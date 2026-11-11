అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్న విద్యార్థులు - టీచర్లు, తల్లిదండ్రుల భరోసా ముఖ్యమంటున్న నిపుణులు
Teachers Behaviour With Children : విద్యార్థులు మానసికంగా కుంగిపోయి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ విషయంలో టీచర్లు, తల్లిదండ్రులు పాత్ర అవసరమని సైకాలజిస్ట్ డా.మామిడాల శ్రీనివాస్ సూచించారు.
Published : November 11, 2026 at 7:00 AM IST
నేటి విద్యార్థులుప్రస్తుతం మార్కుల కోసం పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతూ ఉరుకుల పరుగుల జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఆశించినంత మార్కులు రాకపోతే ఉపాధ్యాయుల మందలింపులు ఉంటాయి. అదికాకుండా తోటివారితో పోలికలు మరింత కృంగదీస్తాయి. ఇవన్నీ బాల్యంలోనే మానసిక ఒత్తిడికి గురిచేస్తున్నాయి. ఫలితంగా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడేలా చేస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి ఘటనలు అధికంగా జరుగుతున్నాయి.
ఆరె చరణ్ అనే విద్యార్థి వర్గల్ బీసీ హాస్టల్లో ఉంటూ స్థానిక ఉన్నత పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతున్నాడు. ఇతని స్వస్థలం సిద్దిపేట జిల్లాలోని మార్కూక్ మండలం పాతూరు. ఈ నేపథ్యంలో హోం వర్క్ చేయలేదని అతన్ని ఉపాధ్యాయుడు మందలించాడు. దీంతో చరణ్ హాస్టల్ గదిలోనే ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, సమాజం ఆలోచనా ధోరణిలో మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉందని సిద్దిపేటకు చెందిన సైకాలజిస్టు డా.మామిడాల శ్రీనివాస్ సూచించారు.
చదువంటే కేవలం మార్కులే కాదు
పరీక్ష ఫలితాల్లో హెచ్చుతగ్గులనేవి సర్వ సాధారణమని ఆయన పేర్కొన్నారు. మార్కులు, గ్రేడ్లు విద్యార్థుల ప్రతిభకు కొలమానం మాత్రమేమని అన్నారు. ఉంటాయన్నారు. కానీ అవి సంపూర్ణ మేధస్సుకు కాదని గుర్తుచేశారు. ప్రతి విద్యార్థికి వారికి తగినట్లుగా విభిన్న నైపుణ్యాలు ఉంటాయని అందుకే చదువులో వెనబడినంతా మాత్రాన వారిని తక్కువ అంచనా వెయ్యొద్దని తెలిపారు. విద్యార్థుల ఆసక్తులు, సృజనాత్మకతను గుర్తించి దానికి తగ్గ ప్రోత్సహం అందిస్తే తప్పక రాణిస్తారని సూచించారు.
తల్లిదండ్రుల్లో మార్పు అవసరం
ప్రస్తుతం చాలామంది పిల్లలు హాస్టళ్లలోనే చదువుతున్నారు. అయితే వీరు కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. అందుకే వారికి మానసిక భరోసా చాలా అవసరమని తల్లిదండ్రులను ఉద్దేశించి అన్నారు. పిల్లలు ఫోన్ చేసినప్పుడు మార్కుల విషయం పక్కన పెట్టి 'ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా మేము నీకు తోడుగా ఉంటామనే భరోసాను కల్పించాలన్నారు. ఒకవేళ పిల్లలకు ఆత్మస్థైర్యం లేకుంటే వారిని నిపుణులకు చూపించాలని సూచించారు. స్నేహంగా మెలుగుతూ వారి ఇష్టాలను గమనించాలని తెలిపారు.
ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు పలు చర్యలు
పిల్లల ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు సైకాలజిస్టు డా.మామిడాల శ్రీనివాస్ పలు సూచనలు ఇచ్చారు. అవి
- పాఠశాలలు, హాస్టళ్లో కౌన్సెలింగ్ వ్యవస్థలు ఉండాలి.
- ముఖ్యంగా వార్డెన్లు పిల్లలతో ప్రేమగా మెలగాలి.
- ఉపాధ్యాయులకు కూడా పిల్లలను అర్థం చేసుకునేందుకు శిక్షణ అందివ్వాలి.
- ఒకవేళ పిల్లలు ఆందోళన, నిరాశతో ఉంటే వెంటనే వారికి తోడు నిలవాలి.
- ప్రధానంగా టీనేజీ వయసులో జరిగే మార్పులపై అవగాహన కల్పించాలి.
ఆత్మన్యూనతతో అనర్థాలు
విద్యార్థులు హోంవర్క్ చేయలేదని, మార్కులు రాలేదని తరగతిలో అందరిముందు మందలించటం వద్దని అన్నారు. దీనివల్ల వారిలో ఆత్మన్యూనత పెరుగుతుందని తెలిపారు. అలా కాకుండా విద్యార్థుల మనసు అర్థం చేసుకునే మార్గదర్శకులుగా ఉపాధ్యాయులు మారాలన్నారు. తప్పుల నుంచి నేర్చుకునే అవకాశమివ్వాలన్నారు. విద్యార్థులు వారి అభిప్రాయాలను స్వేచ్ఛగా తెలిపే స్వాతంత్ర్యం వారికి కల్పించాలని సూచించారు.
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