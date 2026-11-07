వైఎస్ జగన్కు మరో షాక్ - పులివెందుల జడ్పీటీసీపై టీడీపీ జెండా
TDP Wins Pulivendula ZPTC :రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరిషత్ పోరుకు కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే పులివెందుల జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 2:17 PM IST
ఏపీలో పరిషత్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ, 9821 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 77 జడ్పీటీసీ, 2,051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఇప్పటికే ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఈ నెల 5న (గురువారం) 582 జడ్పీటీసీ, 7767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహించగా నేడు కౌంటింగ్ జరుగుతోంది. ఇందుకోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 365 లెక్కింపు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే మున్సిపల్ ఫలితాల్లో సత్తా చాటిన కూటమి పరిషత్ పోరులోనూ తారాజువ్వలా రివ్వున దూసుకుపోతోంది. ప్రాదేశిక ఎన్నికల కౌంటింగ్లో లీడ్లో కొనసాగుతోంది. పలుచోట్ల కూటమి అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు.
ఈ నేపథ్యంలోనే వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పులివెందుల జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. దీంతో మొన్న మున్సిపల్ ఎన్నికలు, నేడు పరిషత్ ఎన్నికలు! రెండింటిలోనూ జగన్ కంచుకోట పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీకి పరాభవం తప్పలేదు. జగన్ తాత వైఎస్ రాజారెడ్డి 1978లో రాజకీయాల్లో ప్రవేశించినప్పటి నుంచి పులివెందులలో ప్రతీ ఎన్నికా ఏకపక్షమే! అయితే ఏకగ్రీవాలు లేకపోతే రిగ్గింగ్తో ఏకపక్ష ఎన్నిక. దశాబ్దాలుగా వైఎస్ కుటుంబం అరాచకాలకు, హింసాకాండకు భయపడి పులివెందులలో ప్రజలు ఓట్లు వేసేందుకే బయటకు వచ్చేవారు కారు.
వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి హయాంలోనూ, తర్వాత జగన్ హయాంలోనూ అక్కడ ఏ ఎన్నిక జరిగినా సామాన్యులు ఓట్లు వేయగలిగేవారు కారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఏజెంట్లనూ పెట్టలేని భయానక వాతావరణం ఉండేది. దీంతో తమ అడ్డాలోకి అడుగుపెట్టేవారెవరూ లేరంటూ విర్రవీగిన వైఎస్ కుటుంబానికి పెద్ద షాక్ తగిలింది. వైఎస్ జగన్, అవినాశ్రెడ్డి వ్యూహాలు చిత్తయ్యాయి. తాజాగా జరిగిన ఎన్నికల్లో 1463 ఓట్ల మెజార్టీతో తెలుగుదేశం జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి భారతి విజయం సాధించారు. ఇక వైఎస్సార్సీపీ అరాచకాలు సాగనివ్వబోమంటూ ఓటుతో ప్రజలు బుద్ధి చెప్పారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమానికే మా ఓటు అంటూ జడ్పీ పీఠాన్ని కూటమికి కట్టబెట్టారు. ఓటమితో ఆ పార్టీ నేతలు కౌంటింగ్ కేంద్రాల నుంచి వెనుదిరిగారు.
మరోవైపు ఓట్ల లెక్కింపులో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి లెక్కింపు కేంద్రంలో సీసీటీవీ నిఘా పెంచడంతో పాటు మొత్తం ప్రక్రియ వీడియో రికార్డింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ సీసీ ఫుటేజ్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తైన 60 రోజుల వరకు భద్రపరుస్తుంది. మరోవైపు బాణసంచా, డీజేల వినియోగంపై పూర్తిగా నిషేధం ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. దాడులు, బెదిరింపులు, కవ్వింపు చర్యలను సహించేది లేదని హెచ్చరించారు.
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