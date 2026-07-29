ఆగస్టు 1న భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభం - టీ, వాటర్ బాటిల్ రూ.10 - సమోసా రూ.20
అందుబాటులోకి 'ఉడాన్ యాత్రి కేఫ్' - రూ.10కే టీ, నీళ్ల సీసా, రూ.20కే సమోసా - సామాన్యులకు భారం తగ్గించేలా పౌర విమానయాన శాఖ చొరవ - ఆగస్టు 1న భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 1:08 PM IST
Udan Yatri Cafe in Bhogapuram : ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల చిరకాల స్వప్నమైన భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబవుతోంది. ఆగస్టు 1న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ విమానాశ్రయాన్ని జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. ఈ చారిత్రక ఘట్టం కోసం అధికార యంత్రాంగం భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ తరుణంలో విమాన ప్రయాణికులకు అదిరిపోయే శుభవార్త అందింది. విమానాశ్రయాల్లో ఆహార పదార్థాల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయనే అపోహను చెరిపేస్తూ, సామాన్యులకు సైతం అందుబాటు ధరలో నాణ్యమైన అల్పాహారం అందించేందుకు అధికారులు శ్రీకారం చుట్టారు.
'ఉడాన్ యాత్రి కేఫ్' : సాధారణంగా విమానాశ్రయాల్లోకి అడుగుపెడితే, ఏది కొందామన్నా ధరలు చుక్కలు చూపిస్తాయి. ఒక వాటర్ బాటిల్ కొనాలన్నా సామాన్యులు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాల్సిందే. ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని విమానాశ్రయాల్లో ఆహార పదార్థాలను అందుబాటు ధరల్లోకి తీసుకురావాలని సంకల్పించింది. ఇందులో భాగంగానే 'ఉడాన్ యాత్రి కేఫ్' పేరుతో ప్రత్యేక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం మేరకు నూతనంగా నిర్మించిన భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోనూ ఈ 'ఉడాన్ యాత్రి కేఫ్'ను ఏర్పాటు చేశారు.
రూ.10కే టీ, వాటర్ బాటిల్ : భోగాపురం విమానాశ్రయంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కేఫ్లో ధరలు తక్కువగా ఉండనున్నాయి. ప్రయాణికులు రూ.10 చెల్లించి మినరల్ వాటర్ బాటిల్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. అలాగే వేడివేడి టీ కూడా రూ.10కే లభిస్తుంది. ఇక అల్పాహారం విషయానికి వస్తే రూ.20కే సమోసా తదితర ఆహార పదార్థాలను అందించనున్నారు. విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం ముగిసిన వెంటనే ప్రయాణికులకు ఈ తక్కువ ధరలకే నాణ్యమైన తినుబండారాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీనివల్ల మధ్యతరగతి ప్రయాణికులకు ఆర్థిక భారం భారీగా తగ్గనుంది.
ప్రధాని చేతుల మీదుగా ప్రారంభం : భోగాపురం విమానాశ్రయం ఆగస్టు 1వ తేదీన అట్టహాసంగా ప్రారంభం కానుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా ఈ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించి, జాతికి అంకితం చేస్తారు. ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం కోసం అధికారులు కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రధాని పర్యటనకు సంబంధించి భద్రతాపరమైన చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఎస్పీజీ బలగాల పర్యవేక్షణలో అడుగడుగునా కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
15 నిమిషాల పాటు టెర్మినల్ భవనంలో ప్రధాని : ప్రధాని మోదీ పర్యటన షెడ్యూల్ ఖరారైంది. ఆగస్టు 1వ తేదీ ఉదయం 'ఎయిర్ ఇండియా వన్' ప్రత్యేక విమానంలో ఆయన భోగాపురం చేరుకుంటారు. సరిగ్గా ఉదయం 10.45 గంటలకు ప్రధాని విమానం భోగాపురంలో ల్యాండ్ అవుతుంది. అనంతరం ఆయనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు ఘన స్వాగతం పలుకుతారు. స్వాగత కార్యక్రమాలు ముగిసిన తర్వాత, ఉదయం 11 గంటలకు ప్రధాని మోదీ నూతనంగా నిర్మించిన టెర్మినల్ భవనం వద్దకు చేరుకుంటారు. అక్కడ విమానాశ్రయాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభిస్తారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన సుమారు 15 నిమిషాల పాటు టెర్మినల్ భవనంలోనే గడపనున్నారు. టెర్మినల్ లోపల ప్రయాణికుల కోసం కల్పించిన అత్యాధునిక సౌకర్యాలను ప్రధాని స్వయంగా పరిశీలించనున్నారు.
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