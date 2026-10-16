ఇంకా తేలని గుంటూరు టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి - ఆశావహుల ఎదురుచూపు
Guntur Municipal Corporation Elections : గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమైనా ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. పొత్తులు, సీట్ల పంపకాలపైనే ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 6:16 PM IST
Guntur Municipal Corporation Elections : గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ (జీఎంసీ) ఎన్నికల నగారా మోగింది. ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ ప్రకారం నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలైంది. ఒకపక్క నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రారంభమైనా ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల శిబిరాల్లో మాత్రం ఇంకా అభ్యర్థుల ఎంపికపైనే మల్లగుల్లాలు సాగుతున్నాయి. మేయర్ పీఠం ఎవరికి దక్కుతుంది, కార్పొరేటర్లుగా పోటీ చేసేది ఎవరు అనే విషయాలపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. దీంతో టికెట్లు ఆశిస్తున్న నాయకులు ఉత్కంఠతో ఎదురుచూస్తున్నారు.
టీడీపీ నుంచి మేయర్ స్థానానికి ఎవరు పోటీ చేస్తారనేది అధిష్ఠానం ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. పలువురు సీనియర్ నాయకులు ఈ పోస్టును ఆశిస్తున్నారు. అధినేత ప్రకటన కోసం వీరంతా కళ్లు కాయలు కాచేలా నిరీక్షిస్తున్నారు. మరోవైపు కార్పొరేటర్లుగా బరిలో దిగుదామని సిద్ధమైన స్థానిక నాయకులకు సైతం పార్టీ నుంచి ఇంకా ఎలాంటి గ్రీన్ సిగ్నల్ రాలేదు. ఎన్నికల ప్రచారంలోకి దూసుకుపోవాలని ఉవ్విళ్లూరుతున్న ఆశావహులకు అధిష్ఠానం మౌనం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఎమ్మెల్యేల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు : అభ్యర్థిత్వం ఖరారు చేసుకుని, బి-ఫారాలు దక్కించుకునేందుకు నాయకులు తమ పరిధిలోని ఎమ్మెల్యేల చుట్టూ ముమ్మరంగా తిరుగుతున్నారు. అయితే ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం వారికి స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వలేకపోతున్నారు. ముందుగా మేయర్ స్థానం ఎవరికనేది ఖరారు కావాల్సి ఉందని చెబుతున్నారు. మేయర్ అభ్యర్థిత్వం కొలిక్కి రాకుండా కార్పొరేటర్లకు బి-ఫారాలు పంపిణీ చేయలేమని ఎమ్మెల్యేలు చెబుతున్నారు. దీంతో ఆశావహులు తీవ్ర నిరాశతో వెనుదిరుగుతున్నారు.
GMC elections 2026 : టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమిగా ఈ ఎన్నికల్లో బరిలోకి దిగుతున్నాయి. అయితే ఏ పార్టీ ఎన్ని డివిజన్లలో పోటీ చేయాలనే విషయంపై ఇంకా తుది నిర్ణయం జరగలేదు. గుంటూరు నగరంలో తమకు మంచి పట్టు ఉందని భావిస్తున్న జనసేన నాయకులు 30 శాతం డివిజన్లను కేటాయించాలని పట్టుబడుతున్నారు. బీజేపీ సైతం తమకంటూ కొన్ని స్థానాలను ఆశిస్తోంది. మిత్రపక్షాలకు ఇచ్చే డివిజన్ల సంఖ్యపై పూర్తి స్థాయి స్పష్టత వచ్చాకే టీడీపీ తన అభ్యర్థులకు బి-ఫారాలు అందజేసే అవకాశముంది. ఈ సీట్ల సర్దుబాటు ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు ఉత్కంఠ తప్పేలా లేదు.
నామినేషన్లకు ఏర్పాట్లు పూర్తి : రాజకీయ పార్టీల హడావుడి ఎలా ఉన్నా అధికారులు మాత్రం ఎన్నికల నిర్వహణకు సర్వం సిద్ధం చేశారు. నామినేషన్ల ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. బృందావన్ గార్డెన్స్లోని జీఎంసీ ఇంజినీరింగ్ కార్యాలయంలో రిటర్నింగ్ అధికారి (ఆర్వో) ప్రత్యేకంగా మేయర్ స్థానం కోసం పోటీచేసే అభ్యర్థుల నుంచి నామపత్రాలు స్వీకరించనున్నారు. కార్పొరేటర్ అభ్యర్థుల కోసం ప్రతి మూడు డివిజన్లకు ఒక ఆర్వో కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడే అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్లను దాఖలు చేసేలా అధికారులు పక్కాగా ప్రణాళిక రూపొందించారు.
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