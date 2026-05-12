'పది' ఫలితాల్లో సత్తా - ఆరుగురు విద్యార్థులను విమానం ఎక్కించిన మాష్టారు

ఆరుగురు విద్యార్థులను విమానం ఎక్కించిన మాష్టారు - విమానయానం కల్పించిన గోపన్నవలస స్కూల్‌ మాస్టార్‌ సత్యారావు - వచ్చే ఏడాది జిల్లా ఫస్ట్‌ తెచ్చుకున్న వారిని విమానం ఎక్కిస్తానన్న మాష్టారు

Teacher Arranged Flight Journey to 10th Students
Published : May 12, 2026 at 12:02 PM IST

Teacher Arranged Flight Journey to 10th Students : విమానం ఎక్కాలి అనేది పేద, మధ్య తరగతి విద్యార్థికి ఓ డ్రీమ్‌!. బాగా చదివి, ఉద్యోగం సాధించి ఎలాగైనా దాన్ని సాధించాలని చాలామంది అనుకుంటారు!. కానీ ఓ మాష్టారు చొరవతో పదో తరగతి పూర్తవగానే విమానయానం చేశారు ఆ ఆరుగురు విద్యార్థులు!. అసలు ఆ మాష్టారు ఎవరు? ఆ విద్యార్థులను విమానం ఎందుకు ఎక్కించారు? వాళ్లు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడివరకూ వెళ్లారు? తెలుసుకుందాం రండి.

ఆడుకుంటూ ఉండగా ఆకాశంలో వెళ్లే విమానాన్ని కన్నార్పకుండా చూసే తామూ, దాన్ని ఎక్కామనే సంతోషంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బై పోయారు ఈ పిల్లలు. అయితే ఈ పిల్లల్ని విమానం ఎక్కిచింది వారి తల్లిదండ్రులో, స్వచ్ఛంద సంస్థలో కాదు!. ఓ మాస్టారు వీరికి విమానయానం కల్పించారు!. పది పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్నందుకు గానూ ఈ బహుమతి అందించారు. విజయనగరం జిల్లా మెరకముడిదాం మండలం గోపన్నవలస ఉన్నత పాఠశాలకు చెందిన ఉపాధ్యాయుడు సత్యారావు.

విశాఖ నుంచి విజయవాడకు : తెలుగు సహాయ ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్న సత్యారావు పదో తరగతి ఫలితాల్లో ప్రథమ స్థానం సాధించినవారికి విమానయానం కల్పిస్తానని చీపురుపల్లి నియోజకవర్గంలోని నాలుగు మండలాల్లోని విద్యార్థులకు చెప్పారు. చెప్పినట్లుగానే మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్న ఆరుగురిని విశాఖ నుంచి విజయవాడ తీసుకెళ్లారు. అక్కడ దుర్గమ్మ గుడి, భవాని ఐల్యాండ్‌ సహా పలు సందర్శనా ప్రాంతాలకు తిప్పారు. అనంతరం సోమవారం నేరుగా విజయనగరం చేరుకుని కలెక్టర్‌ రాంసుదర్‌రెడ్డిని కలిశారు. దీంతో కలెక్టర్‌ సత్యారావును అభినందించారు. విమానం ఎక్కించిన మాస్టారుకు విద్యార్థులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

వచ్చే ఏడాది జిల్లాలో ఫస్ట్‌ వచ్చేవారికి : గతేడాది కూడా చీపురుపల్లి మండలంలో పది ఫలితాల్లో ఉత్తమ మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులను విమానం ఎక్కించారు సత్యారావు. అదే స్ఫూర్తిని ఈ ఏడాది కొనసాగించారు. వచ్చే ఏడాది జిల్లాలో ఫస్ట్‌ వచ్చేవారికి విమాన ప్రయాణం కల్పిస్తానని సత్యారావు ప్రకటించారు. తాను సంపాదించిన దానిలో కొంత మంచికి ఉపయోగించాలనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

" విద్యార్థులకు ప్రేరణ కలిగిస్తే మంచి మార్తులు వస్తాయి అనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాను. నాకు ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడే జీతంలోని కొంత భాగాన్ని విద్యార్థులకు కేటాయించాలని నిశ్చయించుకున్నాను. ప్రభుత్వ బడులను అభివృద్ధి చేయాలని నా వంతుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. వచ్చే ఏడాది జిల్లా ఫస్ట్‌ తెచ్చుకున్న వారిని విమానం ఎక్కిస్తాను." - సత్యారావు, ఉపాధ్యాయుడు

