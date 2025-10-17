ETV Bharat / state

టీచర్లు జాగ్రత్త - స్కూల్ టైమ్​లో పిల్లలు బయట కనిపిస్తే మీపై వేటు తప్పదు!

జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కలెక్టర్​ కీలక ఆదేశాలు - విద్యార్థులు స్కూల్​ సమయంలో బయటకు వెళ్తే టీచర్​పై చర్యలు - ఉపాధ్యాయుడు, అవసరమైతే ప్రధానోపాధ్యాయుడిపైనా వేటు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 17, 2025 at 12:31 PM IST

Teachers will be Punished if Students go Out Side : విద్యార్థులు ఇక నుంచి ధర్నాలు, బంద్​లు అంటే మాత్రం ఉపాధ్యాయుడు శిక్ష అనుభవిస్తాడు. ఎక్కడైనా విద్యార్థి చేసే పనులకు ఉపాధ్యాయుడు సలహాలు ఇస్తాడు, అవసరమైతే దండిస్తాడు. కానీ ఇక్కడ విద్యార్థులు ఏం చేసినా దానికి పూర్తి బాధ్యత ఉపాధ్యాయుడిదేనని కలెక్టర్​ కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు. అది ఎక్కడో కాదు మన తెలంగాణలోని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో. ఇక నుంచి బడికి వెళ్లిన పిల్లాడు బడిలోనే ఉండాలని, వారి సొంత పనులు, ధర్నాలు, బంద్​లు అంటూ తిరిగితే ఉపాధ్యాయుడే బాధ్యత అని కలెక్టర్​ కీలక ఆదేశాలిచ్చారు.

జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులు పాఠశాల సమయంలో బయటకు వెళితే ఉపాధ్యాయుడిపై వేటు పడనుంది. విద్యార్థులు తరచూ ధర్నాలు, నిరసనలు అంటూ బయటకు వస్తున్న ఘటనలకు ఆ జిల్లా కలెక్టర్ బీఎం సంతోష్​ స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు సమాచారం. ఉపాధ్యాయుల అనుమతి తీసుకోకుండా విద్యార్థులు పాఠశాల సమయంలో గేటు దాటితే సదరు ఉపాధ్యాయుడు, అవసరమైతే ప్రధానోపాధ్యాయుడిపైనా చర్యలు ఉంటాయని కలెక్టర్​ ఆదేశాలు ఉండటంతో ఉపాధ్యాయులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఎందుకీ ఆదేశాలు : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సమస్యలు పేరుకుపోతున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో పలు సమస్యలు, ఉపాధ్యాయుల తీరుతెన్నులపై విద్యార్థులు బాహాటంగానే నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రెండు రోజుల కిందట తెలుగు ఉపాధ్యాయుడు లేడంటూ గద్వాలలో విద్యార్థులు గేటు బయట నిరసనలు తెలిపారు. తాజాగా గట్టు మండలం ఆలూరు పాఠశాలలో నీటి వసతి లేదంటూ నిరసనకు దిగారు. మరోవైపు కొందరు పిల్లలు వ్యవసాయ పొలాల్లో పనులకు వెళ్తున్నారు.

బుధవారం ధరూరు మండలం మన్నాపురం, పార్చెర్ల గ్రామాల పరిధిలో 19 మంది విద్యార్థులు బడి మాని వ్యవసాయ పొలాల్లో పనుల్లో ఉన్నట్లు కలెక్టర్​ గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో పాఠశాలకు వచ్చిన విద్యార్థి బయటకు వెళ్లకుండా ఉండేలా చూడాల్సిన బాధ్యత ఉపాధ్యాయులదేనంటూ కలెక్టర్​ చర్యలకు ఉపక్రమించినట్లు తెలుస్తోంది.

తాగు నీటికి రోడ్డెక్కారు : తమ పాఠశాలలో తాగడానికి నీళ్లు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నామంటూ విద్యార్థులు రోడ్డెక్కిన ఘటన ఆలూరులో జరిగింది. జిల్లా పరిషత్​ ఉన్నత పాఠశాలలో గురువారం అల్పహారం తీసుకున్న తరువాత మంచినీళ్లు రాకపోవడంతో విద్యార్థులు రోడ్డెక్కి నినాదాలు చేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ప్రధానోపాధ్యాయుడు నాగరాజు నీటి కొరత లేకుండా చూస్తానని హామీ ఇవ్వడంతో ఆందోళన విరమించారు. పాఠశాల నీళ్ల ట్యాంకును పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు బుధవారం సాయంత్రం శుభ్రం చేసి, నీటితో నింపకపోవడంతో సమస్య ఏర్పడిందని ఆయన తెలిపారు. ఎంపీడీవో చెన్నయ్య, మండల విద్యాధికారి వెంకటేశ్వర్లు పాఠశాలను సందర్శించారు.

నమోదు తప్పదు : పాఠశాల సమయంలో తల్లిదండ్రులైనా సరే మూమెంట్​ రిజిష్టర్​లో నమోదు చేసి తరగతి ఉపాధ్యాయుడు, హెచ్​ఎం సంతకం చేసిన తర్వాతే విద్యార్థిని బయటకు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇక విద్యార్థి సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు బడికి వెళ్లాలంటే ప్రధానోపాధ్యాయుడి అనుమతి ఉండాల్సిందే. అలా కాకుండా విద్యార్థులను బయటకు తీసుకొస్తే, వారిపై చట్టపరంగా చర్యలు ఉంటాయని కలెక్టర్​ ఆదేశాల్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.

