ఏపీ వాసుల చిరకాల కోరిక నెరవేరింది - ప్రతిభ ఆధారంగా యువతకు ఉద్యోగాలు: పల్లా శ్రీనివాసరావు
విశాఖపట్నం కేంద్రంగా కొత్త రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు - వివరాలను వెల్లడించిన టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు - యువతకు తమ ప్రతిభ ఆధారంగా రైల్వే ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని ఆకాంక్ష
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 5:26 PM IST
TDP State President Palla Srinivas Rao on Visakha Railway Zone: ఆంధ్రప్రదేశ్ వాసుల కల నెరవేరింది. ఏపీలో ప్రత్యేకంగా ఉత్తరాంధ్ర వాసులు విశాఖపట్నం కేంద్రంగా రైల్వేజోన్ కావాలని ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటున్నారు. కానీ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత 2019 లో విశాఖకు రైల్వే జోన్ ఇస్తున్నామని ప్రకటించినప్పటికీ అది కార్యరూపం దాల్చడానికి దాదాపు ఏడేళ్ల సమయం పట్టింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ జోన్ కల నెరవేరడం వీటన్నింటి పరిస్థితులను ఏ విధంగా భావించ్చు? రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు ద్వారా రాష్ట్రానికి కలిగే ప్రయోజనాలేంటి? యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు ఎంతమేర లభిస్తాయనే మొదలైన విషయాల గురించి టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు ఏమన్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రతిభ ఆధారంగా రైల్వే ఉద్యోగాలు: దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్తో ఏపీ వాసుల చిరకాల కోరిక నెరవేరిందని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాసుల చిరకాల కోరికని పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. దేశంలోనే రైల్వే పురోభివృద్ధిలో ఈ జోన్ మంచి ప్రగతికి బాటలు వేసుకుంటుందని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. తద్వారా యువతకు ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా రైల్వే ఉద్యోగ నియామకాల్లో తమ ప్రతిభ ఆధారంగా అవకాశాలు దక్కించుకోగలరని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. రైల్వే పురోభివృద్ధిలో ఈ జోన్ ప్రగతికి బాటలు వేసుకుంటుందని పల్లా శ్రీనివాసరావు ఈ సందర్భంగా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కల సాకారం: విశాఖపట్నం కేంద్రంగా రైల్వేజోన్ ఏర్పాటు అనేది చరిత్రలో నిలిచిపోయేటటువంటి నిర్ణయమని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో నేతలందరి పరస్పర సహకారంతో ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కలను సాకారం కావడం నిజంగా గర్వకారణమన్నారు. గతంలో దాదాపు 25 సంవత్సరాల క్రితం రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ఏపీ వాసులు ఒడిశా వెళ్లేటప్పుడు ఎన్నో రకాలైన వివక్షను ఎదుర్కొన్న సందర్భాలనేవి ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు. అప్పటి నుంచి విశాఖ కేంద్రంగా రైల్వేజోన్ ఉండాలనే ప్రతిపాదన మొదలైందన్నారు. అయితే 2019 లో విశాఖలో రైల్వేజోన్ ఏర్పాటుకు కేంద్రం అంగీకరించినప్పటికీ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన ప్రభుత్వ విధానాల మూలంగా అది కార్యరూపం దాల్చలేదని వివరించారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వంలో దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు కావడం శుభపరిణామంగా భావించవచ్చని పల్లా శ్రీనివాసరావు పేర్కొన్నారు.
"దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్తో ఏపీ వాసుల చిరకాల కోరిక నెరవేరింది. రైల్వే జోన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాసుల చిరకాల కోరిక. దేశంలోనే రైల్వే పురోభివృద్ధిలో ఈ జోన్ మంచి ప్రగతికి బాటలు వేసుకుంటుంది. యువతకు ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా రైల్వే ఉద్యోగ నియామకాల్లో తమ ప్రతిభ ఆధారంగా అవకాశాలు దక్కించుకోగలరు. అంతేకాకుండా రైల్వే పురోభివృద్ధిలో ఈ జోన్ ప్రగతికి బాటలు వేసుకుంటుంది. కూటమి ప్రభుత్వంలో నేతలందరి పరస్పర సహకారంతో ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కలను సాకారం కావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది". -పల్లా శ్రీనివాసరావు, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
