విశాఖకు చేరుకున్న టీమిండియా - సింహాద్రి అప్పన్న సేవలో గౌతమ్ గంభీర్
వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని దర్శించుకున్న టీమిండియా కోచ్ గంభీర్ - పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికిన ఆలయ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 7:49 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 8:12 PM IST
Team India Coach Gautam Gambhir Visit Simhachalam Temple : విశాఖ సింహాద్రి వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని టీమిండియా కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. గంభీర్ కప్పస్తంభాన్ని ఆలింగనం చేసుకుని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఆలయ అధికారులు గంభీర్కు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. రేపు(శనివారం) భారత్ - దక్షిణాఫ్రికా మధ్య మూడో వన్డే మ్యాచ్ సందర్భంగా విశాఖకు వచ్చిన గంభీర్ అప్పన్న స్వామి సేవలో పాల్గొన్నారు.
మరోవైపు భారత్- దక్షిణాఫ్రికా క్రికెటర్లు గురువారం రాత్రి ప్రత్యేక విమానంలో విశాఖ చేరుకున్నారు. అక్కడ నుంచి ఏసీఏ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన రెండు బస్సుల్లో బయలుదేరి బీచ్రోడ్డులోని రాడిసన్ బ్లూ హోటల్కు చేరుకున్నారు. క్రికెటర్లు వస్తున్నారని తెలియడంతో అభిమానులు పెద్దఎత్తున విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. టోర్నీలో రెండు జట్లు సాధిస్తున్న భారీ స్కోర్లు, బ్యాటర్ల సెంచరీలు ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి.
ఇప్పటికే ఇరు జట్లు చెరో మ్యాచ్లో గెలుపొందాయి. శనివారం పీఎంపాలెంలోని ఏసీఏ-వీడీసీఏ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో జరిగే మ్యాచ్ వన్డే సిరీస్ ఫలితాన్ని తేల్చనుంది. దీంతో రెండు దేశాల క్రీడాకారులతో పాటు, అభిమానులు ఎంతో ఉత్కంఠగా ఉన్నారు. భారత జట్టుకు కలిసొచ్చిన విశాఖ పిచ్పై క్రీడాకారులు చెలరేగి ఆడతారని అభిమానులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాలా కాలం తరువాత రోహిత్శర్మ, కోహ్లి విశాఖలో ఆడుతుండటంతో వారి ఆటను కళ్లారా చూడాలని ప్రేక్షకులు ఆశిస్తున్నారు.
మఫ్టీలో పోలీసులు : రేపు(శనివారం) విశాఖలో జరగబోయే భారత్ - దక్షిణాఫ్రికా మూడో వన్డే క్రికెట్ మ్యాచ్కు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని DCP మణికంఠ తెలిపారు. టిక్కెట్లు లేకుండా ఎవరూ స్టేడియంకు రావొద్దని తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో టిక్కెట్లు అమ్ముతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతుందని అలాంటివి నమ్మొద్దని డీసీపీ వివరించారు. భద్రత పరంగా పోలీసులు మఫ్టీలో ఉండేలా స్టేడియం చుట్టు ఏర్పాటు చేసామని ఆయన చెప్పారు.
హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడైనా టికెట్లు : విశాఖలో శనివారం జరగనున్న భారత్, దక్షిణాఫ్రికా మూడో వన్డే మ్యాచ్ టికెట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడయ్యాయి. ఈమేరకు ఆంధ్రా క్రికెట్ అసోసియేషన్ వర్గాలు తెలిపాయి. మూడు వన్డేల సిరీస్లో ఇప్పటికే భారత్ 1-1తో ఉండటంతో విశాఖలో జరిగే నిర్ణయాత్మక మ్యాచ్కు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. దీంతో టికెట్లకు డిమాండ్ పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
టీమ్ఇండియా, దక్షిణాఫ్రికాల మధ్య మూడు వన్డేల సిరీస్ జరుగుతోంది. ఇందులోభాగంగా రాంచీ, రాయ్పుర్లలో ఇప్పటికే రెండు మ్యాచ్లు ముగిశాయి. మూడో మ్యాచ్ విశాఖపట్నం వేదికగా శనివారం జరగనుంది. విరాట్ కోహ్లీ రాంచీ, రాయ్పుర్లలో వరుస సెంచరీలతో కదం తొక్కాడు. అతడు రాణించడంతో ఒక్కసారిగా టికెట్లకు డిమాండ్ పెరిగిందని ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ వర్గాలు తెలిపాయి.
విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీతో పెరిగిన డిమాండ్ : డిసెంబర్ 6న జరగనున్న మ్యాచ్కు సంబంధించి, మొదటివిడతగా నవంబర్ 28న టికెట్లు ఆన్లైన్లో విక్రయానికి అందుబాటులోకి వచ్చాయి. తర్వాత ఆఫ్లైన్లోనూ టికెట్ల విక్రయాల కోసం కౌంటర్లు ఏర్పాటుచేశామని అధికారులు వెల్లడించారు. రూ.15 వేలు టికెట్లు మాత్రం అదేరోజు కాస్త ఆలస్యంగా అమ్ముడుపోయాయి. రెండోవిడత టికెట్ల అమ్మకాలు నవంబర్ 30, డిసెంబర్ 3న జరిపారు. అయితే విరాట్ కోహ్లీ రాంచీ వేదికగా జరిగిన మొదటి వన్డేలో సూపర్ సెంచరీ (135) సాధించిన తర్వాత టికెట్ల అమ్మకాలు ఒక్కసారిగా ఊపందుకున్నాయి.
'టికెట్ల విక్రయం నవంబర్ 28న ప్రారంభమైంది. మొదట్లో అభిమానుల నుంచి మేం ఆశించిన స్థాయిలో స్పందన రాలేదు. కానీ కోహ్లీ రాంచీలో సెంచరీ చేసిన తర్వాత రెండు, మూడో విడతల్లో అమ్మకానికి పెట్టిన టికెట్లన్నీ నిమిషాల్లో అమ్ముడుపోయాయి’ అని ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ మీడియా అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ అధికారి వై.వెంకటేశ్ తెలిపారు.
విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పటికే టీ20, టెస్ట్ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం అతడు కేవలం వన్డేల్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్నాడు. వన్డే వరల్డ్ కప్ 2027లో భాగం కావాలనే ఆశయంతో ముందుకుసాగుతున్నాడు. విశాఖలో ఇప్పటివరకు కోహ్లీ ఏడు మ్యాచ్లు ఆడి, 97.83 యావరేజ్తో 587 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో మూడు సెంచరీలు, రెండు అర్ధ శతకాలు ఉన్నాయి.
విశాఖలోనూ శతకం బాదాలని : ప్రస్తుత వన్డే సిరీస్లో ఇప్పటికే వరుసగా రెండు సెంచరీలు చేసిన విరాట్ విశాఖ వన్డేలోనూ శతకం బాదాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. కోహ్లీ వరుసగా మూడు సెంచరీలు చేసిన ఘనతను 2018లోనే వెస్టిండీస్తో జరిగిన మ్యాచుల్లో సొంతం చేసుకున్నాడు. దీంతో వన్డే ఫార్మాట్లో వరుసగా మూడు, అంతకంటే ఎక్కువ మ్యాచుల్లో వరుస సెంచరీలు చేసిన 12వ బ్యాటర్గా నిలిచాడు.
ఏపీ, తెలంగాణ యూత్కు గోల్డెన్ ఛాన్స్- 'ఈనాడు క్రికెట్ లీగ్' వచ్చేసింది
ధోనీకి ఎప్పుడూ ఆ రూల్ పెట్టలేదు- రోహిత్, కోహ్లీలపై ఎందుకింత ఒత్తిడి?: MSK