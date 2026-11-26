జగన్ సొంత ఊరిలో టీడీపీ జెండా - 40 ఏళ్ల తర్వాత సర్పంచ్గా అనిల్కుమార్రెడ్డి
Balapanuru Sarpanch Election వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం జగన్ సొంత గ్రామమైన వైఎస్సార్ జిల్లా సింహాద్రిపురం మండలం బలపనూరు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో టీడీపీ జెండా రెపరెపలాడింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 2:49 PM IST
వైఎస్సార్ జిల్లా సింహాద్రిపురం మండలం బలపనూరు పంచాయతీ వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం జగన్ సొంత గ్రామం. ఇక్కడ జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఘన విజయం సాధించింది. ఇక్కడ కూటమి (టీడీపీ) మద్దతుతో బరిలో నిలిచిన కొత్తరెడ్డి అనిల్కుమార్రెడ్డి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. 4 దశాబ్దాల తర్వాత ఈ పంచాయతీలో టీడీపీ బలపరిచిన అభ్యర్థి సర్పంచిగా ఎన్నిక కావడం విశేషంగా నిలిచింది.
హోరాహోరీగా ఎన్నికలు : పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని బలపనూరు వైఎస్ జగన్ సొంత గ్రామం కావడంతో ఈ పంచాయతీ ఎన్నికలపై మొదటి నుంచీ రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఇక్కడ 2,269 మంది ఓటర్లుండగా, సర్పంచి ఎన్నికలు ఎప్పుడూ హోరాహోరీగా జరిగేవి. ఈసారి వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులెవరూ కనీసం నామినేషన్ వేసేందుకూ ముందుకు రాలేదు. ఇటీవల ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో ఈ గ్రామం నుంచి ఎంపీటీసీ స్థానంలో అనిల్కుమార్రెడ్డి కుటుంబానికే చెందిన కొత్తరెడ్డి రవిచంద్రారెడ్డి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కావడం మరో విశేషంగా నిలిచింది. దీంతో సర్పంచి, ఎంపీటీసీ స్థానాలు రెండూ ఒకే కుటుంబానికి దక్కాయి. సింహాద్రిపురం మండలంలో 20 పంచాయతీలకు 18 చోట్ల కూటమి మద్దతుదారులే ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం : ఈరోజు 26 జిల్లాల్లోని 3,240 పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. ఏకగ్రీవాలు మినహా 3,240 పంచాయతీల్లో పోలింగ్ నిర్వహించారు. ఇప్పటికే తొలివిడతలో 709 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పోలింగ్ జరిగింది. తొలివిడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మెుత్తం 31,614 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది.
బరిలో 134 మంది అభ్యర్థులు : రాష్ట్రంలో 19 మున్సిపాల్టీలు, నగర పంచాయతీలకు పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. 19 మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ పదవుల కోసం 134 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. 707 కౌన్సిలర్ స్థానాల కోసం 2,057 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడుతున్నారు. 19 మున్సిపాల్టీల్లో ఈనెల 30న ఓట్లు లెక్కించనున్నారు.
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