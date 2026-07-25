మద్యం మత్తులో మాస్టారు - మెగా PTMలో తల్లిదండ్రుల ఆగ్రహం
తల్లిదండ్రుల సమావేశానికి మద్యం మత్తులో ఉపాధ్యాయుడు - సమావేశం నిర్వహించకుండా మద్యం మత్తులో ఊగుతూ బెంచీపై పడిపోతుండటంతో అసహనం వ్యక్తం చేసిన తల్లిదండ్రుల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 4:59 PM IST
Teacher Attends PTM Meeting Drunked in Alluri Sitharamaraju District: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో శుక్రవారం మెగా పీటీఎం ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆ క్రమంలో అధికారులు తల్లిదండ్రులుగా వచ్చి తమ పిల్లల భవిష్యత్తు పట్ల వారికున్న నిబద్దతను టాటుకున్నారు. అయితే ఒక అనూహ్య ఘటన మాత్రం అందర్నీ ఆగ్రహానికి గురి చేసింది. అది అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పినపాడు గిరిజన సంక్షేమశాఖ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో జరిగింది. ఈ ఘటనతో హెడ్మాస్టర్పై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇంతకీ ఏం జరిగింది, ఆ మాస్టారు ఏం చేశాడు అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
మద్యం మత్తులో ఉపాధ్యాయుడు: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతపల్లి మండలం లోతుగెడ్డ పంచాయతీ పినపాడు గిరిజన సంక్షేమశాఖ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్కు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. పిల్లలు, వాళ్ల తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు, అందరూ పాఠశాలకు వచ్చారు. బడిలో విద్యా విధానం ఎలా ఉంది, తమ పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారు, ఏ సబ్జెక్ట్లో వెనకబడ్డారు, ఉపాధ్యాయులు ఎలా బోధిస్తున్నారు అనే పలు అంశాల గురించి తెలుసుకునేందు పేరెంట్స్ ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇంతలో గదిలోకి ఉపాధ్యాయుడు (ఎల్ఎఫ్ఎల్ హెచ్ఎం) (Lower Elementary School Head Master) కేవీ రమణ మద్యం మత్తులో వచ్చాడు. అతడి వాలకం చూసి అందరికీ ఒక్కసారిగా కోపం వచ్చింది.
పేరంట్స్ అసహనం: మెగా పీటీఎంకు తల్లిదండ్రులు, గ్రామపెద్దలు అందరూ హాజరయ్యారు. రమణ సమావేశం నిర్వహించకుండా మద్యం మత్తులో ఊగుతూ బెంచీపై పడిపోయాడు. దీంతో తల్లిదండ్రులు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. చివరకు సమావేశాన్ని లోతుగెడ్డ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ సీఆర్పీ (Cluster Resource Person) రాము నిర్వహించారు. కలెక్టర్, విద్యాశాఖ అధికారులు స్పందించి ఉపాధ్యాయుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై గిరిజన సంక్షేమశాఖ అధికారులు విచారణ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఉపాధ్యాయుడు మద్యం మత్తులో పాఠశాలకు వస్తే పిల్లలకు ఏం నేర్పుతారు. పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్ రోజే ఇలా ఉంటే ప్రతిరోజు ఎలా ఉంటాడోనని తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బాధ్యత గల వృత్తిలో ఉండి ఇలాంటి పనులు చెయ్యడమేంటని మండిపడుతున్నారు.