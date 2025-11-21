పాఠశాల నిర్మాణ పనుల్లో అపశ్రుతి - క్రేన్ కూలి ఉపాధ్యాయురాలు మృతి
ప్రభుత్వ పాఠశాలలో క్రేన్ కూలి ఉపాధ్యాయురాలు మృతి - దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన హోంమంత్రి అనిత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 2:54 PM IST
Teacher Die Due To Crane Crash At Anakapalli District: అనకాపల్లి జిల్లా రాజానగరం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో శుక్రవారం ఉదయం అపశ్రుతి చోటు చేసుకుంది. శ్లాబ్ పనులు నిర్వహిస్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. సామగ్రి మోసుకెళ్లే క్రేన్ కూలి ఆ స్కూల్లో పని చేస్తున్న టీచర్ మృతి చెందారు. ఈ ఘటనతో అందరూ షాక్కు గురయ్యారు.
అసలేం జరిగిందంటే? : అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట మండలంలోని రాజానగరం ఉన్నత పాఠశాలలో ఆవరణలో కళావేదిక నిర్మాణం జరుగుతోంది. శుక్రవారం ఉదయం కళావేదిక వద్ద శ్లాబ్ వేసేందుకు క్రేన్ సాయంతో సామగ్రి పైభాగానికి తరలిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో క్రేన్ కూలి పాఠశాల లోపలికి వెళ్తున్న ఆంగ్ల ఉపాధ్యాయురాలు జోష్నా భాయ్ (45)పై సామగ్రి పడింది. గాయపడిన ఆమెను హుటాహుటిన తుని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు మార్గమధ్యలోనే ఆమె మృతి చెందారు. ఈ ఘటన అందరినీ కలచి వేసింది.
అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట మండలం రాజానగరం ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రమాద వార్త తెలియగానే ఉపాధ్యాయురాలు జ్యోష్నా బాయి మరణించారన్న వార్త తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి కి గురిచేసింది . ప్రమాదానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేసి నివేదిక ఇవ్వాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది. మృతురాలి…— Anitha Vangalapudi (@Anitha_TDP) November 21, 2025
మంత్రి అనిత దిగ్భ్రాంతి : శ్లాబ్ సామగ్రి మోసుకెళ్లే క్రేన్ కూలి అనకాపల్లి జిల్లాలో ఆంగ్ల ఉపాధ్యాయురాలు జోష్నా భాయ్ మృతి చెందడం పట్ల హోంమంత్రి అనిత దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై అధికారులతో మాట్లాడి వివరాలు సేకరించారు. దీనిపై మంత్రి విచారణకు ఆదేశించారు. మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులకు సానుభూతి తెలిపారు. కుటుంబాన్ని అన్నివిధాలా ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
అనకాపల్లి జిల్లా, పాయకరావుపేట మండలం, రాజానగరం జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్లో వేదిక నిర్మాణం వద్ద జరిగిన ప్రమాదంలో ఇంగ్లీష్ అసిస్టెంట్ జ్యోత్స్న భాయ్ మృతి చెందడం బాధాకరం. వారికి నా ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను. టీచర్ కుటుంబానికి అన్ని విధాలా ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తుంది. ప్రమాదంపై…— Lokesh Nara (@naralokesh) November 21, 2025
విచారం వ్యక్తం చేసిన లోకేశ్ : పాఠశాల కళావేదిక నిర్మాణ పనుల్లో శ్లాబ్ సామగ్రి మోసుకెళ్లే క్రేన్ కూలి ఉపాధ్యాయురాలు మృతి చెందిన ఘటనపై మంత్రి నారా లోకేశ్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా టీచర్ కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తామని భరోసా ఇచ్చారు.
తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయుడు మృతి - అనుమానం వ్యక్తం చేసిన భార్య