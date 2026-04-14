చిన్న ప్రయత్నం పెద్ద మార్పు - అందరి అభినందనలు పొందుతున్న ప్రభుత్వ టీచర్లు

పాఠశాల అడ్మిషన్ల కోసం క్రియేటివ్​ అడ్వటైజ్మెంట్​ - సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారిన పోస్ట్​ - నూతన ఆలోచనకు మంత్రి లోకేశ్​ అభినందన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 4:50 PM IST

Teachers Creatively Advertising School For Admissions : విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుందంటే చాలు, దాదాపు అన్ని విద్యాసంస్థలు అడ్మిషన్ల కోసం వివిధ రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఫీజ్​లో డిస్కౌంట్​లనీ, తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు పిల్లల్ని చేర్పిస్తే పుస్తకాలు ఉచితం అంటూ కొత్త కొత్తగా వారిని ఆకర్షించే ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. కానీ విశాఖపట్నం జిల్లా పెందుర్తి మండలం పినగాడి ప్రాథమిక పాఠశాలకు చెందిన ఉపాధ్యాయురాలు నూతనంగా ఆలోచించారు. పిల్లలను తమ పాఠశాలలో ఎందుకు చేర్పించాలో వివరంగా చెప్తూ ఒక చిన్న వీడియోను పోస్ట్​ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ ప్రయత్నాన్ని అభినందిస్తూ నారా లోకేశ్​ కూడా తన ట్విటర్​ అకౌంట్​లో పోస్ట్​ చేశారు. అసలు ఆ వీడియోలో ఏముందంటే?

నాణ్యమైన విద్యను అందించడమే ప్రధాన లక్ష్యం : మా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పిల్లల సమగ్ర అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. సంతోషకరమైన విద్యా వాతావరణంలో పిల్లలు ఆనందంగా నేర్చుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం' అంటూ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చిన్నారులకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలు, సౌకర్యాలను వివరిస్తూ ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులు సోషల్ మీడియాలో చేసిన వీడియో పలువురిని ఆకట్టుకుంటోంది. అందులో క్లుప్తంగా పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించడమే ప్రభుత్వ పాఠశాలల ప్రథమ లక్ష్యం అంటూ వివరించారు. పాఠశాలకు సంబంధించిన వసతులు, విద్యా బోధన విధానాలు, పిల్లల నైపుణ్యాలు, ఆటపాటలు, చదువు, భోజన పథకాలు, బోధన, డిజిటల్​ లెర్నింగ్​ వంటి ఆధునిక పద్ధతిలో విద్యాబోధనను అందించే విధంగా సౌకర్యాలు, ఉచిత కిట్లు, తల్లిందండ్రులకు కూడా ఆర్థిక భారం తగ్గేవిధంగా ప్రభుత్వం సహాయం, పిల్లల భవిష్యత్తు మెరుగుపడేలా అన్ని సౌకర్యాల గురించి ఈ వీడియోలో ఆర్థమయ్యే విధంగా చెప్పారు.

అడ్మిషన్ల కోసం ప్రకటనలు ఇవ్వం : కార్పొరేట్ స్కూల్ ప్రమోషనల్ వీడియో తరహాలో రూపొందించిన ఈ వీడియోను చూసిన రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ సామాజిక వేదికపైన స్పందించారు. "కోట్లుపోసి ప్ర‌భుత్వ బ‌డుల్లో చేర్పించాలంటూ ప‌త్రిక‌ల్లో ప్రకటనలు ఇవ్వం. చానళ్లలో యాడ్స్ వేయించుకోం ప్ర‌భుత్వ బ‌డిలో సౌక‌ర్యాలు, ప్ర‌భుత్వం అందిస్తున్న ప‌థ‌కాలు, ప్ర‌తిభావంతులైన ఉపాధ్యాయులు మా బ‌లం. పిల్ల‌లకు క‌ల్పించే భద్రత, సమగ్ర విద్యా వికాసం కోసం తీసుకుంటున్న చ‌ర్య‌లు, వారి భవిష్యత్తుకు కల్పించే భరోసా గురించి మాత్రమే చెబుతాం. పిల్లలను ప్రభుత్వ బడిలో చేర్పించాలంటూ వినూత్న ప్ర‌చారం చేస్తోన్న టీచ‌ర్ల‌కు అభినంద‌న‌లు" అంటూ వినూత్న ప్రచారం చేస్తున్న ఉపాధ్యాయులను అభినందించారు.

మూడు నిమిషాల వీడియో - ముగ్గురు టీచర్లు : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పిల్లల నమోదును పెంచడమే లక్ష్యంగా సోషల్ మీడియా ద్వారా విస్తృత ప్రచారం చేయాలని విశాఖ జిల్లా పెందుర్తి మండలం పినగాడి ప్రాథమిక పాఠశాల సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ పల్టసింగి అలివేలిమంగ నిర్ణయించారు. ఈ వీడియోలో పాఠశాలల్లో కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలు, ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న పథకాలు, విద్యారంగానికి అనుసరిస్తున్న విధానాలను సమగ్రంగా వివరించేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​ : ఆమె ఒక్కరే కాకుండా ఇలాంటి వీడియో తీస్తే ఒక్క పాఠశాలకే పరిమితం అవుతుందని భావించి రాష్ట్రంలోని మరో రెండు పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులను సంప్రదించారు. ఈ క్రమంలో ఏలూరు జిల్లా భీమడోలు మండలం పొలసానిపల్లి ఎస్జీటీ చింతలపూడి శ్రీలక్ష్మీదుర్గ, తూర్పుగోదావరి జిల్లా మండపేట మున్సిపల్ ప్రాథమిక పాఠశాల ఎస్జీటీ అమలదాసు కావేరి కలిసి వీడియో రూపొందించారు. మూడు నిమిషాల నిడివి ఉన్న ఈ ప్రచార చిత్రాన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఎక్స్, ఫేస్‌బుక్‌లలో అప్‌లోడ్ చేయగా వేలాది మంది వీక్షిస్తున్నారు. మంత్రి నారా లోకేష్ ఎక్స్ పోస్ట్ చేసిన 21 గంటల్లోనే 52.7 వేల మంది వీక్షించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో పలు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో వైరల్​గా మారింది.

