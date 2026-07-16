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లెక్కల భయం పోయేలా 'శతహస్త్ర గణిత యంత్రం' - ఉపాధ్యాయుడి వినూత్న ఆవిష్కరణ

మ్యాథ్స్‌ అంటే విద్యార్థులకున్న భయాన్ని పోగొట్టేలా యంత్రాన్ని తయారుచేసిన ఉపాధ్యాయుడు - ఈ ప్రాజెక్టు మెగా పేరెంట్స్, టీచర్స్‌ సమావేశంలో ప్రదర్శించడానికి ఎంపిక

Teacher's innovative Project On Mathematics For Students In Tirupati
Teacher's innovative Project On Mathematics For Students In Tirupati (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 3:31 PM IST

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Teacher's innovative Project On Mathematics For Students In Tirupati : రెండు ప్లస్‌ రెండు అంటే నాలుగు కంటే ముందే చెమటలు పట్టే విద్యార్థులు, గణితం పీరియడ్‌ అంటే కడుపు నొప్పి, తలనొప్పి అంటూ సాకులు చెప్పేవాళ్లు, ఇక ఆ భయాలన్నింటికీ చెక్‌ పడే రోజులు దగ్గరపడ్డాయి. గణితాన్ని పుస్తకాల నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి కళ్లారా చూస్తూ నేర్చుకునేలా ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు యడ్ల జనార్దననాయుడు రూపొందించిన 'శతహస్త్ర గణిత యంత్రం' ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

చాలామంది విద్యార్థులకు గణితం అంటే మొదటి నుంచి ఓ పెద్ద సవాలే. బోర్డుపై టీచర్‌ వేసే లెక్కలు చూసి కొందరు తల పట్టుకుంటే, పరీక్షల్లో మ్యాథ్స్‌ ప్రశ్నాపత్రం కనిపించగానే మార్కుల కంటే గుండె చప్పుడు ఎక్కువగా వినిపించే పరిస్థితి ఉంటుంది. సూత్రాలను బట్టీ పట్టడం, కోణాలు, వ్యాసాలు, కొలతలు, సంఖ్యామానం వంటి అంశాలను కేవలం పుస్తకాల ద్వారా అర్థం చేసుకోవడం చాలా మందికి కష్టంగా మారుతోంది. ఇదే సమస్యను గుర్తించిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు యడ్ల జనార్దననాయుడు పిల్లలు ఆడుకుంటూ, స్వయంగా పరిశీలిస్తూ గణితాన్ని నేర్చుకునేలా వినూత్నమైన 'శతహస్త్ర గణిత యంత్రం'ను రూపొందించారు.

ఒకే యంత్రంలో 108 అంశాలు అభ్యాసం : విజయనగరం జిల్లా సంతకవిటి మండలం శంకరుని అగ్రహారానికి చెందిన జనార్దననాయుడు ప్రస్తుతం తిరుపతి జిల్లా వరదయ్యపాలెం మండలం నాగనందాపురం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేస్తున్నారు. చెక్కముక్కలు, అట్టలు, ఇనుప రేకులు, థర్మాకోల్‌ షీట్లు, ప్లాస్టిక్‌ పేపర్లు వంటి సాధారణ వస్తువులతో ఈ యంత్రాన్ని రూపొందించారు. కూడికలు, తీసివేతలు, గుణకారాలు, భాగహారాలు, కోణాలు, వ్యాసాలు, సంఖ్యామానం, కొలతలు, తేదీలు గుర్తుంచుకోవడం వంటి మొత్తం 108 గణిత అంశాలను ప్రత్యక్ష అనుభవంతో నేర్చుకునేలా దీనిని రూపొందించారు. ముఖ్యంగా అల్పకోణం, లంబకోణం, అధికకోణం ఎలా ఏర్పడతాయో విద్యార్థులే స్వయంగా పరిశీలించి అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఇందులో ఉంది. పుస్తకాల్లో చదవడం మాత్రమే కాకుండా, చేతులతో చేసి నేర్చుకోవడం వల్ల గణితంపై ఆసక్తి పెరగడంతో పాటు భావనాత్మక అవగాహన కూడా మెరుగవుతుందని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు.

తన తండ్రి మెకానిక్‌గా పనిచేసిన అనుభవం నుంచే ఈ యంత్రం తయారీకి ప్రేరణ లభించిందని జనార్దననాయుడు తెలిపారు. విద్యార్థుల్లో గణిత భయాన్ని తొలగించి, గణితాన్ని నేర్చుకోవడాన్ని ఆనందంగా మార్చాలన్న లక్ష్యంతో ఈ ఆవిష్కరణ చేశానన్నారు. త్వరలో ముఖ్యమంత్రి, విద్యాశాఖ మంత్రి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్న మెగా పేరెంట్ టీచర్స్​ సమావేశంలో ఈ ప్రాజెక్టును ప్రదర్శించేందుకు ఎంపిక కావడం తనకు మరింత ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చిందని ఆయన తెలిపారు. విద్యార్థుల్లో గణితంపై ఆసక్తిని పెంచే ఈ వినూత్న ఆవిష్కరణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆదరణ పొందాలని విద్యావేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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TEACHER INNOVATIVE MATHS PROJECT
ఉపాధ్యాయుడి వినూత్న ఆవిష్కరణ
TEACHER PROJECT ON MATHS TIRUPATI

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