ఆటపాటలతో అక్షరాల అల్లిక - 'రీల్స్'తో పాఠాల బోధన
విద్యార్థులకు ఆసక్తి పెంచేలా వినూత్న బోధనా పద్ధతులు - ఆటపాటలు, సోషల్ మీడియా రీల్స్తో పాఠాల బోధన - కష్టమైన లెక్కలు, తెలుగు పద్యాలను సులభంగా నేర్పిస్తున్న టీచర్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 8:37 PM IST
Teachers Teaching with Songs and Reels : చదువును భారంగా కాకుండా ఆటపాటలతో చెబితే పిల్లలకు సులభంగా అర్థమవుతుంది. వారి లేత మనసులపై ఆ విషయాలు చిరకాలం ముద్రించుకుపోతాయి. ఒక విషయాన్ని సాధారణ పాఠంలా బోధించడం కంటే ఆటపాటలతో మెప్పిస్తే పిల్లల చిట్టి బుర్రలకు త్వరగా ఎక్కుతుంది. ఈ సహజ మనో వైజ్ఞానిక వికాసాన్ని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు, జియ్యమ్మవలస ప్రాంతాలకు చెందిన పలువురు ఉపాధ్యాయులు సరిగ్గా ఒడిసిపట్టారు. వినూత్న బోధనతో విద్యార్థుల్లో ఉత్సాహం నింపుతున్నారు. విద్యపై వారికి మరింత ఆసక్తిని పెంచుతూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియా 'రీల్స్'తో విద్యాబోధన : సాధారణంగా మొబైల్ ఫోన్లు, అందులో వచ్చే ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ రీల్స్ అంటే పిల్లలు ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఈ ఆసక్తినే ఉపాధ్యాయులు తమ బోధనకు ఆయుధంగా మలచుకున్నారు. కష్టమైన లెక్కలు, అర్థం కాని సైన్స్ పాయింట్లు, కంఠత రాని తెలుగు పద్యాలను ఆటపాటల రూపంలోకి మార్చుతున్నారు. క్లాస్రూమ్లో పిల్లలతోనే ఆ పాటలకు డ్యాన్సులు వేయిస్తూ, అభినయం చేయిస్తూ వీడియోలు చిత్రీకరిస్తున్నారు. వాటిని సోషల్ మీడియాలో రీల్స్గా అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. దీంతో పిల్లలు ఆ పాఠాలను ఎంతో ఆనందంగా, ఉత్సాహంగా నేర్చుకుంటున్నారు.
"విద్యార్థులకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో నేను రీల్స్ రూపొందిస్తున్నాను. తీసివేతలు, నంబర్లు గుర్తించడం తదితరాలను ఆటపాటల రూపంలో బోధిస్తున్నాను. వీటిని యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. వీటివల్ల పిల్లలు ఎక్కడున్నా సులభంగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. ఎక్కువ కాలం గుర్తు పెట్టుకుంటున్నారు. ఇలాంటి వినూత్న అంశాలపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉపాధ్యాయులకు నేను శిక్షణ ఇచ్చాను. భవిష్యత్తులో విద్యార్థుల కోసం మరింత మంచి కంటెంట్ వీడియోలు చేసి అందిస్తాను."-శంకరరావు, రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు గ్రహీత, పెదబుడ్డిడి ప్రాథమిక పాఠశాల హెచ్ఎం
ఆటల్లోనే తీసివేతలు : గణితం అనగానే చాలామంది పిల్లలు భయపడుతుంటారు. అలాంటి భయాన్ని పోగొట్టేందుకు ఓ ఉపాధ్యాయుడు సరికొత్త ప్రయోగం చేశారు. అంకెలను గుర్తించడం, కూడికలు, తీసివేతలు చేయడం వంటి వాటిని ఆటల రూపంలో నేర్పిస్తున్నారు. ఈ సరదా అభ్యసనం వల్ల పిల్లలు లెక్కలను ఇట్టే గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు. ఎక్కడున్నా సులభంగా అర్థం చేసుకుని గణితంపై ఉన్న భయాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నారు.
