టీడీపీ ఆస్తులు రూ. 526 కోట్లు - భారత ఎన్నికల సంఘానికి ఆడిట్ నివేదికను సమర్పించిన టీడీపీ
TDP Assets Worth Rs 526 Crore: ఈ ఏడాది మార్చి 31 నాటికి దాదాపు రూ. 526 కోట్లు విలువైన ఆస్తులను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుగుదేశంపార్టీ భారత ఎన్నికల సంఘానికి నివేదికలు సమర్పించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 12:14 PM IST
భారత ఎన్నికల సంఘానికి తెలుగుదేశం పార్టీకీ సంబంధించిన ఆడిట్ నివేదికలు సమర్పించింది. అందులో పార్టీకీ సంబంధించిన ఆస్తుల గురించి వివరించింది. ఈ ఏడాది మార్చి 31 నాటికి దాదాపు రూ. 526 కోట్లు విలువైన ఆస్తులను కలిగి ఉన్నట్లు తెలిపింది. కొంత ఆస్తి నగదు రూపంలో ఉంటే, మిగతా ఆస్తి అసెట్ల రూపంలో ఉన్నట్లు స్పష్టతనిచ్చింది. ఇది అంతకుముందు సంవత్సరంతో (2024-25) పోలిస్తే రూ. 50.10 కోట్ల పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. ఈ ఆస్తులలో బ్యాంకు డిపాజిట్ల రూపంలో రూ. 412 కోట్లు, భూములు, భవనాలు, పరికరాల వంటి భౌతిక ఆస్తుల రూపంలో రూ. 63.35 కోట్లు, అలాగే రుణాలు, అడ్వాన్సుల రూపంలో రూ. 51.37 కోట్లు ఉన్నాయి.
నగదు, ఆస్తుల రూపంలో : పార్టీ వార్షిక ఆదాయం రూ. 228.31 కోట్ల నుంచి రూ. 90.64 కోట్లకు తగ్గినప్పటికీ పార్టీ కార్యకర్తల కోసం గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్పై చేసే వ్యయాన్ని రూ. 15.84 కోట్ల నుంచి రూ. 46.25 కోట్లకు పెంచింది. 2026 మార్చి 31తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి, పార్టీ రూ. 90.64 కోట్ల ఆదాయాన్ని నమోదు చేసింది. ఇందులో ఫీజులు, చందాల ద్వారా రూ. 1.67 కోట్లు, స్వచ్ఛంద విరాళాల ద్వారా రూ. 58.33 కోట్లు, బ్యాంకు డిపాజిట్లపై వచ్చే వడ్డీ వంటి ఇతర వనరుల ద్వారా రూ. 30.63 కోట్లు సమకూరాయి.
ఆ సంవత్సరానికి మొత్తం వ్యయం రూ. 74.28 కోట్లుగా ఉంది. ఇందులో ఎన్నికలకు సంబంధించిన కార్యకలాపాల కోసం రూ. 16.52 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. ఇందులో అత్యధిక భాగంగా విమానాలు, హెలికాప్టర్ల వినియోగం కోసం రూ. 10.02 కోట్లు వెచ్చించారు. అంతేకాకుండా ఉద్యోగుల జీతభత్యాల కోసం రూ. 51.97 లక్షలు, పరిపాలనా ఇతర సాధారణ ఖర్చుల కింద రూ. 51.57 కోట్లు ఖర్చయ్యాయి.
ఈ సాధారణ ఖర్చులలో పార్టీ కార్యకర్తల గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం చేసిన రూ. 46.25 కోట్ల వ్యయం కూడా ఉంది. గత ఏడాది ఈ ఇన్సూరెన్స్ కోసం రూ. 15.84 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. ఇంకా ఆర్థికపరమైన ఛార్జీల కోసం రూ. 1.40 కోట్లు, తరుగుదల కింద రూ. 4.26 కోట్లు లెక్కించారు. మిగిలిన రూ. 16.35 కోట్ల మొత్తాన్ని పార్టీ సాధారణ నిధికి జమ చేశారు. అంతేకాకుండా పార్టీ మొత్తం ఆస్తుల విలువలో భాగంగా ఉన్న రూ. 469.42 కోట్లను 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపు నిల్వ (క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్) నుంచి బదిలీ చేసినట్లు వెల్లడైంది.
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