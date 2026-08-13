బ్యారేజీల డిజైన్లను కేంద్ర జలసంఘం ఆమోదించాకే అమలు - సాంకేతిక కమిటీ సూచనలు ఇవే!
కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ డిజైన్లపై సాంకేతిక కమిటీ సూచన - మేడిగడ్డ ఏడో బ్లాక్కు ప్రత్యామ్నాయాలు తయారు చేయాలని సిఫార్సు
Published : August 13, 2026 at 8:59 AM IST
Suggestions on Restoration of Kaleshwaram Barrages : మేడిగడ్డ బ్యారేజీ భద్రత, సుస్థిరతను పరిగణనలోకి తీసుకొని డిజైనర్ సంస్థ ఏడో బ్లాక్కు మూడు, నాలుగు ప్రత్యామ్నాయాలు తయారు చేయాలని బ్యారేజీల పునరుద్ధరణపై ఏర్పాటైన సాంకేతిక కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. బ్యారేజీల డిజైన్లను కేంద్ర జలసంఘం పరిశీలించి, ఆమోదించాకే అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. జియో టెక్నికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్లను దిల్లీలోని సెంట్రల్ సాయిల్ అండ్ మెటల్ రీసెర్చ్ స్టేషన్తో పరిశీలన చేయించాలని సూచించింది. కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణపై నేషనల్ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ (ఎన్డీఎస్ఏ) మెంబర్ టెక్నికల్ సమీర్ కుమార్ శుక్లా ఛైర్మన్గా ఏర్పాటైన సాంకేతిక కమిటీ మొదటి సమావేశం జులై 31న దిల్లీలో జరిగింది.
కమిటీలో సభ్యులుగా ఉన్న తెలంగాణ నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు, పుణెలోని సెంట్రల్ వాటర్ అండ్ పవర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ శాస్త్రవేత్తలు, సీడబ్ల్యూసీ ప్రతినిధులు, డిజైన్ కన్సల్టెన్సీ ఆఫ్రీ ప్రతినిధులు సైతం ఈ సమావేశంలో పాల్గొని బ్యారేజీలకు ఇప్పటివరకు చేసిన పరీక్షలు, వచ్చిన ఫలితాలు, పెండింగ్లో ఉన్న పరీక్షలు, భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఇలా అన్ని అంశాలపై చర్చించారు. సమావేశ మినిట్స్ను సాంకేతిక కమిటీ సభ్య కార్యదర్శి ఖయ్యూం మహమ్మద్ నీటిపారుదల శాఖకు పంపారు. దీని ప్రకారం సమావేశంలో చర్చించి తీసుకొన్న ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఆ రెండు బ్యారేజీలకు నష్టం లేదు : రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖలోని టన్నెల్-భద్రత విభాగం కార్యదర్శి ఇచ్చిన ప్రజంటేషన్లో మేడిగడ్డ బ్యారేజీలో రాఫ్ట్కు, పియర్స్కు ఎక్కువ నష్టం వాటిల్లిందని, మిగిలిన రెండు బ్యారేజీల్లో ఇంత నష్టం లేదని పేర్కొన్నారు. మే, జూన్ నెలలో అన్ని బ్యారేజీల రాఫ్ట్లకు జీపీఆర్ పరీక్షలు పూర్తి చేశామని, జులై 30న ప్రాథమిక ఫలితాలను నీటిపారుదల శాఖకు అందజేశారని తెలిపారు. రాఫ్ట్ వద్ద గుర్తించిన శూన్య ప్రాంతాలను డిజైనర్ విశ్లేషించి గ్రౌండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్కు అవసరమైన చర్యలను ఖరారు చేస్తున్నారు.
కాంక్రీటుకు సంబంధించిన పరీక్షలు మూడు బ్యారేజీల్లో పూర్తయ్యాయి. సుందిళ్లలో మాత్రం గేట్లను పరీక్షించాల్సి ఉంది. జియో టెక్నికల్కు సంబంధించి బోర్హోల్స్ ద్వారా నమూనాలు సేకరించి పరీక్షలకు పంపారు. ఆగస్టు మధ్యంతరానికి దాని ఫలితాలు వచ్చే అవకాశముంది. బ్యారేజీల పునాదులకు సంబంధించిన మోడలింగ్కు ఈ ఫలితాలు తప్పనిసరని డిజైనర్ తెలిపారు. మిగిలిన పరీక్షలనూ ముగించి సకాలంలో పునరుద్ధరణ పూర్తయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలి నీటిపారుదల శాఖ అధికారులకు కమిటీ సూచించింది.
