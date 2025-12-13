తరగతి గదిలో అన్యమత బోధనలు - అధ్యాపకురాలిపై సస్పెన్షన్ వేటు
తిరుపతి ఎస్వీ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో విద్యార్థులకు అన్యమత బోధనలు - జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలతో అధ్యాపకురాలిపై సస్పెన్షన్ వేటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 10:23 PM IST
Teacher Suspended Due To Teaching about Other Religions : తిరుపతిలోని శ్రీవేంకటేశ్వర ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో అన్యమత బోధన కలకలం రేపింది. కళాశాలలో కాంట్రాక్టు ఆంగ్ల అధ్యాపకురాలుగా పనిచేస్తున్న మాధవి క్లాస్రూం బోర్డుపై రాసిన అన్యమత వ్యాఖ్యలతో కూడిన ఓ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాలలో వైరలయ్యింది. టీటీడీ పరిపాలన భవనం ఎదురుగా ఉన్న ఆ కళాశాలలో ఇలాంటి ఘటన జరగడం పట్ల హిందూ సంఘాలు కళాశాల ఎదుట ఆందోళనకు దిగాయి. ఘటనపై జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలతో సాంకేతిక విద్యాశాఖ ఆర్జేడి నిర్మల్ కుమార్ ప్రియ స్పందించారు. కాంట్రాక్టు అధ్యాపకురాలిని విధుల నుంచి తప్పిస్తూ శనివారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
తరగతి గదిలో అన్యమత ప్రచారం : తరగతి గదిలో విద్యార్థులకు యేసును పూజించమని, నమ్మమని చెబుతూ అన్యమత ప్రచారం చేయడాన్ని బీజేపీ నేత భానుప్రకాష్ రెడ్డి తీవ్రంగా ఖండించారు. విద్యార్థులను ప్రభావితం చేసేలా ప్రవర్తించిన ఆమెను తప్పుపట్టారు. దైవభక్తి ఉంటే ఇళ్లలో, చర్చిల్లో ప్రార్థనలు చేసుకోవాలి తప్ప చదువుకునే కళాశాలలకు వచ్చి ఇలాంటి ప్రచారాలు చేయడం సరికాదని హితవు పలికారు. భవిష్యత్తులో ఎవరైనా ఇలా విద్యాసంస్థల్లో మత ప్రచారాలకు పాల్పడితే వారిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయిస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు.
" తిరుపతిలోని శ్రీవేంకటేశ్వర ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో కాంట్రాక్టు అధ్యాపకురాలు తరగతి గదుల్లో యేసుని పూజించమని, కీర్తించమని, నమ్ముకోండని విద్యార్థులకు అన్యమత ప్రచారం చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. విద్యార్థులను ప్రభావితం చేసేలా ప్రవర్తించిన ఆమెను వెంటనే ఉద్యోగం నుంచి తొలగించాలి. భవిష్యత్తులో ఎవరైనా ఇలాంటి చర్యలు పునరావృతం చేస్తే ప్రభుత్వం వారిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తుంది. కాలేజీల్లో అన్యమత ప్రచారం చేస్తే జరగబోయే పరిణామాలు చాల తీవ్రంగా ఉంటాయి." - భానుప్రకాష్ రెడ్డి, బీజేపీ నేత
నలుగురు అన్యమత ఉద్యోగులు సస్పెండ్ : మరోవైపు టీటీడీలో పనిచేస్తున్న నలుగురు అన్యమత ఉద్యోగులను కొద్దిరోజుల క్రితమే సస్పెండ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. నాణ్యతా విభాగ డిప్యూటీ ఇంజినీర్ బి.ఎలిజర్, బర్డ్ ఆస్పత్రిలో స్టాఫ్ నర్సు ఎస్.రోసి, గ్రేడ్ -1 ఫార్మాసిస్ట్ ఎం.ప్రేమావతి, ఎస్వీ ఆయుర్వేద ఫార్మసీలో విధులు నిర్వహిస్తున్న జి.అసుంతలను సస్పెండ్ చేస్తూ టీటీడీ అధికారులు ఇప్పటికే ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. వీరు క్రైస్తవ మతాన్ని అనుసరిస్తున్నట్లు నిర్ధరణకు వచ్చిన అనంతరం టీటీడీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. హిందూ ధార్మిక సంస్థలో ఉంటూ బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించారని చర్యలు చేపట్టింది.
టీటీడీలో మరో అక్రమం - శ్రీవారి సేవలో ‘పట్టు’ దగా
శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్న్యూస్ - టీటీడీ - 2026 డైరీలు, క్యాలెండర్లు పొందండిలా