9వ తరగతి ఎక్స్టర్నల్ వాల్యుయేషన్ - ఉపాధ్యాయుల్లో హైటెన్షన్
తెలంగాణలో విద్యాశాఖ 9వ తరగతి విద్యార్థుల జవాబు పత్రాలను బాహ్య మూల్యాంకనం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో తమ బోధనా పద్ధతులలో లోపాలు బయటపడతాయేమోనని ఉపాధ్యాయులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
Published : October 5, 2026 at 1:47 PM IST
External Evaluation For Ninth Class : కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్-1 పరీక్షకు సంబంధించి 9వ తరగతి విద్యార్థుల జవాబు పత్రాలకు బాహ్య మూల్యాంకనం చేయాలని రాష్ట్ర విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. ఈ పరీక్షలు గురువారం ప్రారంభమయ్యాయి. పరీక్షలు ముగిసిన రోజే జవాబు పత్రాలను మండల విద్యా వనరుల కేంద్రానికి పంపేందుకు ఏర్పాట్లు జరిగాయి.
ఇతర పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులతో జవాబు పత్రాలను మూల్యాంకనం చేయించడం ద్వారా విద్యార్థుల ప్రతిభను అంచనా వేయాలని విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. ఈ విధానం తమ బోధనా పద్ధతులలోని లోపాలను బయటపెడుతుందేమోనని ఉపాధ్యాయులలో ఆందోళన మొదలైంది. ఫలితంగా ఇది పరీక్షల సమయంలో మాస్కాపీయింగ్కు దారితీయవచ్చని ఉపాధ్యాయ వర్గాల్లో ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. విచిత్రం ఏంటంటే ఇటువంటి పద్ధతులను అరికట్టాల్సిన ఉపాధ్యాయులే ఈ ధోరణిని ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
ఇతర పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులచే మూల్యాంకనం
కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 948 ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలలో ప్రస్తుతం సంగ్రహణాత్మక మూల్యాంకనం-1 పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. గతంలో ఆయా పాఠశాలల్లోని సబ్జెక్టు ఉపాధ్యాయులే జవాబు పత్రాలను మూల్యాంకనం చేసి మార్కులు వేసేవారు. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి విద్యాశాఖ ఆ పద్ధతిని నిలిపివేసి, ఇతర పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులతో బాహ్య మూల్యాంకనానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. అనేక పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు చదువులో వెనుకబడటం, తరచుగా బడికి గైర్హాజరు కావడం వంటి సమస్యలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ విద్యార్థులు కనీస పాస్ మార్కులతో ఎలాగోలా పాస్ అవ్వాలంటే, మాస్కాపీయింగ్ను ప్రోత్సహించడమే ఏకైక పరిష్కారమని ఉపాధ్యాయుల మధ్య చర్చ జరుగుతోంది.
- కరీంనగర్లోని ఒక ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో 9వ తరగతి విద్యార్థులకు గణిత పరీక్ష నిర్వహించారు. విద్యార్థులకు సొంతంగా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పే సామర్థ్యం లేదని గ్రహించిన కొందరు ఉపాధ్యాయులు, సమాధానాలను బ్లాక్బోర్డుపై రాసి, ఇతర విద్యార్థులు రాసిన జవాబు పత్రాలను తరగతిలోని మిగతా విద్యార్థులకు పంచిపెట్టి, అందరూ ఉత్తీర్ణులయ్యేలా చేశారు.
- జిల్లా వ్యాప్తంగా అనేక ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో, బాహ్య మూల్యాంకనాల ద్వారా వెల్లడైన విద్యార్థులు వెనుకబడినట్లు బయటకు రాకుండా మాస్కాపీయింగ్ జరిపించారు.
- హుజూరాబాద్ సమీపంలోని ఒక మండలంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో 9వ తరగతి విద్యార్థులు భౌతికశాస్త్ర పరీక్షలో కనీస మార్కులతో ఉత్తీర్ణులయ్యేలా ఉపాధ్యాయులు చర్యలు తీసుకున్నారు. వారు ముందుగానే కాగితాలపై రాసి విద్యార్థులకు ఇచ్చి, మాస్కాపీయింగ్ను ప్రోత్సహించారు.
- తిమ్మాపూర్ మండలంలోని ఒక పాఠశాలలో చదువులో వెనుకబడిన 9వ తరగతి విద్యార్థులు కనీస ఉత్తీర్ణత మార్కులు సాధించడంలో సహాయపడటానికి, ఉపాధ్యాయులు వారికి సమాధానాలను వివరించారు. ఆబ్జెక్టివ్ తరహా సమాధానాలను చెప్పి రాసిచ్చారు.
బోర్డుపై గణితం సమాధానాలు
ఇప్పటివరకు జరిగిన గణిత, భౌతికశాస్త్ర పరీక్షలలో వెనుకబడిన విద్యార్థుల పక్కన బాగా చదివే విద్యార్థులను కూర్చోబెట్టారు. చాలా పాఠశాలల్లో ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నల సమాధానాలు, కొన్ని చోట్ల గణితం సమాధానాలు కూడా బ్లాక్బోర్డుపై రాసినట్లు చర్చ జోరందుకుంది.
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