జియో టెక్నికల్ పరీక్షల్లో నిర్ధారణ కావాల్సి ఉంది : సీకెంట్ పైల్ కట్ ఆఫ్, పునాదులతో సహా బ్యారేజీల పరిస్థితిని అంచనా వేసేందుకు జరుగుతున్న జియో టెక్నికల్, జియో ఫిజికల్ పరీక్షల గురించి వివరంగా చర్చ జరిగింది. ఇలా పలు కారణాలతో ప్రస్తుత సీకెంట్ పైల్ కట్ ఆఫ్ను విశ్వసించలేమని, ప్రత్యామ్నాయంగా డయాఫ్రం వాల్ లేదా ప్లాస్టిక్ కాంక్రీటు వాల్ను పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలంగాణ కార్యదర్శి ప్రజంటేషన్లో వెల్లడించారు. అయితే దీనిలో సీడబ్ల్యూపీఆర్ఎస్ అధికారులు జోక్యం చేసుకొని జీపీఆర్ పరీక్షలో రాఫ్ట్ దిగువన గుంతలు గుర్తించారని, ఇవి జియో టెక్నికల్ పరీక్షల్లో నిర్ధారణ కావాల్సి ఉందని వివరించారు.
ఇందుకోసం ట్రెసర్ టెక్నిక్ను వినియోగించవచ్చని, దీంతోపాటు ఇంకేమైనా ప్రత్యామ్నాయాలున్నాయేమో చూడాలని కోరారు. నిర్ధారణకు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవసరమని కమిటీ అభిప్రాయపడింది. బ్యారేజి దిగువన నీళ్లు ఎగిరి పడే ప్రాంతం తగినంతగా లేదని, దీనిని సమగ్రంగా రీడిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని డిజైనర్ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ భావించింది. టెయిల్ వాటర్ రేటింగ్ కర్వ్ను నిర్ధారించేందుకు బ్యారేజి వద్ద గేజింగ్ ఏర్పాటు ఉందా అని కమిటీ ప్రశ్నించింది. టెయిల్వాటర్ రేటింగ్ కర్వ్ను నిర్ధారించుకోవడం చాలా ముఖ్యమని కమిటీ పేర్కొంది.
డిజైనర్ సంస్థకు కమిటీ సూచనలు :
- డిజైన్ కోసం జియో టెక్నికల్, జియోఫిజికల్ పారామీటర్స్కు సంబంధించిన అన్ని పరీక్షల వివరాలు అందజేయాలని డిజైనర్ సంస్థకు కమిటీ సూచించింది. జీపీఆర్, క్రాస్హోల్ సిస్మిక్తో సహా అన్ని పరీక్షలు ప్రాధాన్యంగా పూర్తి చేయాలని, డిజైనర్ ఇచ్చిన జాబితా ప్రకారం ఉండాలని నీటిపారుదలశాఖకు కమిటీ సూచించింది. పునాదులు, నేల స్వభావానికి సంబంధించిన జియో టెక్నికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ డిజైనర్కు అందజేయాలని, సేకరించిన నమూనాలను పినైట్ ఎలిమెంట్ మోడలింగ్ పద్ధతిని వినియోగించి పరీక్షించాలని పేర్కొంది. రాఫ్ట్ దిగువన అనామలీస్/కేవిటీస్ ఉన్నట్లు జీపీఆర్ పరీక్షలో వచ్చిన ఫలితాలను నిర్ధారించుకొనేందుకు ప్రత్యామ్నాయ ఇన్వెస్టిగేషన్ల గురించి ఆలోచించాలని సీడబ్ల్యూపీఆర్ఎస్ సంస్థకు కమిటీ సూచించింది.
- బ్యారేజీల స్ట్రక్చర్ భద్రత పరీక్షల గురించి వివరంగా చర్చ జరిగింది. నిర్ధిష్ట వ్యవధిలోగా నిర్ణయాలు అమలు చేయడానికి ఇన్వెస్టిగేషన్స్, మోడల్ స్టడీస్కు సంబంధించిన డేటా డిజైనర్కు అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని, పునరావాసం సరిగా జరిగేలా చూడాలని, రాష్ట్ర డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ అధికారులను కూడా భాగస్వాములను చేయాలని కమిటీ తెలంగాణ నీటిపారుదల శాఖ అధికారులకు సూచించింది. వచ్చే సమావేశంలోగా బ్యారేజీల పునరావాసం, పునరుద్ధరణకు సంబంధించి పలు ప్రత్యామ్నాయాలను సూచించాలని డిజైనర్ సంస్థను కోరింది. నీటి ప్రవాహానికి సంబంధించి బ్యారేజీల పనితీరుపై అంచనా వేసి నిర్ధారణకు రావాలని, త్రీడీ మోడల్ స్టడీస్ను వినియోగించుకొని డిజైన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని, డిజైన్లు, డ్రాయింగులు అమలు చేయడానికి ముందుగా కేంద్ర జలసంఘం పరిశీలించాలని, అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను ఎప్పటికప్పుడు సీడబ్ల్యూ అందజేయాలని డిజైనర్ కన్సల్టెన్సీ ఆఫ్రీకి సాంకేతిక కమిటీ సూచించింది.
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