్చర్​ భద్రత పరీక్షల గురించి వివరంగా చర్చ జరిగింది. నిర్ధిష్ట వ్యవధిలోగా నిర్ణయాలు అమలు చేయడానికి ఇన్వెస్టిగేషన్స్​, మోడల్​ స్టడీస్​కు సంబంధించిన డేటా డిజైనర్​కు అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని, పునరావాసం సరిగా జరిగేలా చూడాలని, రాష్ట్ర డ్యామ్​ సేఫ్టీ అథారిటీ అధికారులను కూడా భాగస్వాములను చేయాలని కమిటీ తెలంగాణ నీటిపారుదల శాఖ అధికారులకు సూచించింది. వచ్చే సమావేశంలోగా బ్యారేజీల పునరావాసం, పునరుద్ధరణకు సంబంధించి పలు ప్రత్యామ్నాయాలను సూచించాలని డిజైనర్​ సంస్థను కోరింది. నీటి ప్రవాహానికి సంబంధించి బ్యారేజీల పనితీరుపై అంచనా వేసి నిర్ధారణకు రావాలని, త్రీడీ మోడల్​ స్టడీస్​ను వినియోగించుకొని డిజైన్​ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని, డిజైన్లు, డ్రాయింగులు అమలు చేయడానికి ముందుగా కేంద్ర జలసంఘం పరిశీలించాలని, అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను ఎప్పటికప్పుడు సీడబ్ల్యూ అందజేయాలని డిజైనర్​ కన్సల్టెన్సీ ఆఫ్రీకి సాంకేతిక కమిటీ సూచించింది.

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