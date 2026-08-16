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టీచర్ల సమస్యలకు చెక్ - లీప్‌ యాప్‌తో విద్యకు కొత్త కళ

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అనేక యాప్‌లతో టీచర్లకు ఇక్కట్లు - కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక తప్పిన యాప్‌ల యాతన - సరికొత్తగా ఒకే యాప్‌ 'లీప్‌'ను తీసుకువచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం

LEAP​ App in AP
LEAP​ App in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 9:39 PM IST

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AP LEAP education app : హాజరుకు ఒకటి, వివరాలకు మరొకటి, నివేదికకు ఇంకోటి ఇలా రకరకాల యాప్‌లు అన్నింటినీ చూడాల్సిందే. పాఠాలు బోధించడం మానేసి మరీ యాప్‌ల వెంట పరుగులుపెట్టాల్సిన దుస్థితి. ఇదీ గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో టీచర్ల కష్టాలు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక యాప్‌ల యాతన ఉపాధ్యాయులకు తప్పింది. టీచర్లు, విద్యార్థులు,తల్లిదండ్రులకు ఉపయోగపడేలా సరికొత్తగా ఒకే యాప్‌ "లీప్‌"ను తీసుకువచ్చి సమగ్రంగా అమలు చేస్తోంది. దీనిపై టీచర్లు ఏమంటున్నారు ఈ కథనంలో చూద్దాం.

బడి అంటే ఉపాధ్యాయుడు పాఠాలు బోధించాలి, విద్యార్థి అభ్యసించాలి. గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పాఠాలు చెప్పే సమయం కాస్తా టీచర్లకు యాప్‌లలో వివరాలు నింపేందుకే సరిపోయేది. చదువు చెప్పాల్సిన టీచర్లు యాప్‌లతోనే కుస్తీలు పడాల్సిన పరిస్థితి. ఈ ఇక్కట్లకు కూటమి ప్రభుత్వం చెక్ పెట్టింది. ఉపాధ్యాయులపై యాప్‌ల భారం తగ్గించడంతో పాటు పాఠశాల విద్యా వ్యవస్థను మరింత సులభతరం చేసేలా 'లీప్‌' పేరిట ఒకే ఒక్క యాప్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. పాఠశాల పర్యవేక్షణ మొత్తాన్నీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చింది. లీప్ యాప్ రాకతో పని సులువైంది. బోధనకు సమయం దొరికింది.

టీచర్ల సమస్యలకు చెక్ - లీప్‌ యాప్‌తో విద్యకు కొత్త కళ (ETV Bharat)

వేగంగా డేటా అప్​లోడ్ : ఇప్పుడు ఉపాధ్యాయులకు వేర్వేరు యాప్‌లను వెతుక్కోవడం పదేపదే వివరాలు నమోదు చేయడం తప్పింది. అవసరమైన అంశాలను మాత్రమే లీప్ యాప్​లో నమోదు చేసేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. యాప్ స్మార్ట్​గా పనిచేయడం, వేగంగా డేటా అప్​లోడ్ అవుతుండటంతో టీచర్లకు విలువైన సమయం ఆదా అవుతోంది. బోధనకు విలువైన సమయం కేటాయిస్తున్నారు.

"లీప్ యాప్ అనేది మేము ఉపయోగిస్తున్నాం. అనేకమైన అడ్వాన్స్‌డ్ టెక్నాలజీతోటి మాకు లెసన్స్ అనేవి అందించడం అనేది జరుగుతుంది. వీడియోస్ అందిస్తున్నారు, అలాగే క్విజ్ ప్రోగ్రామ్స్, తర్వాత మ్యాప్ ఫైండింగ్ అనేది ఈరోజున పిల్లలకి రావట్లేదనేటటువంటి ఉద్దేశంతో లీప్ యాప్​లో ఈ మ్యాప్ ఫైండింగ్ అనేది ద్వారా మేము కూడా టీచర్స్​లో మేము చూసి చెప్తున్నాం."-సత్యనారాయణ, సోషల్ టీచర్

విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకూ లీప్‌ యాప్‌ను సౌకర్యంగా మార్చారు. పిల్లలు పాఠశాలకు వెళ్లకపోతే యాప్ తల్లిదండ్రులను అప్రమత్తం చేస్తుంది. ఫోన్లకు మెసేజ్ వెళ్తుంది. పిల్లల పరీక్షల ఫలితాలు, ప్రగతి నివేదికలను చూసుకునే అవకాశం కల్పించారు. విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే పాఠాలు సహా అనేక వైజ్ఞానిక అంశాలనూ యాప్‌లో జోడించారు. ప్రధానోపాధ్యాయులకూ అనువుగా ఈ లీప్‌ రూపొందించి ఉపశమనం కల్పించారు. ఉపాధ్యాయుల సమయాన్ని ఆదా చేయడం, పర్యవేక్షణను పటిష్టం చేయడం, తల్లిదండ్రులకు సమాచారాన్ని చేరువ చేయడం ఇలా ఒకే యాప్‌తో విద్యా వ్యవస్థలో 'సింప్లిఫైడ్ డిజిటల్ సిస్టమ్‌'కు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టి సమర్థంగా అమలు చేస్తోందన్న వాదన సర్వత్రా వినిపిస్తోంది.

"లీప్ యాప్ చాలా యూస్‌ఫుల్‌గా ఉంది. టీచర్స్ అటెండెన్సులు లేదా స్టూడెంట్ అటెండెన్స్, పర్ఫార్మెన్స్‌లు గానీ, వాళ్ల మార్క్స్ అవి ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్లు ఏ గ్రేడ్​లో ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా నేను మానిటర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అవుతుంది. అలాగే వాళ్లకి నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడానికి కూడా నాకైతే చాలా యూస్‌ఫుల్‌గా ఉందండి."-విజయలక్ష్మి, ప్రధానోపాధ్యాయురాలు, లాలాచెరువు మున్సిపల్ పాఠశాల, రాజమహేంద్రవరం

"తండ్రి, తల్లి గానీ ఎండీఎంకి వెళ్లి చూసి అతని అభిప్రాయాన్ని లీప్ యాప్​లో తెలియజేయొచ్చు. పిల్లాడు గానీ ఒకరోజు రాకపోయినా చూస్తారు, మూడో రోజు రాకపోతే వెంటనే పేరెంట్స్​తో మాట్లాడడం స్టూడెంట్ ఎక్కడున్నాడు ఎందుకు రాలేదని గమనించడం జరుగుతుంది."-వాసుదేవరావు, డీఈవో, తూర్పు గోదావరి జిల్లా

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