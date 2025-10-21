ETV Bharat / state

YUVA : వినూత్న పద్ధతుల్లో విద్యార్థులకు పాఠాలు - ఈ టీచర్ అందరు సార్లలా కాదు

సాయి సిరిని వరించిన ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు - ఇప్పటికే హరితమిత్ర, దాశరథి పురస్కారాలు సొంతం - ప్రస్తుతం మెదక్‌ జిల్లా గాజులగూడెం ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా విధులు

Gajulagudem Primary School
ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు సాయిసిరి (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 21, 2025 at 2:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Gajulagudem Govt Primary School Head Master Sai Siri : తన విద్యార్థి జీవితంలో ఉన్నతంగా రాణించాలని ప్రతి ఉపాధ్యాయుడూ కలలు కంటాడు. వినూత్నంగా ఆలోచించి, కొంతమంది తమదైన శైలిలో విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధిస్తుంటారు. ఈ కోవకే చెందుతారు ఆ వ్యక్తి. ఎంచుకున్న వృత్తికి న్యాయం చేస్తూ, పని చేసిన అన్ని పాఠశాలల్లో అభివృద్ధి పనులు చేస్తూ ప్రభుత్వ బడి ప్రత్యేకతలు చాటి చెబుతున్నారు. నాణ్యమైన విద్య అందిస్తూ ఇటీవల ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు అందుకున్న కామారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన సాయి సిరిపై ప్రత్యేక కథనం.

చదువు చెప్పడం వృత్తి అయితే పాటలు, కవితలు రాయడం ఆయన ప్రవృత్తి. ''తెలంగాణ జననీ నీకు వందనం'', '' రేలా రేలారే రేలా రేలా" అనే పాటలతో తెలంగాణ వైభవం, ఆవశ్యకత చాటి చెప్పారు. దీంతో సాహిత్య రంగంలో చేసిన కృషికి గానూ గతంలో ప్రముఖులైన సింగి నారాయణ రెడ్డి, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు చేతుల మీదుగా దాశరథి సాహితీ పురస్కారంతో పాటు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు కూడా సొంతం చేసుకున్నారు.

YUVA : వినూత్న పద్ధతుల్లో విద్యార్థులకు పాఠాలు - సాహిత్యాభిలాషతో కవితలు, పాటల రచన (ETV)

డాక్టర్​ కావాలని, టీచర్​గా స్థిరపడి : పాఠాలు బోధిస్తున్న ఈ ఉపాధ్యాయుడి పేరు సాయిసిరి. కామారెడ్డి జిల్లా కిచ్చన్నపేట్‌ స్వస్థలం. తండ్రి స్వర్ణకారుడు. ఉద్యోగ రీత్యా మెదక్‌ జిల్లాలో స్థిరపడ్డారు. ప్రాథమిక విద్య స్వగ్రామంలో పూర్తి చేసి ఉన్నత విద్య నాగార్జునసాగర్‌ గురుకులంలో చదివాడు. మొదట డాక్టర్‌ కావాలని కల కన్నాడు. కానీ కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో చేరారు. ప్రస్తుతం గాజులగూడెం ప్రాథమిక పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా పని చేస్తున్నారు.

"పాఠశాల అభివృద్ధికి గ్రామస్థులు, ఉపాధ్యాయ మిత్రల సహకారంతో మౌలిక వసతులు అందించడంతో గుణాత్మక విద్యకు అందరం సమష్టిగా కృషి చేస్తున్నాం. గ్రామస్థులు, అధికారుల సహకారంతో అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి వైపుగా తీసుకెళుతున్నాం" -సాయిసిరి, ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు

విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందించాలనే ఉద్దేశంతో పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు సమష్టి కృషితో పని చేస్తున్నామని అంటున్నారు సాయి సిరి. ఓటు హక్కుపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు చైతన్య గీతాలు కూడా రాసినట్లు చెబుతున్నారు. ఈ పాఠశాలలో మొత్తం 54 మంది విద్యార్థులు, నలుగురు టీచర్లు ఉన్నారు. పాఠాల్లోని అంశాలు సులభంగా అర్థమయ్యేలా బడి ఆవరణలోని చెట్లకు చార్ట్‌లు ఏర్పాటు చేశారు. పోషక పదార్థాలతో కూడిన ఆహారం అందించాలనే ఉద్దేశంతో "కిచెన్‌ గార్డెన్‌" ఏర్పాటు చేసి సొంతంగా ఆకుకూరలు, కూరగాయలు పండించి మధ్యాహ్న భోజనంలో రోజూ ఒక ఆకుకూరతో చేసిన వంటకం ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

పాఠశాల అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి : గతంలో పని చేసిన పాఠశాలలో రాష్ట్ర హరితమిత్ర పురస్కారంతో పాటు రూ.2 లక్షల ప్రోత్సాహకం అందుకున్నారు సాయి సిరి. ఆ మొత్తాన్ని కూడా పాఠశాల అభివృద్ధి కోసం ఖర్చు చేశారు. "బడికి భరోసా" అనే కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి గ్రామ ప్రజల నుంచి ఆర్థికసాయం సేకరించి విద్యార్థులందరికీ స్పోర్ట్స్ డ్రెస్‌, బూట్లు, టై, బెల్ట్‌ అందించారు.

ప్రార్థనా సమయంలో యోగాసనాలు చేయిస్తూ విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణ పెంపొందించేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. బట్టి విధానానికి స్వస్తి చెప్పాలని భావించి, క్రీడల ద్వారా విద్యార్థులకు టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్, ఇంటరాక్టీవ్‌ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ తయారు చేసి అందరూ నేర్చుకునేందుకు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేసి ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో పాఠాలు బోధిస్తున్నారు. వినూత్న పద్ధతిలో బోధిస్తూ విద్యార్థులను చైతన్యవంతులుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా కృషి చేస్తున్నారు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు గ్రహీత సాయిసిరి.

YUVA : వరుసగా ఆరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు - గ్రూప్​-2లో డిప్యూటీ తహసీల్దార్​గా ఎంపిక

YUVA : వరుసగా ఆరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు - గ్రూప్​-2లో డిప్యూటీ తహసీల్దార్​గా ఎంపిక

TAGGED:

TEACHER SAI SIRI
SAI SIRI FROM KAMAREDDY DISTRICT
GOVERNMENT SCHOOL SPECIALTIES
GAJULAGUDEM PRIMARY SCHOOL
BEST TEACHER AWARD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.