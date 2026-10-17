టీడీపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల అభ్యర్థుల రెండో జాబితా విడుదల - 22 మంది పేర్లు ఖరారు
TDP Second List : మహిళా సాధికారత, సామాజిక సమీకరణాలు, యువతకు ప్రాధాన్యం అంశాలే అజెండాగా మున్సిపల్ ఎన్నికల బరిలో నిలిచే అభ్యర్థుల రెండో జాబితాను టీడీపీ ప్రకటించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 5:09 PM IST
TDP Releases Second List of Candidates for Municipal Elections : మహిళా సాధికారత, సామాజిక సమీకరణాలు, యువతకు ప్రాధాన్యం అంశాలే అజెండాగా మున్సిపల్ ఎన్నికల బరిలో నిలిచే అభ్యర్థుల రెండో జాబితాను టీడీపీ ప్రకటించింది. మచిలీపట్నం మేయర్ అభ్యర్థిగా షేక్ అబ్దుల్ అబీదాకు అవకాశం కల్పిస్తూ మరో 21 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల చైర్పర్సన్ అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది. రెండో జాబితాలో 22 మందికి చోటు కల్పించగా 18 మంది మహిళలే ఉండటం విశేషం. బీసీ, ఎస్సీ, మైనారిటీ వర్గాలకు చెందిన 16 మందికి అవకాశం కల్పిస్తూ సామాజిక సమతూకానికి పెద్దపీట వేసింది.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల ఎంపికపై కసరత్తు చేస్తున్న టీడీపీ ఇప్పటికే తొలి జాబితాను విడుదల చేయగా, తాజాగా రెండో జాబితాను ప్రకటించింది. ఇందులో ఆకివీడుకు నిలోఫర్ షేక్, బేతంచెర్లకు ఐ.లోకేష్ గౌడ్, బుచ్చిరెడ్డిపాలెంకు దోడ్ల విజయలక్ష్మి, డోన్కు కోట్ల సుజాతమ్మ, చీరాలకు యెరిచర్ల హనీ స్పందన, గుత్తికి గోవిందరాజులు తమిళ్ సెల్వి, గుంతకల్లుకు యశోద, జంగారెడ్డిగూడెంకు దొంగల అనుషను అభ్యర్థులుగా ఖరారు చేసింది. ఇక కదిరికి షేక్ సమీరా, కళ్యాణదుర్గానికి బుట్న లక్ష్మి, కొండపల్లికి కన్నెకంటి అమూల్య, కొవ్వూరుకు జొన్నలగడ్డ రాధారాణి, నాయుడుపేటకు షకీరా, నందిగామకు శాకమూరి వంశీధర్, నందికొట్కూరుకు ఈ.ఎం. సబురున్నిసాను ఎంపిక చేసింది. నర్సీపట్నానికి చింతకాయల పద్మావతి, ప్రొద్దుటూరుకు నంద్యాల రాఘవరెడ్డి, వెంకటగిరికి దొంతు శారద, ఉయ్యూరుకు చేదుర్తిపాటి ప్రవీణ్ కుమార్, ఏలేశ్వరానికి యార్లగడ్డ అక్షిత, ఎమ్మిగనూరుకు మాచాని సునీత పేర్లను ఖరారు చేసింది.
రెండో జాబితాలో ఐదుగురు ముస్లిం అభ్యర్థులకు కూడా టీడీపీ అవకాశం కల్పించింది. మచిలీపట్నం, నాయుడుపేట, నందికొట్కూరు, కదిరి, ఆకివీడు స్థానాలకు ముస్లిం అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయగా వీరిలో నలుగురు మహిళలు ఉన్నారు. ఆరుగురు అభ్యర్థుల వయసు 30 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే తక్కువగా ఉంది. అభ్యర్థుల సగటు వయసు 45.9 సంవత్సరాలు. 18 మంది మహిళా అభ్యర్థుల్లో సగం మంది గ్రాడ్యుయేట్లు లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు కావడం గమనార్హం.
ఇప్పటివరకు రెండు జాబితాల్లో కలిపి టీడీపీ 58 మంది అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. వీరిలో 37 మంది మహిళలు అంటే మొత్తం అభ్యర్థుల్లో 64 శాతం మహిళలే ఉన్నారు. బీసీలు 22 మంది, ఓసీలు 20 మంది, ఎస్సీలు 8 మంది, మైనారిటీలు 7 మంది, ఎస్టీలు ఒకరు ఉన్నారు. మొత్తంగా బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ వర్గాలకు చెందినవారు 38 మంది అంటే 66 శాతం. అభ్యర్థుల్లో 18 మంది 40 ఏళ్లలోపు వారు కాగా 10 మంది 35 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే తక్కువ వయసున్నవారు. మొత్తం 34 మంది గ్రాడ్యుయేట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విద్యార్హత కలిగినవారు ఉన్నారు.
ఇంకా మూడు కార్పొరేషన్ల మేయర్ అభ్యర్థులతో పాటు 28 మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ స్థానాలకు అభ్యర్థులను ప్రకటించాల్సి ఉంది. ప్రకటించాల్సిన కార్పొరేషన్లలో గుంటూరు, ఒంగోలు, మంగళగిరి-తాడేపల్లి ఉన్నాయి. మిగిలిన మున్సీపల్ స్థానాలపైనా పార్టీ నాయకత్వం కసరత్తు కొనసాగిస్తోంది.
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