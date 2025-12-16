పిల్లల చదువులపై ప్రభావం చూపుతున్న ఎన్నికలు - వార్షిక పరీక్షల వేళ విద్యార్థుల్లో ఆందోళన!
తెలంగాణలో చివరి దశకు చేరుకున్న పంచాయతీ ఎన్నికల పోరు - ఎన్నికల విధులతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు - వార్షిక పరీక్షలు దగ్గరపడుతున్న వేళ తరగతులు కోల్పోతున్న విద్యార్థులు
Published : December 16, 2025 at 10:16 AM IST
TG Panchayat Elections 2025 : ఉపాధ్యాయుడు అంటే నమ్మకానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. చదువు చెప్పే గురువు పిల్లలను ఉన్నత స్థానాలకు ఎలా తీసుకెళ్తాడో, సమాజాన్ని కూడా అదే స్థాయిలో ముందుకు తీసుకెళ్తాడు. అందుకే ఉపాధ్యాయుడు కేవలం పాఠశాలకు మాత్రమే పరిమితం కావాలి. కేవలం చదువు పని మాత్రమే కాదు, టీచర్లకు ఎన్నికల విధులు, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కార్యక్రమాలు అంటూ అదనంగా విధులను కేటాయిస్తున్నారు. దీంతో వారు పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పే సమయంలో పాఠశాల బయట ఉంటున్నారు. మరో రెండు నెలల్లో పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇప్పుడు ఇలా టీచర్లను ఎన్నికల విధులకు పంపడం వల్ల పదో తరగతి విద్యార్థులు నష్టపోతున్నారని చెబుతున్నారు.
పంచాయతీ పోరు ఎలా ఉన్నా, ఉపాధ్యాయులకు మాత్రం అది శాపంగానే మారింది. ఎందుకంటే పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు విధులు కేటాయించడంతో విద్యార్థుల చదువులపై ప్రభావం పడుతోంది. ఎస్జీటీ, స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఉపాధ్యాయులను వారి స్కేల్ ఆధారంగా ఆర్వో, ఏఆర్వో, పీవో, వోపీవో విధులను కేటాయించారు. రాష్ట్రంలో మూడు విడతల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. మొదటి, రెండు విడతలు పూర్తి అయ్యాయి. మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు ఈ నెల 17 (బుధవారం)తో ముగియనున్నాయి. దీంతో పంచాయతీ పోరు పూర్తిగా ముగిసిపోనుంది.
ఇప్పుడు పంచాయతీ ఎన్నికలు పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత కార్పొరేషన్ ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం కార్యాచరణను చేపడుతుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పదో తరగతి పరీక్షలు వచ్చే ఏడాది మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. డిసెంబర్ చివరి నాటికి సబ్జెక్టుల వారీగా సిలబస్ పూర్తి చేయాలి. జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలల్లో రివిజన్ తరగతులు నిర్వహణ చేపట్టాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కానీ అది సాధ్యమయ్యే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు.
బోధనేతర విధులతో ఇబ్బందులు : ఎన్నికల విధులు కేటాయించిన ఉపాధ్యాయులు 20 రోజులుగా బోధనకు దూరంగా ఉంటున్నారు. ఒక్కో పాఠశాల నుంచి విడతల వారీగా సగం మంది ఉపాధ్యాయులకు ఎన్నికల విధులు కేటాయించారు. ఇప్పటికే విద్యార్థులకు పాఠ్యాంశాల బోధనతో పాటు బోధనేతర విధులు యూడైస్ ప్లస్, ఎఫ్ఆర్ఎస్(ముఖ గుర్తింపు హాజరు), ఎస్హెచ్వీఆర్(స్వచ్ఛ్ ఏవం హరిత్ విద్యాలయ) రేటింగ్, ఎఫ్ఏ-2 మార్కుల నమోదు, సాంస్కృతిక, జాతీయ దినోత్సవాలు నిర్వహణతో ఉపాధ్యాయులపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతోంది.
విధుల కేటాయింపులో గందరగోళం? : తెలంగాణలో జిల్లాల్లో మూడు విడతల గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం మొత్తం 7,766 మందిని ఎంపిక చేశారు. అందులో స్టేజ్-1 ఆర్వోలు 119 మంది, స్టేజ్-2 ఆర్వోలు 382 మంది, 3,305 మంది పీవోలు, 3,960 మంది వోపీవోలు, 24 మంది సూక్ష్మ పరిశీలకులను నియమించారు. ఉపాధ్యాయులకు ర్యాండమైజేషన్ ద్వారా విధులు కేటాయించారు. అయితే కొందరికి ఒకే విడత, మరికొందరికి మూడు విడతల్లోనూ విధులు కేటాయించడంపై ఉపాధ్యాయులు అసంతృప్తితో ఉన్నారు.
మూడు విడతలు విధులు నిర్వహిస్తున్న ఉపాధ్యాయులు మొత్తానికి పాఠ్యాంశాల బోధనకు దూరం అవుతున్నారు. దీంతో ఒక్కో ఉపాధ్యాయుడు రెండు, మూడు తరగతులను నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఎన్నికల విధులకు వెళ్తున్న ఉపాధ్యాయులు అలా ఇబ్బందులు పడితే, స్కూల్లో విద్యార్థులకు పాఠాలు చెబుతున్న ఉపాధ్యాయులు ఇలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇప్పటికైనా ఉపాధ్యాయులపై పని భారం తగ్గించాలని ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు కోరుకుంటున్నారు.
