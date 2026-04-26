ఉపాధ్యాయ బదిలీలపై అయోమయం! - ఆ కారణంగా మరింత సమయం పట్టే అవకాశం

జనగణనలో పాల్గొనే వారికి 2027 మార్చి వరకు వద్దన్న కేంద్రం - 80 శాతం ఉపాధ్యాయులు జనగణన విధుల్లోనే - జులైలో స్థానచలనం జరపాలంటున్న సంఘాలు

Teachers Transfers issue in Telangana
Teachers Transfers issue in Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 26, 2026 at 4:09 PM IST

Teachers Transfers issue in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగుల బదిలీలపై ప్రభుత్వం నిషేధం ఎత్తివేసినప్పటికీ ఉపాధ్యాయుల స్థానచలనం వ్యవహారం మాత్రం మరింత సంక్లిష్టంగా మారింది. జనగణన మొదలు కానుండటం 70-80 శాతం మంది టీచర్లు ఆ విధుల్లో పాల్గొంటుండటం కారణంగా బదిలీలపై అయోమయం నెలకొంది. మొదటి దశ జనగణన మే 11- జూన్‌ 9వ తేదీల మధ్య కొనసాగనుంది. అంటే ఆ మధ్య కాలంలో టీచర్ల బదిలీలకు అసలే వీల్లేదు. కేంద్ర హోంశాఖ మాత్రం 2027 మార్చి వరకు జనాభా లెక్కల విధుల్లో పాల్గొంటున్న ఉద్యోగులను బదిలీ చేయవద్దని స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చింది. తొలి విడతలో ఇళ్ల వివరాలను సేకరిస్తున్నారు. ఒకవేళ జూన్‌ 9 తర్వాత బదిలీలు చేస్తే మరో మండలానికి, దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోవచ్చు. నిబంధనల ప్రకారం ఇళ్ల గణాంకాల్లో పాల్గొన్న వారే 2027 ఫిబ్రవరి1 నుంచి మార్చి వరకు నిర్వహించే తుది విడత జనగణన(వ్యక్తిగత వివరాల సేకరణ) చేయాల్సి ఉంటుంది. దాంతో టీచర్ల బదిలీలు చేస్తే ఇబ్బంది తలెత్తుతుందని సంబంధిత విద్యాశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.

త్వరలో తుది నిర్ణయం : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మే 1-31 మధ్యలో బదిలీలు జరుపుకొనేందుకు జీవో(ఉత్తర్వులు) జారీ చేసింది. ఒక పాఠశాలలో కనీసం రెండు సంవత్సరాల పాటు పనిచేస్తేనే ఉపాధ్యాయులు బదిలీ కోరవచ్చు. ఒకవేళ ఎనిమిదేళ్లు పూర్తయినట్లయితే మాత్రం తప్పనిసరిగా ట్రాన్స్ఫర్​ కావాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో 2018 జులైలో టీచర్ల బదిలీలు జరిగినందున 2026 జులై 14వ తేదీకి ఎనిమిదేళ్లు పూర్తవుతుంది. అంటే వారంతా తప్పనిసరి బదిలీ కిందకు వస్తారు. 2024 జూన్‌లో స్థానచలనం అయిన వారు ఆసక్తి ఉంటే ట్రాన్స్ఫర్​ ప్రక్రియలో పాల్గొనవచ్చు.

ఎక్కువ మంది ప్రయోజనం పొందాలంటే జులైలో బదిలీలతో పాటు ప్రమోషన్లను కల్పించాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాల ఐకాస నేతలు దామోదర్‌రెడ్డి, చావ రవి, సదానందంగౌడ్‌ తదితరులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంయుక్తంగా వినతిపత్రం అందజేశారు. జులై నాటికి ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష(టెట్‌) రిజల్ట్స్​ కూడా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్నందున జులై 31ని కటాఫ్‌ తేదీగా నిర్ణయించి బదిలీలు, పదోన్నతులకు అనుమతి ఇవ్వాలని వారు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. 2011లో జనగణన జరిపినప్పుడు తుది విడతలో కొత్తవారే పాల్గొన్నారని, ఆనాడు తొలి విడత తర్వాత బదిలీలు జరిగాయని నేతలు గుర్తుచేస్తున్నారు.

బదిలీలపై నిర్ణయం అప్పుడే : పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు మాత్రం ఎప్పుడు బదిలీలు జరపాలని కాకుండా రాష్ట్రంలో గతంలో ఎప్పుడు బదిలీలు చేశారు? ఎప్పుడు పదోన్నతులిచ్చారు? మే నెలలో అయితే ఎంత మందికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది? తదితర వివరాలను మాత్రమే ప్రభుత్వానికి అందజేసినట్లుగా సమాచారం. మరో వైపు ప్రస్తుతం అధిక హెచ్‌ఆర్‌ఏ స్థానాల్లో ఉన్న వారు బదిలీలు కోరుకోరని, జనగణన ముగిసే వరకు ఎలా బదిలీలు చేస్తారని న్యాయస్థానాల్లో పిటిషన్‌ దాఖలు చేసేటువంటి అవకాశం కూడా లేకపోలేదని కొంతమంది టీచర్లే అనుమానం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితారాణా ఫిన్లాండ్‌ పర్యటన నుంచి వచ్చిన అనంతరం తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

TG TEACHERS TRANSFERS IN TG
తెలంగాణ ఉపాధ్యాయుల బదిలీల అంశం
TELANGANA TEACHERS DEPUTATIONS
TEACHERS TRANSFERS ISSUE IN TG
TEACHERS TRANSFERS ISSUE IN TG

