విద్యార్థుల సంఖ్య పెంచడమే లక్ష్యం - వినూత్నంగా ఆలోచించిన టీచర్
ఆదివారం పాఠశాల నిర్వహిస్తున్న ప్రధానోపాధ్యాయుడు - విద్యార్థులకు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ పాఠాలు - వచ్చే ఏడాదికి విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుతుందని ధీమా వ్యక్తం
Teacher Conducts Sunday School for Students: ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు పనితీరు అంతంతమాత్రంగా ఉంటుందనే అపవాదులు ఉన్నాయి. విద్యార్థులను సరిగా పట్టించుకోరని, చదువు మంచిగా చెప్పరనే అపోహ ఉంది. కానీ ఓ ఉపాధ్యాయుడు మాత్రం ఆదివారం కూడా పాఠాలు చెబుతూ ఔరా అనిపిస్తున్నారు. విద్యార్థులకు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నేర్పిస్తూ నైపుణ్యాలు పెంచుతున్నారు. ఎవరా టీచర్? ఏ పాఠశాలలో ఆదివారం తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు?.
ప్రస్తుత రోజుల్లో తల్లిదండ్రులకు ఆర్ధిక భారమైనా సరే ఫీజులు కట్టి దూరంగా ఉన్న ప్రైవేటు పాఠశాలలకు పంపుతున్నారు. కానీ పక్కనే ఉన్న సర్కార్ బడులకు పిల్లల్ని పంపేందుకు ససేమిరా అంటున్నారు. ఈ పరిస్థితిలో మార్పు తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వాలు తమ వంతుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా ఆశించిన ఫలితాలు రావడం లేదు. అయితే భోధనలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలను మించిన విద్యా సంస్థలు లేవని చాటి చెప్పాలని బలంగా సంకల్పించుకున్నారు గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరికి చెందిన వల్లభాపురం శౌరి మాస్టర్. దాదాపు 30 ఏళ్లుగా ఉపాధ్యాయుడిగా వివిధ ప్రాంతాల్లో పనిచేసిన ఆయన ప్రస్తుతం ఫిరంగిపురం మండలంలోని రేగడిగడ్డ మోడల్ ప్రైమరీ పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయుడి విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఇంతకు ముందు పెదకాకాని ఉన్నత పాఠశాలలో 400 మంది విద్యార్థులకు పైగా పాఠాలు బోధించిన ఆయన రేగడిగడ్డ పాఠశాలలో పట్టుమని 30 మంది పిల్లలు కూడా లేకపోవడంతో ఆశ్చర్యపోయారు. గ్రామంలోని పిల్లలంతా ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు వెళ్లుతున్నారని తెలిసి ఆలోచనలో పడ్డారు. ప్రభుత్వం మోడల్ ప్రైమరీ స్కూల్ పేరిట కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలకు దీటుగా కల్పిస్తున్న వసతులు తల్లిదండ్రులకు చేరువ చేయాలనుకున్నారు. అందుకు ముందుగా గ్రామస్థులంతా తమ పాఠశాల వైపు చూసేలా ఆదివారం పాఠశాల అనే వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు.
''ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు ఫూర్వ వైభవం తీసుకురావాలనే సంకల్పంతో కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్న తరుణంలో ప్రభుత్వ బడుల్లో పిల్లల సంఖ్య పెంచడం ఉపాధ్యాయుడిగా ఇది నా బాధ్యత. గ్రామంలోని విద్యార్థులను తమ పాఠశాలకు పంపించేందుకు తల్లిదండ్రులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇంక వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి విద్యార్థుల సంఖ్య కచ్చితంగా రెట్టింపు అవుతుంది.''- వల్లభాపురం శౌరి, ప్రధానోపాధ్యాయుడు
అనర్గళంగా ఆంగ్లంలో మాట్లాడేలా: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల బోధనపై ఉన్న అనుమానాల్ని తొలగిస్తూ రేగడిగడ్డ మోడల్ ప్రైమరీ పాఠశాలలో శౌరి మాస్టర్ ప్రతి ఆదివారం ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల 30 నిమిషాల వరకు విద్యార్థులకు ఉచితంగా బోధన చేస్తున్నారు. విద్య, ఉపాధికి సంబంధించిన కీలకంగా మారిన ఆంగ్ల భాషలో విద్యార్థులు ఉత్తమ నైపుణ్యం చూపేలా తరగతులు చెబుతున్నారు.
పాఠశాలలోని 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి వరకు ఉన్న 30 మంది విద్యార్థులు ఎలాంటి భయం లేకుండా అనర్గళంగా ఆంగ్లంలో మాట్లాడేలా, ప్రశ్నలకు బదులిచ్చేలా తర్ఫీదు నిస్తున్నారు. ఇంగ్లీషు భాషకు సంబంధించిన గ్రామర్ విషయంలో కళాశాల విద్య పూర్తి చేసిన ఉన్నత విద్యావంతులు సైతం తికమకపడే పరిస్థితిలో శౌరి మాస్టర్ శిక్షణలో విద్యార్థులు ఆంగ్ల పదాల క్రమం, క్రియారూపాలు, పద నిర్మాణం, వాక్యనిర్మాణాలను చాలా తేలిక చెబుతూ ఔరా అనిపిస్తున్నారు.
పిల్లల సంఖ్యను రెట్టింపు చేయాలని లక్ష్యం: జూన్లో బదిలీ మీద రేగడిగడ్డ పాఠశాలకు వచ్చిన శౌరి మాస్టర్ తన పాఠశాల పిల్లల సంఖ్యను వచ్చే ఏడాదికి రెట్టింపు చేయాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు. అందులో భాగంగా గ్రామంలోని ఇతర పాఠశాలల విద్యార్థులతో పాటు పక్క గ్రామాలకు చెందిన ప్రైవేట్ పాఠశాలల విద్యార్థుల కూడా ఆదివారం ప్రత్యేక తరగతులు చెబుతున్నారు. ఉపాధ్యాయుడిగా తనకున్న అపార అనుభవాన్ని రంగరించి పిల్లల్ని ఆకట్టుకునే విధంగా బోధన చేస్తున్నారు.
సహజంగా పిల్లలు ఆంగ్లం అంటే భయపడతారు కాబట్టి వారిలో ఆ భయాన్ని దూరం చేసేలా సరదా సరదా మాటలతో, కథలతో పాఠాలు బోధిస్తున్నారు. దీంతో మాస్టర్ చెప్పే ఆదివారం ప్రత్యేక తరగతులకు ఇతర పాఠశాలల్లో చదువుకునే ఉన్నత పాఠశాల పిల్లలు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు. ఈ ఆదివారం తరగతులు వల్ల తమకు ఎంతగానో మేలు జరుగుతుందని విద్యార్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