"పిల్లలకు పాఠాలను పాటల రూపంలో, రైమ్స్ రీల్స్ ద్వారా నేర్పిస్తున్నాను. ఐదేళ్ల కిందట సామాజిక మాధ్యమంలో ఒక వీడియో చూసి స్ఫూర్తి పొందాను. ఆ తరువాత నుంచి పాఠశాలల్లో ప్రతి రోజూ ఒక గంట రీల్స్ చేస్తూ, చేయిస్తూ విద్యపట్ల విద్యార్థుల్లో ఆసక్తి పెంచుతున్నాను. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ జిల్లా విద్యా శిక్షణ సంస్థలో అధ్యాపకుడిగా పని చేస్తున్నా. అక్కడ కూడా ఉపాధ్యాయ శిక్షణ పొందేవారికి ఇదే తరహాలో ప్రత్యేక తరగతి నిర్వహిస్తున్నా. ఇప్పటివరకు 500 వరకు రీల్స్ చేశాను. సామాజిక మాధ్యమంలో ఈ రీల్స్ చూసి చాలామంది ఆదరించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది."-శేషాద్రి సోమయాజులు, డైట్ లెక్చరర్, సాలూరు
పాత సినిమా పాటల ట్యూన్లలో పద్యాలు : మాతృభాష తెలుగుపై పిల్లలకు పట్టు సాధించేలా మరో ఉపాధ్యాయుడు కృషి చేస్తున్నారు. పద్యాలను, పాఠాలను రీల్స్ రూపంలో నేర్పుతున్నారు. తరగతి గదిలో పాఠాలు బోధించిన తర్వాత, వాటిని ఆటపాటల రూపంలోకి మారుస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో ట్రెండ్ అవుతున్న రీల్స్, పాత సినిమా పాటల బాణీలను (ట్యూన్స్) అనుకరిస్తూ పద్యాలను పాడుతున్నారు. దీంతో పిల్లలు కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఆ పద్యాలను నేర్చుకుని, తిరిగి పాడుతూ తెలుగు భాషపై మక్కువ పెంచుకుంటున్నారు.
"విద్యార్థులు తెలుగు భాషపై పట్టు సాధించాలని పద్యాలు, పాఠాలు రీల్స్ రూపంలో నేర్పుతున్నాను. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 200 వరకు రీల్స్ చేశాను. తరగతి గదిలో పిల్లలకు పాఠాలు బోధించి, తరువాత వాటిని ఆటపాటల రూపంలో వారికి చెబుతున్నాను. దీంతో, తెలుగు భాష పట్ల వారికి ఆసక్తి పెరగడమే కాకుండా, పద్యాలు, పాటలు ఆనందంగా వింటూ తిరిగి పాడుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే రీల్స్, పాత సినీ గీతాలను అనుకరిస్తూ నేను బోధిస్తున్నాను. ఇలా విద్య నేర్పడంతో ఎంతో మంది విద్యార్థుల్లో తెలుగు పట్ల ఆసక్తి పెరగడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది."-జి.శ్రీనివాసరావు, ఉపాధ్యాయుడు, సాలూరు
ఉపాధ్యాయ శిక్షణలోనూ ఇదే విధానం : పిల్లలకు మాత్రమే కాకుండా భవిష్యత్తులో పాఠాలు చెప్పనున్న కాబోయే ఉపాధ్యాయులకు కూడా ఇదే తరహా శిక్షణ ఇస్తున్నారు డైట్ లెక్చరర్లు. విద్యార్థుల మానసిక స్థాయికి తగినట్లుగా బోధన ఎలా సాగాలన్న దానిపై శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇలా ఆటపాటల బోధనకు సంబంధించిన వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో చూసిన నెటిజన్లు సైతం ఉపాధ్యాయుల కృషిని ఎంతగానో అభినందిస్తున్నారు.
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