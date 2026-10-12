అమెరికాలో మీకు మేమున్నాం - ప్రవాస భారతీయులకు అండగా 'టీమ్ఎయిడ్'
Team Aid Supports Indians In America : భారత్ నుంచి ఉన్నత చదువు, ఉద్యోగం కోసం అమెరికాకు వెళ్లి అక్కడ ఊహించని కష్టాలు, అత్యవసర పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రవాసులకు టీమ్ఎయిడ్ తోడుగా నిలుస్తోంది.
Published : October 12, 2026 at 7:19 PM IST
Team Aid Supports Indians In America : అమెరికాలో ఉన్న తమ వారికి అనారోగ్యం లేదా ఇతర కారణాల వల్ల ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు, వారికి సహాయం చేయడానికి తరచుగా ఎవరూ అందుబాటులో ఉండరు. దీనివల్ల స్వదేశంలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళనకు గురవుతారు. ఎవరిని సంప్రదించాలో తెలియక సతమతమవుతారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సహాయం అందించడానికి అమెరికాలో నివసిస్తున్న మోహన్ నన్నపనేని ముందుకొచ్చారు. 'టీమ్ ఎయిడ్' అనే సంస్థ ద్వారా, వేల మైళ్ల దూరంలో ఉన్న తమ వారి గురించి ఆందోళన చెందుతున్న కుటుంబాలకు ఆయన భరోసా కల్పిస్తున్నారు. ఇటీవల హైదరాబాద్ను సందర్శించిన సందర్భంగా ఆయన తమ సేవల గురించి వివరించారు.
ఆ ఆలోచన అక్కడే పుట్టింది
మోహన్ నన్నపనేని గుంటూరు జిల్లాలోని నందివెలుగుకు చెందినవారు. 32 ఏళ్ల క్రితం ఉద్యోగరీత్యా అమెరికాకు వెళ్లి అక్కడే స్థిరపడ్డారు. ఒకసారి అమెరికాలో పనిచేస్తున్న ఇద్దరు భారతీయులు వేర్వేరు ఘటనల్లో మరణించారు. వారి మృతదేహాలను స్వదేశానికి తీసుకురావడంలో వారి కుటుంబాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాయి. చివరికి ఇతరుల సహాయంతో ఆ మృతదేహాలను భారత్కు తరలించగలిగారు. అప్పుడే మోహన్కు ఒక ఆలోచన వచ్చింది.
'తానా'లో పనిచేసి 'టీమ్ఎయిడ్' స్థాపించి
భారతదేశం నుంచి ఎంతోమంది ఉపాధి కోసం అమెరికా వెళ్తుంటారు. ఒకవేళ వారికి ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైతే వారి కుటుంబాలకు ఎవరు సమాచారం అందిస్తారు? ఆ ఆలోచనే 'టీమ్ ఎయిడ్' ఏర్పాటుకు దారితీసింది. వారు కేవలం తెలుగు వారికే కాకుండా, అన్ని రాష్ట్రాలకు చెందిన వ్యక్తులకు సేవలు అందిస్తారు. 2007 నుంచి 2017 వరకు 'తానా' అసోసియేషన్లో కోశాధికారి నుంచి అధ్యక్షుడి వరకు వివిధ పదవులను నిర్వహించారు. ఆ సమయంలోనే విదేశాల్లో కష్టాల్లో ఉన్న భారతీయ కుటుంబాలకు సహాయం చేయడంలో నాకు అనుభవం లభించింది. దాంతో 2017లో 'టీమ్ ఎయిడ్'ను స్థాపించి, వివిధ భారతీయ ప్రవాస సంఘాలతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చారు.
భారతీయుడు ఆపదలో ఉంటే అండగా 'టీమ్ ఎయిడ్'
అమెరికాలో ఉన్న వ్యక్తి ఏదైనా సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారని లేదా సహాయం కోరుతున్నారని 'టీమ్ ఎయిడ్'కు సమాచారం అందినప్పుడు, జాతీయ కో-ఆర్డినేటర్ల ద్వారా ఆ వివరాలను సంబంధిత ప్రాంతంలోని వాలంటీర్లకు తెలియజేస్తారు. ఒక వాలంటీర్ ఆ వ్యక్తిని కలిసి పూర్తి వివరాలను సేకరించి, ఆ సమాచారాన్ని భారత్లోని కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేస్తారు. ఆ తర్వాత అవసరమైన ప్రక్రియలను పూర్తి చేయడానికి సంబంధిత కాన్సులేట్తో మాట్లాడి సంబంధిత పనులను పూర్తి చేస్తారు.
3,500 మంది వాలంటీర్లతో సేవలు
ఇప్పటివరకు ఈ సంస్థ ద్వారా సుమారు 3,500 మంది వాలంటీర్లు సేవలందించారు. భారతీయులు మరణించిన సందర్భాలలో వారి మృతదేహాలను భారతదేశానికి తిరిగి తీసుకురావడంలో సహాయపడటమే కాకుండా, అంత్యక్రియల ఏర్పాట్లలో కూడా సహాయం చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులు అమెరికాకు రాలేని పరిస్థితుల్లో ఏమి చేయాలో సలహా ఇస్తారు. బ్యాంకు ఖాతాలు, బీమా క్లెయిమ్ల గురించి అన్ని వివరాలు అందిస్తారు. ఈ ప్రయోజనాల కోసం వారు ఆసుపత్రులు, విమానయాన సంస్థలు, రాయబార కార్యాలయ సిబ్బందితో సమన్వయం చేస్తారు. అవసరాలను బట్టి వారు ఖననం లేదా దహన సంస్కారాల ఏర్పాట్లలోనూ సహాయపడతారు. ఇప్పటివరకు వారు 5,000కు పైగా మృతదేహాలను భారతదేశానికి తిరిగి తీసుకురావడంలో సహాయపడ్డారు. సహాయం అవసరమైన వారు https://www.teamaid.org/testimonials ను సందర్శించవచ్చు.
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