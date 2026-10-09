వైకల్యాన్ని అధిగమించి స్విమ్మింగ్లో ప్రపంచ రికార్డులు - పారా స్విమ్మర్ గణేష్ స్ఫూర్తిదాయక కథ
Para Swimming : వైకల్యం అతని అడుగులను ఆపలేకపోయింది. పుట్టుకతోనే కాలికి వైకల్యం అయినా ఆత్మవిశ్వాసమే ఆయుధంగా పట్టుదలనే బలంగా చేసుకుని పారా స్విమ్మింగ్లో విజయవాడకు చెందిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు గణేశే సత్తా చాటుతున్నాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 3:30 PM IST
Teacher from Vijayawada Excelling in Para Swimming: వైకల్యం అతని అడుగులను ఆపలేకపోయింది. విధి అతని సంకల్పాన్ని ఓడించలేకపోయింది. ఈత కొలనులో మొదలైన ప్రస్థానం అంతర్జాతీయ జలాల్లో ప్రపంచ రికార్డుల దిశగా సాగింది. పుట్టుకతోనే కాలికి వైకల్యం అయినా ఆత్మవిశ్వాసమే ఆయుధంగా పట్టుదలనే బలంగా చేసుకుని పారా స్విమ్మింగ్లో సత్తా చాటుతున్నాడు. ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా, పారా స్విమ్మర్గా చరిత్ర సృష్టించాడు గణేశ్. మరి ఆ విజేత ప్రయాణం ఎలా సాగింది? అంగవైకల్యాన్ని అధిగమించి ప్రపంచ రికార్డులు సాధించేందుకు అతను చేసిన పోరాటం ఏంటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
తండ్రి వలస కూలీ పుట్టుకతోనే కాలికి వైకల్యం చిన్నప్పటి నుంచే ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురైనా గణేశ్ ఏనాడూ వెనక్కి తగ్గలేదు. వైకల్యాన్ని బలహీనతగా కాకుండా తన విజయానికి సవాల్గా తీసుకున్నాడు. స్నేహితుడి సలహాతో ఈత నేర్చుకుని అంచెలంచెలుగా ఎదిగి పారా స్విమ్మింగ్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. గణేశ్ స్వస్థలం శ్రీకాకుళం జిల్లా డొంకలపర్తి. తండ్రి వ్యవసాయ కూలీ. ఉపాధి కోసం 1999లో విజయవాడ నగరానికి వచ్చారు. ఓ రైల్వే ఉద్యోగి సలహాతో పారా స్విమ్మింగ్లో చేరాడు. 2006లో స్విమ్మింగ్ పోటీల్లో అడుగుపెట్టిన గణేష్ రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో సత్తా చాటాడు.
ఉద్యోగ బాధ్యతలతో పాటు స్విమ్మింగ్ సాధన : ఎన్నో పతకాలు, బహుమతులు సాధిస్తూ అంతర్జాతీయ వేదికలపై దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగాడు. ప్రతికూలతలు ఎదురైనా సాధనలో రాజీపడలేదు. క్రీడల్లోనే కాదు గణేశ్ మరో మైలురాయిని అందుకున్నాడు. మెగా డీఎస్సీలో పారా స్పోర్ట్స్ కోటా ద్వారా ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా ఉద్యోగం సాధించాడు. ప్రస్తుతం పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఎస్జీటీ టీచర్గా విధులు నిర్వహిస్తూ ఉద్యోగ బాధ్యతలతో పాటు స్విమ్మింగ్ సాధనను కొనసాగిస్తున్నాడు.
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తన సత్తా చాటాలనే లక్ష్యంతో ప్రతిరోజూ కఠోర సాధన చేశాడు. చలి వాతావరణం తట్టుకునేందుకు ముందుగానే ఐస్ వాటర్లో ప్రాక్టీస్ చేశాడు. చివరకు జర్మనీలోని బోడెన్సీ లేక్లో జర్మనీ నుంచి స్విట్జర్లాండ్ వరకు దాదాపు 12 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 5 గంటల 14 నిమిషాల్లో ఈది సరికొత్త రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ సరస్సును ఈదిన తొలి పారా స్విమ్మర్గా గణేశ్ నిలిచాడు.
బోడెన్సీ లేక్తో గణేశ్ విజయ ప్రస్థానం ఆగలేదు. గతేడాది శ్రీలంక నుంచి భారత్ వరకు పాక్ జలసంధిని ఈదుతూ తన ప్రతిభ చూపాడు. ఆ తర్వాత ఆరుగురు స్విమ్మర్లతో కలిసి ఇంగ్లండ్ ఛానల్ను రిలే పద్ధతిలో ఈదాడు. ఇంగ్లండ్ ఛానల్ను ఈదిన తొలి తెలుగు పారా స్విమ్మర్గా మరో అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకోవడం పట్ల కోచ్ తులసీ చైతన్య ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వైకల్యాన్ని జయించి అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేస్తున్న గణేష్కు తనకు మరింత ప్రోత్సాహం అందితే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరిన్ని రికార్డులు సృష్టించే అవకాశం ఉందంటున్నాడు. ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా అండగా నిలవాలని కోరుతున్నాడు.
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