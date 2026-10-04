స్మోకింగ్ జోన్లుగా మారుతున్న టీ స్టాళ్లు! - నిబంధనలు గాలికి వదిలి ఇష్టారాజ్యంగా నిర్వహణ
రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల రహదారుల పక్కన టీస్టాళ్లు, కాఫీ కేఫ్లలో సిగరెట్లు విచ్చలవిడిగా విక్రయిస్తున్నారు. వీటిపై సర్కారు విధించిన నిబంధనలు కాగితాలకు మాత్రమే పరిమితయ్యాయి. పలుచోట్ల బహిరంగ ధూమపానం యథేచ్ఛగా కొనసాగిస్తున్నారు.
Published : October 4, 2026 at 8:41 PM IST
Tea Stalls Attracting youth with Smoking Zones : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామాలు, పట్టణాలతోపాటు జాతీయ రహదారుల వెంట రకరకాల ఆకర్షణీయ పేర్లతో ఏర్పాటవుతున్న టీస్టాళ్లు, కాఫీ కేఫ్లు యువతను ఆకర్షిస్తున్నాయి. సరదాగా స్నేహితులతో కలిసి టీ స్టాళ్లకు వెళ్తున్న యువత, టీతో పాటు సిగరెట్లు కాలుస్తూ ఆరోగ్యాలను సర్వనాశనం చేసుకుంటున్నారు. పాన్ డబ్బాలు, కిరాణా దుకాణాల్లోనూ సిగరెట్లను విచ్చలవిడిగా విక్రయిస్తున్నారు. యువత ఆసక్తికి తోడు పలు టీ షాప్లలో స్మోకింగ్ జోన్లను సైతం ఏర్పాటు చేస్తుండడంతో వాటిలో పొగ గుప్పుగుప్పుమనడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సిగరెట్ తాగిన వారితో పాటు పక్కవారికి కూడా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ధూమపానం వల్ల ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి? ప్రభుత్వ నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బహిరంగ ధూమపానం
సిగరెట్లు, పొగాకు ఉత్పత్తులపై సర్కారు విధించిన నిబంధనలు చాలా చోట్ల కాగితాలకు మాత్రమే పరిమితమవుతున్నాయి. బహిరంగ ధూమపానం యథేచ్ఛగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ అధికారులు పెద్దగా పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు. మరో వైపు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలలోపు వారికి సిగరెట్లను విక్రయించరాదని నిబంధనలున్నా షాప్ల నిర్వాహకులు తుంగలో తొక్కేస్తున్నారు. దీంతో ఎనిమిదో తరగతి నుంచే అనేక మంది ధూమపానానికి అలవాటు పడుతున్నారు.
తెరలు కట్టి
నగరంలో రోడ్ల వెంట ఉన్న పలు టీ స్టాళ్లలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కొంతమంది షాప్ల నిర్వాహకులు స్మోక్ జోన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీంతో స్మాకింగ్ అలవాటు లేని వ్యక్తుల ఆరోగ్యం కూడా క్రమంగా దెబ్బదింటోంది.
"సిగరెట్ తాగడం వల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల కాలంలో వెలుగు చూస్తున్న ఊపిరితిత్తులు, పెద్దపేగు, గొంతు క్యాన్సర్ బాధితుల్లో అధికశాతం (95 శాతం) మంది పైగా ధూమపానం వల్లనే వ్యాధి బారిన పడడం ఆందోళన కలిగించే అంశం" -డాక్టర్ బి.రంగయ్య, ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్, మిర్యాలగూడ
ప్రభుత్వ నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?
ఆస్పత్రులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బస్టాండ్లు, సినిమా థియేటర్లు, రైల్వే స్టేషన్లు, రెస్టారెంట్లు తదితర బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ధూమపానం నిషేధం. కేవలం 30కి పైగా రూంలు ఉన్న హోటళ్లలో మాత్రమే స్మోకింగ్ జోన్ల ఏర్పాటుకు అనుమతి ఉంటుంది. పద్దెనిమిదేళ్ల లోపు వారికి సిగరెట్లు, పొగాకు ఉత్పత్తులు విక్రయించడం నిషేధం. పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వంద మీటర్ల దూరం పరిధిలో సిగరెట్లు, పొగాకు ఉత్పత్తుల విక్రయించకూడదు.
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