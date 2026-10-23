నామినేషన్లు, ఏకగ్రీవాలపై వైఎస్సార్సీపీ ఫేక్ ప్రచారం - గణాంకాలతో తిప్పికొట్టిన టీడీపీ
రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్లపై వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న ప్రచారాన్ని గణాంకాలతో తిప్పికొడుతూ టీడీపీ వీడియో విడుదల చేసింది. నామినేషన్ల దాఖలులో వైఎస్సార్సీపీ వెనుకబడిందన్న ప్రచారంలో వాస్తవం లేదని స్పష్టం చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 4:48 PM IST
TDP Releases Statistics and Video on Nominations in AP : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్లపై వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న ప్రచారాన్ని గణాంకాలతో తిప్పికొడుతూ టీడీపీ వీడియో విడుదల చేసింది. నామినేషన్ల దాఖలులో వైఎస్సార్సీపీ వెనుకబడిందన్న ప్రచారంలో వాస్తవం లేదని స్పష్టం చేసింది. 28 జిల్లాల్లో 9,829 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు 32,095 నామినేషన్లు దాఖలవగా టీడీపీ నుంచి 15,017, వైఎస్సార్సీపీ నుంచి 12,419, జనసేన నుంచి 2,073, బీజేపీ నుంచి 562 నామినేషన్లు వచ్చాయి.
అలాగే 659 జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు 2,805 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. వీటిలో వైఎస్సార్సీపీ నుంచి 1,092, టీడీపీ నుంచి 1,055, జనసేన నుంచి 178, బీజేపీ నుంచి 111 నామినేషన్లు వచ్చాయి. గతంలో 2020లో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ భారీగా ఏకగ్రీవాలు సాధించిందని టీడీపీ గుర్తుచేసింది. పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 20.72 శాతం, గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల్లో 24 శాతం ఎంపీటీసీ, 19 శాతం జెడ్పీటీసీ స్థానాలను వైఎస్సార్సీపీ ఏకగ్రీవం చేసుకుందని తెలిపింది. నాడు దాడులు, విధ్వంసాల ద్వారా ఏకగ్రీవాలు సాధించారని వైఎస్సార్సీపీ నేతలే ప్రకటించుకున్నారని ఆరోపించింది. తాజా ఎన్నికల్లో నామినేషన్లపై వాస్తవ గణాంకాలను పక్కనపెట్టి వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని తెలుగుదేశం విమర్శించింది.
నామినేషన్ల దాఖలుకు నేడు ఆఖరి రోజు : ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ మూడోరోజూ కొనసాగుతోంది. నామినేషన్ల చివరి రోజు కావడంతో పెద్దఎత్తున నామపత్రాలు దాఖలు చేసే అవకాశం ఉంది. దీంతో కేంద్రాల వద్ద భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పుంగనూరులో ఎంపీటీసీ నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదటి రెండు రోజుల జరిగిన ఘర్షణలు, దాడుల నేపథ్యంలో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. నామినేషన్ల దాఖలుకు చివరి రోజు అదనపు పోలీసు బలగాలను మోహరించి కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు. ఉదయం నుంచే కేంద్రం వద్దకు వచ్చే అభ్యర్థులను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసిన లోపలికి అనుమతిస్తున్నారు.
సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సమయం : సాయంత్రం 5 గంటలకు ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల స్వీకరణ గడువు ముగుస్తుంది. నామినేషన్లకు అడ్డంకులపై ఫిర్యాదులు వస్తే అధికారులు స్పందించాలని ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా తెలిపారు. ఎస్పీలు, ఆర్వోలు గడువులోగా నామినేషన్లు వేయించేలా చూడాలని సూచించారు. ఆయా జిల్లాల ఎస్పీలు, పోలీసులు వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
నవంబరు 1వ తేదీన పోలింగ్ : ఆంధ్రప్రదేశ్లో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) సవరించిన షెడ్యూల్ను విడుదల చేసింది. తాజా నోటిఫికేషన్ ప్రకారం 13 నగరపాలక సంస్థలు, 87 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలకు నవంబరు 1వ తేదీన పోలింగ్ జరగనుంది. తొలుత అక్టోబర్ 28న పోలింగ్ జరగాల్సి ఉండగా, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో ఎస్ఈసీ ఈ మార్పులు చేసింది.
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