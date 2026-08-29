చెంపలపై కొడుతూ, చెవులు మెలిపెడుతూ - నర్సరీ విద్యార్థిపై 8 నిమిషాల పాటు టీచర్ దాడి
గురువారం చోటుచేసుకోగా శుక్రవారం బయటపడిన ఘటన - బాలుడి చెవులు, చెంపలు, వీపు, తొడ భాగం ఎరుపెక్కి ఉండటంతో అనుమానం - పాఠశాలలో సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించగా బట్టబయలు
Published : August 29, 2026 at 12:08 PM IST
Teacher Beat Young Child At Adilabad : అప్పుడప్పుడే పాఠశాలకు వెళ్తున్న పిల్లలకు అక్కడి వాతావరణం కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుంది. కొందరు తల్లిని వదిలేసి ఉండలేక ఏడుస్తుంటారు. ఇంటికి వెళ్తానని మారాం చేస్తుంటారు. వీటన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని టీచర్లు వీరి పట్ల ఓపిక, ప్రేమతో ఉండి వారిని సముదాయించాల్సి ఉంటుంది. వారికి అర్థం అయ్యేలా చెబితే కొన్ని రోజులకు పిల్లలు పాఠశాల వాతావరణానికి అలవాటు పడతారు. టీచర్లు చెప్పింది నేర్చుకుంటుంటారు. అయితే నర్సరీ చదువుతున్న నాలుగేళ్ల బాలుడితో ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాల టీచర్ దారుణంగా ప్రవర్తించింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
8 నిమిషాల పాటు కొడుతూనే ఉంది : ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోథ్ మండలం కుచులాపూర్లోని వేదం పాఠశాలలో ఓ టీచర్ బాలుడి పట్ల దారుణంగా ప్రవర్తించింది. పిల్లాడిని 8 నిమిషాల పాటు కనకరం లేకుండా చితకబాదింది. స్కేల్తో బాదుతూ, చెవులు మెలిపెడుతూ, చెంపలపై కొడుతూ ఆ బాలుడికి నరకం చూపించింది. ఈ ఘటన గురువారం చోటుచేసుకోగా శుక్రవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. సీసీ కెమెరాల ద్వారా ఈ దృశ్యాలు బయటపడ్డాయి.
అనుమానంతో సీసీ కెమెరా చెక్ చేసిన తల్లిదండ్రులు : కుచులాపూర్ గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థి ముస్కు రుద్వేద్ రెడ్డి (4) వేదం పాఠశాలలో నర్సరీ చదువుతున్నాడు. గురువారం విద్యార్థులకు అక్షరాలు దిద్దిస్తున్న క్రమంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఉపాధ్యాయురాలు ఆ బాలుడిని ఇష్టమొచ్చినట్లు కొట్టింది. పాఠశాల అనంతరం బాలుడు ఇంటికి వెళ్లగా బాలుడి మొహం చూసి తల్లిదండ్రులకు అనుమానం వచ్చింది. చెవులు, చెంపలు, వీపు, తొడ భాగం ఎరుపెక్కి ఉండటంతో కుటుంబసభ్యులు వెంటనే పాఠశాలకు వచ్చి సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించారు. ఆ దృశ్యాల్లో ఉపాధ్యాయురాలి దాష్టీకం బయటపడింది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ : విద్యార్థిని 8 నిమిషాల పాటు చితకబాదిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో శుక్రవారం వైరల్గా మారాయి. ఈ విషయం గురించి ఎంఈవో మహమ్మద్ హుస్సేన్ను వివరణ కోరగా, ఘటనపై విచారణ జరిపి డీఈవోకు పూర్తి వివరాలు అందిస్తామన్నారు. ఇదే విషయమై ఎస్సై పురుషోత్తంను సంప్రదించగా, ఉపాధ్యాయురాలు సింధూజ, పాఠశాలపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖలో టీచర్ దెబ్బలు తాళలేక ఓ విద్యార్థి ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంగతి తెలిసిందే. హోంవర్క్ చేయలేదనే కారణంతో ఉపాధ్యాయురాలు పిల్లాడిని చెంపపై కొట్టగా, ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి బాలుడు అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు. ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కాగా, టీచర్ తీరుపై నెటిజన్లు తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ఈ ఘటన మరువక ముందే అలాంటిదే మరో ఘటన వెలుగు చూడటంతో ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల తీరుపై పలువురు తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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