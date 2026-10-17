టీడీపీ తొలి జాబితా - 7 కార్పొరేషన్లు, 29 మున్సిపాలిటీల అభ్యర్థులు వీరే!
TDP Candidates for Local Polls: నగర, పురపాలికల్లో బరిలో దిగే అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను టీడీపీ ప్రకటించింది. బీసీలు, మహిళలు, యువతకు పెద్దపీట వేస్తూ జాబితా విడుదల చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 7:22 AM IST
TDP Releases First List of Candidates : నగర, పురపాలికల్లో టీడీపీ తరఫున బరిలో దిగే అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను పార్టీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. బీసీలు, మహిళలు, యువతకు పెద్దపీట వేస్తూ ఏడు కార్పొరేషన్లు, 29 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో మేయర్, ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు 36 మందిని ఖరారు చేశారు. మొత్తం అభ్యర్థుల్లో 22 మంది బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ వర్గాలకు చెందినవారు కాగా, 19 మంది మహిళలకు అవకాశం కల్పించారు. ప్రజామోదం, విద్యార్హతలు, సేవా దృక్పథం, పార్టీ కోసం చేసిన కృషికి ప్రాధాన్యమిస్తూ అభ్యర్థుల ఎంపిక చేపట్టారు.
కూటమి పార్టీల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటులో భాగంగా 11 కార్పొరేషన్లు, 78 మున్సిపాలిటీల్లో పోటీకి సిద్ధమైన టీడీపీ గెలుపు గుర్రాలతో తొలిజాబితా ప్రకటించింది. 7 కార్పొరేషన్లతో పాటు 26 మున్సిపాలిటీలు, 3 నగర పంచాయతీలకు టీడీపీ అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల చేసింది. విశాఖ మేయర్ అభ్యర్థిగా డాక్టర్ ముక్క శ్రావణి, విజయనగరం మేయర్ అభ్యర్థిగా అవనపు భార్గవి, నెల్లూరు మేయర్ అభ్యర్థిగా పోలబోయిన రూప్ కుమార్, తిరుపతి మేయర్ అభ్యర్థిగా మన్నెం శ్రీనివాస ప్రసాద్, చిత్తూరు కార్పొరేషన్కు కటారి హేమలత, కడపకు డాక్టర్ నెల్లటూరి సువర్ణ, కర్నూలు మేయర్ అభ్యర్థిగా విజయ ప్రత్యూషను టీడీపీ ఖరారు చేసింది. పార్టీ పట్ల విధేయతతో పనిచేసినవారికి ఎంపికలో ప్రాధాన్యమిచ్చారు. తిరుపతి మేయర్ అభ్యర్థి మన్నెం శ్రీనివాస ప్రసాద్ టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నారు. విశాఖపట్నం, కర్నూలు మేయర్ అభ్యర్థులు గతంలో కార్పొరేటర్లుగా పనిచేశారు.
TDP Candidates for Local Polls: పురపాలికలు, నగర పంచాయతీల్లో 29 మందితో జాబితా ప్రకటించారు. నంద్యాల జిల్లాలోని ఆళ్లగడ్డ మున్సిపాలిటీకి అనీషా షేక్, ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీకి డాక్టర్ గోవింద రాజులు, కర్నూలు జిల్లాలోని ఆదోని మున్సిపాలిటీకి నాగమణి పేర్లు ఖరారు చేశారు. కడప జిల్లా బద్వేలు మున్సిపాలిటీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా సోమశిల దివ్వతేజ, కమలాపురానికి గొంగలిరెడ్డి స్వప్న, పులివెందులకు తుగుట్ల గీతాకుమారి, జమ్మలమడుగుకు జ్యోతి చాడిపళ్ల, రాజంపేటకు డాక్టర్ దొంతం గాయత్రిని అభ్యర్థులుగా ప్రకటించారు.
