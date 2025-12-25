ETV Bharat / state

మారణాయుధాలతో ప్రదర్శనలు - చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలి: పల్లా శ్రీనివాసరావు

మారణాయుధాలు పట్టి ప్రదర్శనలు చేసే వారిపై కేసులు పెట్టాలి - అధికారులు చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం - పెట్టుబడిదారులను భయపెట్టే కుట్రలో భాగంగా జగన్ కార్యక్రమాలు

YS Jagan Birthday Celebrations Incidents in AP
YS Jagan Birthday Celebrations Incidents in AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 8:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

YS Jagan Birthday Celebrations Incidents in AP : సమయం, సందర్భంతో సంబంధం లేకుండా మాజీ సీఎం జగన్​ విషయంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు రెచ్చిపోతున్నారు. డిసెంబరు 21న జరిగిన జగన్ పుట్టిన రోజు వేడుకల్లో సైతం ఆ పార్టీ నేతలు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. జగన్‌ ఫ్లెక్సీలకు పొట్టేళ్లను బలి ఇచ్చి, రక్తాభిషేకం చేయటం, వేట కొడవళ్లు పట్టుకుని నృత్యాలు చేయడం, ‘రప్పా రప్పా’ అని రెచ్చగొట్టే ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేయడం, టీడీపీ కార్యకర్తలపై, నెలల గర్భవతిపై దాడులు చేశారు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలపై పోలీసులు కేసులు సైతం నమోదు చేశారు.

తాజాగా జగన్ పుట్టినరోజు జరిగిన ఘటనలపై తెలుగుదేశం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు స్పందించారు. జగన్ పుట్టిన రోజువేడుకల్లో మారణాయుధాలతో హల్ చల్ చేసిన వారిపై ఆయుధ నియంత్రణా చట్టం కింద కేసులు పెట్టాలని అన్నారు. ఇందుకోసం సంబంధిత అధికారులు చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నట్లు చెప్పారు. పెట్టుబడిదారులను భయపెట్టే కుట్రకోణంలో భాగంగా జగన్ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయిస్తున్నాడని ధ్వజమెత్తారు. జగన్​కు నేర చరిత్ర ఉండటంతో ఆ తరహా చర్యల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

జగన్ పుట్టిన రోజున మారణాయుధాలతో ప్రదర్శనలు - చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్న పల్లా శ్రీనివాసరావు (ETV)

జగన్ పుట్టినరోజున వేట కొడవళ్లతో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ప్రజల్ని భయబ్రాంతులకు గురి చేయడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. మారణాయుధాలతో ఈ తరహా ప్రదర్శనలు ఉపేక్షించదగ్గవి కాదని హితవు పలికారు. తమకు నచ్చని వారిని 'రప్పా రప్పా నరుకుతాం' అని ప్లకార్డుల ప్రదర్శనను ప్రజలు గమనిస్తున్నారన్నారు. జగన్, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల తాటాకు చప్పుళ్లకు ఎవరూ భయపడరు అని, ఈ తరహా సంస్కృతిని మాత్రం ఉపేక్షించమని హెచ్చరించారు. అధికారంలోకి వచ్చేస్తున్నాం అనే పగటి కలలు జగన్ కంటున్నాడని దుయ్యబట్టారు.

జగన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా రాష్ట్రంలో జరిగిన ఘటనలు కొన్ని :

  • మాజీ సీఎం జగన్‌ జన్మదిన వేడుకల్లో అన్నమయ్య జిల్లాకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వేట కత్తులను గాల్లోకి దూసి విన్యాసాలు చేశారు. ఆ చిత్రాలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి. పీలేరు నియోజకవర్గం గుర్రంకొండలో పార్టీకి చెందిన సర్పంచి జమీర్‌ అలీఖాన్, నేతలు హరీష్‌రెడ్డి, శివ, ఖదీర్‌ తదితరుల ఆధ్వర్యంలో ఇటీవల జగన్‌ జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహించారు. కేక్‌ కోసేందుకు పొడవాటి వేట కత్తులు తెచ్చారు.
  • పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి మండలం పాకాలపాడులో టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడి చేశారు. జగన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా గ్రామంలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఫ్లెక్సీలను గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ధ్వంసం చేశారు. టీడీపీ కార్య కార్యకర్తలే ఫ్లెక్సీలను ధ్వంసం చేశారన్న అనుమానంతో వైఎస్సార్సీపీ మూకలు రెచ్చిపోయాయి. కర్రలతో దాడి చేయడంతో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
  • శ్రీసత్యసాయి జిల్లా తనకల్లు మండలం ముత్యాలవాండ్లపల్లిలో గర్భవతిపై వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు దాడి చేశారు. జగన్ జన్మదిన వేడుకల్లో భాగంగా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు గ్రామంలో బాణసంచా కాలుస్తూ సంబరాలు చేసుకున్నారు. తమ ఇంటికి దూరంగా బాణసంచా కాల్చండని గర్భవతి సంధ్యారాణి చెప్పారు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ఏడు నెలల గర్భవతిపై దాడి చేసి గాయపరిచారు. వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త అజయ్ సంధ్యారాణి కడుపుపై తన్నడంతో ఆమె అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కుటుంబ సభ్యులు బాధితురాలిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. గర్భవతిని పరీక్షించిన వైద్యులు శిశువు కదలికలు లేవని చెప్పినట్లు బాధితురాలు తెలిపారు.
  • గుంటూరు జిల్లాలో పదో తరగతి చదువుతున్న ముగ్గురు విద్యార్థులు వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్‌ పుట్టిన రోజు వేడుకల పేరుతో మద్యం తాగి హాల్​చల్ చేశారు. వట్టిచెరుకూరు మండలం అనంతవరప్పాడు జిల్లా పరిషత్‌ ఉన్నత పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతున్న కొంతమంది విద్యార్థులు జగన్‌ పుట్టిన రోజు పార్టీ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తలో కొంత నగదు చందాలుగా వేసుకున్నారు. ఆదివారం రాత్రి 9 దాటాక తరగతి గదిలోకి చేరి పార్టీ చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ సమయానికి ముగ్గురు మాత్రమే వచ్చారు. పాఠశాలకు ప్రహరీ లేకపోవడంతో వీరు సులువుగా తాళాలు పగుల కొట్టి తరగతి గదిలో ప్రవేశించారు. అనంతరం మద్యం తాగి ఆ మత్తులో లోపలి సామగ్రిని చిందరవందర చేశారు. విద్యుత్‌ స్విచ్‌ బోర్డులు, మూడు ఫ్యాన్‌లు, బీరువా, కుర్చీలను ధ్వంసం చేశారు. ప్రాంగణంలో 10 మంచినీళ్ల ట్యాప్‌లను పగులకొట్టారు.

మేమొచ్చిన రెండు నెలల్లోనే వారందరీనీ జైల్లో పెడతాం : వైఎస్​ జగన్

గవర్నర్​ను కలిసేందుకూ అదే దాదాగిరి - కోటి సంతకాలను సమర్పించడానికి వెళ్లిన వైఎస్ జగన్

TAGGED:

INCIDENTS IN YS JAGAN BIRTHDAY
PALLA SRINIVASA RAO ON YS JAGAN
PALLA SRINIVASA RAO FIRES ON JAGAN
JAGAN BIRTHDAY CELEBRATIONS IN AP
YS JAGAN BIRTHDAY INCIDENTS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.