విద్యార్థినులతో కాళ్లు పట్టించుకున్న టీచర్ - సస్పెండ్ చేసిన అధికారులు
శ్రీకాకుళం జిల్లా బందపల్లి బాలికల గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలో ఘటన - టీచర్ సుజాతను సస్పెండ్ చేస్తూ సీతంపేట ఐటీడీఏ పీవో ఉత్తర్వులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 4:03 PM IST
Teacher Caught Making Students Massage Her Legs: శ్రీకాకుళం జిల్లా మెళియాపుట్టి మండలం బందపల్లి బాలికల గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలో వివాదాస్పద ఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి, సమాజంలో ఉన్నత స్థానాలకు చేర్చాల్సిన ఉపాధ్యాయురాలు విద్యార్థినులతో కాళ్లు పట్టించుకున్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. బాలికల గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయురాలు సెల్ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ కుర్చీలో కూర్చుని ఉండగా, ఆమె చుట్టూ ఉన్న ఇద్దరు విద్యార్థినులు కాళ్లు నొక్కుతూ కనిపించారు. ఈ దృశ్యం అక్కడే ఉన్న మరో వ్యక్తి సెల్ఫోన్లో సీక్రెట్గా రికార్డు చేయడంతో వీడియో బయటకు వచ్చింది. ఆ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లోకి చేరడంతో పెద్ద వివాదానికి దారి తీసింది.
విద్యార్థుల పట్ల ఉపాధ్యాయురాలి తీరుపై తల్లిదండ్రులు, సామాజిక వర్గాలు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నాయి. ఇలాంటి చర్యలపట్ల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉపాధ్యాయురాలు విద్యార్థులను సేవకుల్లా ఉపయోగించుకోవడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియో వైరల్ కావడంతో ఇది చూసిన పలువురు వ్యక్తులు ఉపాధ్యాయురాలిని విమర్శిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పిల్లలకు ఈ విధంగానే విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తున్నారా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉన్న పాఠశాలల పట్ల అధికారులు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని సూచిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులు స్పందించారు. ఆ వీడియో పరిశీలించి, సంబంధిత ఉపాధ్యాయురాలికి షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేశారు. అలాగే ఈ ఘటనపై పూర్తి స్థాయి విచారణకు ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. విచారణ నివేదిక ఆధారంగా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఇక పాఠశాలలోని విద్యార్థులతో ఉపాధ్యాయులు ఈ విధంగా కాళ్లు పట్టించుకునే వీడియో బయటకు రావడంతో ఇదీ తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. ఇలాంటి కొంతమంది టీచర్ల వలన ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థపై ప్రజలకు నమ్మకం సన్నగిల్లుతోంది. విద్యార్థుల పట్ల ఉపాధ్యాయులు బాధ్యత కలిగివుంటే ఇలాంటి ఘటనలు ఎలా జరుగుతాయా అనే ప్రశ్నలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బందపల్లి బాలికల గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాల ఘటన ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఉన్నతాధికారులు ఈ విషయంపై దృష్టి పెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉపాధ్యాయురాలుపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలనే డిమాండ్ వినిపిస్తోంది.
కాళ్లు నొక్కించుకున్న టీచర్ సస్పెండ్ : అనంతరం దీనికి సంబంధించి ఈటీవీ భారత్, ఈటీవీలో కథనాలు రావడంలో అధికారులు త్వరితగిత చర్యలు తీసుకున్నారు. విద్యార్థులతో కాళ్లు నొక్కించుకున్న టీచర్ను సస్పెండ్ చేశారు. టీచర్ సుజాతను సస్పెండ్ చేస్తూ సీతంపేట ఐటీడీఏ పీవో ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాల విద్యార్థులతో సుజాత కాళ్లు నొక్కించుకున్నారు. 'ఈటీవీ భారత్, ఈటీవీ' కథనానికి స్పందించి సుజాతను సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు.
6ఏళ్ల బాలికను అగరుబత్తితో కాల్చిన టీచర్- కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని తల్లిదండ్రులు డిమాండ్!
స్టూడెంట్ను లైంగికంగా వేధిస్తున్న లేడీ టీచర్ అరెస్ట్- లగ్జరీ హోటళ్లకు తిప్పుతూ అసభ్య ప్రవర్తన!