అన్నమయ్య జిల్లాలో మదనపల్లె మున్సిపాల్టీకి శ్రీరామ్ చిన్న బాబు, రాయచోటికి ఖాదర్ వలి షేక్ను ఎంపిక చేసింది. సత్యసాయి జిల్లాలో ధర్మవరం మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా పరిశె సుధాకర్, హిందూపురం పి.ఎస్. మంజునాథ్కు పెనుకొండలో త్రివేంద్ర మూర్తికి, అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలోటంకశాల హనుమంతుకు, సీటు ఖరారు చేసింది. ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి పురపాలిక అభ్యర్థిగా కాకాని అశోక్, మార్కాపురం మున్సిపాల్టీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా వక్కలగడ్డ మల్లికార్జున పేర్లు ప్రకటించింది. పల్నాడు జిల్లాలో దాచేపల్లికి తంగెళ్ల శ్రీనివాసరావు, గురజాలకు నెలవల్లి బొల్లయ్య, మాచర్లకు ఏనుముల సుష్మకు అభ్యర్థిత్వం ఖరారు చేశారు.
చిత్తూరు జిల్లాలో కుప్పం మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఎస్.రాజ్కుమార్, నగరికి నుంచి శ్రీనివాసన్ను బరిలో దింపబోతున్నారు. బొబ్బిలికి రాంబార్కి రేణుకా దేవి స్వప్న, ఇచ్చాపురానికి ఆసి లీలా రాణి, పలాస కాశీబుగ్గకు వజ్ఞ గంగాభవాని, పెద్దాపురానికి వత్సవాయి ఎల్.ఎస్.ఎన్. రాజు, రామచంద్రపురానికి మేడిశెట్టి శేషారావు పేర్లను ప్రకటించారు. రేపల్లెకు కె. అపర్ణ, సూళ్లూరుపేటకు పిట్టల సుహాసిని, జగ్గయ్యపేటకు నరేంద్రుల వినీతను ఎంపిక చేశారు.
36 మందిలో 16 స్థానాలు బీసీలకు: అభ్యర్థుల ఎంపికలో సామాజిక వర్గాల వారీగా 36 మందిలో 16 స్థానాలను బీసీలకు ఇచ్చారు. 7 కార్పొరేషన్లలో 4 మేయర్ స్థానాలు బీసీలకు, ఒకటి ఎస్సీకి దక్కాయి. విశాఖపట్నం, విజయనగరం కార్పొరేషన్లలో జనరల్ మహిళలకు రిజర్వు చేసిన స్థానాల్లోనూ బీసీ మహిళలనే ఎంపిక చేశారు. ఆళ్లగడ్డ, రాయచోటిలో మైనారిటీ అభ్యర్థులకు అవకాశం కల్పించారు. మొత్తం జాబితాలో ముగ్గురు ఎస్సీలు, ఒక ఎస్టీ అభ్యర్థి ఉన్నారు.
బరిలో ముగ్గురు వైద్యులు: మహిళలకు రిజర్వు చేసిన 17 స్థానాలకు మించి మరో 2 చోట్ల టీడీపీ అవకాశం ఇచ్చింది. మహిళలకు ప్రత్యేకంగా రిజర్వు కాని చిత్తూరు కార్పొరేషన్, బద్వేలు మున్సిపాలిటీల్లోనూ మహిళా అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది. మొత్తం 36 మంది అభ్యర్థుల్లో 19 మంది మహిళలు ఉండగా ఐదుగురు మేయర్ అభ్యర్థులుగా ఉన్నారు. విద్యార్హతల పరంగా 25 మంది డిగ్రీ లేదా అంతకంటే ఉన్నత విద్య చదివినవారు ఉన్నారు. 3 వైద్యులు కూడా బరిలో నిలిచారు. యువతకు ప్రాధాన్యమిస్తూ 45 ఏళ్లలోపు 16 మందిని, 40 ఏళ్లలోపు 10 మందిని ఎంపిక చేశారు. రాజంపేట అభ్యర్థి డాక్టర్ దొంతం గాయత్రి 26 ఏళ్లతో అత్యంత పిన్నవయస్కురాలిగా నిలిచారు. విజయనగరం అభ్యర్థి భార్గవి వయసు 31 ఏళ్లు కాగా విశాఖ అభ్యర్థి డాక్టర్ ముక్క శ్రావణి వయసు 32 ఏళ్లు. మిగిలిన స్థానాలపై టీడీపీలో ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. గుంటూరు, ఒంగోలు, మచిలీపట్నం కార్పొరేషన్ల మేయర్ అభ్యర్థులను ఇంకా ప్రకటించాల్సి ఉంది. నామినేషన్ల దాఖలుకు గడువు ముగుస్తుండటంతో మిగిలిన స్థానాల్లో జాబితా కోసం ఆశావహులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
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