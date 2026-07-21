ETV Bharat / state

బడి కోసం గురువు తపన - తన జీతంతో పాఠశాల రూపురేఖలు మార్చేసిన హెచ్​ఎం

గుత్తి మండలంలో ఓ ఆదర్శ ఉపాధ్యాయుడు - దాతలు ముందుకు రాకపోవడంతో తన సొంత జీతం రూ.64,300 వెచ్చించిన వైనం - రంగులు, తాగునీరు, విద్యుత్ సౌకర్యాలతో కార్పొరేట్​కు దీటుగా ప్రభుత్వ బడి

Teacher Renovate Government School
Teacher Renovate Government School (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Teacher Renovate Government School : చదువు చెప్పే బడి, ఆ చిన్నారుల పాలిట ఓ చీకటి గదిలా మారింది. కనీస వసతులు లేక పిచ్చి మొక్కల మధ్య ఆ పాఠశాల కళావిహీనంగా తయారైంది. ఆ పరిస్థితులను చూసి ఓ గురువు మనసు చలించిపోయింది. దాతల కోసం తిరిగినా ఎవరూ స్పందించకపోవడంతో తన సొంత జీతాన్నే ఆ బడి కోసం ధారపోశారు. ఆ మారుమూల గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల రూపురేఖలను సమూలంగా మార్చేశారు. ఈ ఆదర్శ ఉపాధ్యాయుడి కథ గుత్తి మండల పరిధిలో వెలుగుచూసింది.

కనీస వసతుల్లేక : అనంతపురం జిల్లాలోని గుత్తి పట్టణానికి దాదాపు 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో కొండల మధ్య ఉంటుంది కె.ఊబిచెర్ల గ్రామం. ఆ ఊరి జనాభా కేవలం 300 మందే. ఇక్కడ కనీసం సెల్‌ఫోన్‌ సిగ్నళ్లు కూడా సరిగ్గా ఉండవు. ఈ ఊరిలో ఉన్న ప్రాథమిక పాఠశాలలో 53 మందికి పైగా విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. బడిలో కేవలం రెండు తరగతి గదులు మాత్రమే ఉన్నాయి. భవనం రంగులు వెలిసిపోయి, చుట్టూ పిచ్చిమొక్కలు మొలిచి దయనీయ స్థితిలో ఉండేది. ఈ దుస్థితిని చూసిన ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఓబుళేసు బడిని ఎలాగైనా బాగు చేయాలని గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నారు.

సొంత జీతంతోనే : పాఠశాల అభివృద్ధి కోసం దాతల సాయం తీసుకోవాలని ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఓబుళేసు భావించారు. ఆర్థిక సాయం కోసం పలువురిని కలిశారు. ఎన్నోచోట్ల తిరిగారు. కానీ, ఎవరి నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. అయినా ఆయన నిరాశ చెందలేదు. తన సొంత జీతం నుంచి బడిని బాగు చేయాలని ముందుడుగు వేశారు. తన జేబులోంచి రూ.64,300 వెచ్చించి పాఠశాల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు.

ఆకట్టుకుంటున్న బడి వాతావరణం : పొక్లెయిన్‌ సాయంతో బడి ఆవరణలోని వ్యర్థాలను, పిచ్చిమొక్కలను పూర్తిగా తొలగించారు. భవనానికి ఆకర్షణీయమైన రంగులు వేయించారు. తరగతి గదుల్లో విద్యుత్తు సరఫరా కల్పించి, ఫ్యాన్లు ఏర్పాటు చేశారు. పిల్లలు ప్రార్థన చేసుకునేందుకు ప్రత్యేకంగా ఓ స్టేజీని నిర్మించారు. తాగునీటి పైప్‌లైన్‌, మోటారు, ఆర్​వో ప్లాంట్​కు మరమ్మతులు చేయించారు. భద్రత కోసం కిటికీలకు మెష్‌ ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో బడి వాతావరణం అమాంతం ఆహ్లాదకరంగా మారిపోయింది.

వినూత్న బోధన : వసతులు కల్పించడంతో పాటు బోధనలోనూ ఆయన నూతన ఒరవడి సృష్టిస్తున్నారు. పనికిరాని వ్యర్థ వస్తువులతో వివిధ రంగుల చిత్రాలను తయారు చేశారు. అట్టల మీద తెలుగు, ఆంగ్ల అక్షరాలు, గణిత అంకెలు, సూత్రాలను రాశారు. నీతి కథలు, రకరకాల చిత్రాలను తన చేతులతోనే గీశారు. వీటి ద్వారా విద్యార్థులకు పాఠాలు సులువుగా అర్థమయ్యేలా వినూత్నంగా బోధిస్తున్నారు. ఈ ఆకర్షణీయ బోధనతో విద్యార్థులు ఎంతో ఆసక్తిగా చదువుకుంటున్నారు.

ప్రైవేట్ బాట వీడుతూ : ఓబుళేసు కృషితో బడి రూపురేఖలు మారడమే కాకుండా, విద్యా ప్రమాణాలు కూడా పెరిగాయి. ఆయన రోజూ గ్రామంలోని తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. తమ పిల్లలను ప్రైవేట్‌ పాఠశాలలకు పంపవద్దని, ప్రభుత్వ బడిలోనే నాణ్యమైన విద్య అందుతుందని వివరిస్తున్నారు. "పాఠశాలలో వసతులు బాగా ఉంటేనే విద్యార్థులు చదువులో రాణిస్తారు. అందుకే నా సొంత ఖర్చుతో పాఠశాలను బాగు చేశాను. ఈ అభివృద్ధిలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల సహకారం ఎప్పటికీ మరువలేనిది" అని ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఓబుళేసు చెబుతున్నారు.

శిథిలావస్థకు పాఠశాల భవనం - రేకుల షెడ్డులో పాఠాలు వింటున్న చిన్నారులు

సైకిలెక్కిన బడిపంతులు - పాఠశాలను బతికించేందుకు యువ ఉపాధ్యాయుడి వినూత్న ప్రచారం

TAGGED:

MASTER HELPING FOR SCHOOL IN AP
TEACHER SELFLESSLY HELPS STUDENTS
K UBICHERLA GOVT SCHOOL
పాఠశాలను అభివృద్ధి చేసిన గురువు
TEACHER RENOVATE GOVERNMENT SCHOOL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.