'కార్యకర్తే అధినేత' - మహానాడు 19 తీర్మానాలకు టీడీపీ పొలిట్బ్యూరో ఆమోదం
చంద్రబాబు అధ్యక్షతన టీడీపీ పొలిట్బ్యూరో సమావేశం - మహానాడు నిర్వహణ ప్రధాన అజెండాగా సమావేశంలో చర్చ - కార్యకర్తే అధినేత అనేది మహానాడులో ప్రతిబింబించాలన్న సీఎం చంద్రబాబు
Published : May 21, 2026 at 3:42 PM IST
TDP Politburo Meeting Decisions : కార్యకర్తే అధినేత అనేది ఈ మహానాడులో ప్రతిబింబించాలని తెలుగుదేశం అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. మహిళలకు తెలుగుదేశం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యం మహానాడు వేదికగా అందరికీ అర్ధమయ్యేలా చాటాలని సూచించారు. సంప్రదాయ ఓటును జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలన్నారు. చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన తెలుగుదేశం పొలిట్ బ్యూరో సమావేశంలో మహానాడు నిర్వహణ ప్రధాన అజెండాగా చర్చించారు.
ఈ సందర్భంగా జనాభాలో 50 శాతం ఉన్న బీసీలు పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచీ వెన్నుదన్నుగా ఉన్నారని చంద్రబాబు తెలిపారు. బీసీల అభివృద్ధికి పార్టీ కట్టుబడి ఉందనే సందేశం ప్రజల్లోకి స్పష్టంగా వెళ్లాలన్నారు. హైబ్రిడ్ విధానంలో నిర్వహించే మహానాడును విజయవంతం చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. రోజూ ఉదయం 9 గంటల నుంచే 2 రోజుల మహానాడు ప్రారంభిద్దామన్నారు.
మండల స్థాయిలో నిర్వహిద్దామనే ప్రతిపాదనపైనా చర్చిద్దామని చంద్రబాబు తెలిపారు. క్లస్టర్ స్థాయిలోనే నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మహానాడులో ప్రవేశపెట్టే 19 తీర్మానాలకు పొలిట్ బ్యూరో ఆమోదం తెలిపింది. సమయపాలన పాటించాలని సూచించారు. ప్రతీ వక్తా తమకు కేటయించిన అంశంలో నిష్ణాతుడై సమయపాలన పాటిస్తూ విషయం సూటిగా చెప్పాలన్నారు. తీర్మానాలపై చంద్రబాబు పలు సూచనలు చేశారు. అలాగే 2 ఏళ్ల పాలనా విజయాలను నేతలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేలా కార్యాచరణపై చర్చించారు. ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు క్షేత్రస్థాయిలో ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రభుత్వ పాలనపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే అంశంపై చర్చ జరిగింది.
హైబ్రిడ్ పద్ధతిలో మహానాడు : పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా తెలుగుదేశం మహానాడు హైబ్రిడ్ పద్ధతిలో నిర్వహించాలని అధినేత చంద్రబాబు ఇప్పటికే నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. నెల్లూరులో మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న మహానాడు స్థానంలో మంగళగిరి పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో 27, 28 తేదీల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోనున్నారు.
1848 క్లస్టర్లలో స్క్రీన్లు ఏర్పాటు : 27, 28 తేదీల్లో హైబ్రిడ్ విధానంలో మహానాడు నిర్వహణకు టీడీపీ నేతలు నిర్ణయించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1848 క్లస్టర్లలో స్క్రీన్లను ఏర్పాటు చేసి, ఎన్టీఆర్ భవన్ నుంచి పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు పాల్గొనేలా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఫిజికల్గా, అదే విధంగా జిల్లాల నుంచి వర్చ్యువల్ విధానంలో మహానాడుకు హాజరయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగే మహానాడుకు ఆహ్వానితులుగా పొలిట్ బ్యూరో, కేంద్ర కమిటీ, రాష్ట్ర కమిటీ, అధికార ప్రతినిధులు హాజరుకానున్నారు.
అదేవిధంగా హైబ్రిడ్ మోడల్లోనూ మహానాడు : ఇక నియోజకవర్గాల నుంచి ఆన్లైన్ విధానంలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మంత్రులు, ఎంపీలు, కార్యకర్తలు మహానాడు కార్యక్రమంలో పాల్లొననుండటం గమనార్హం. మొత్తం 1848 క్లస్టర్ల పరిధిలోని నాయకులు, కార్యకర్తలు మహానాడుకు హైబ్రిడ్ పద్ధతిలో ఆయా క్లస్టర్ల నుంచి హాజరయ్యేలా విస్తృతంగా ఏర్పాట్లను చేయనున్నారు. అంతేకాకుండా తీర్మానాలు సహా ఇతర అన్ని అంశాల్లోను మహానాడు కార్యక్రమంలో ఏ విధానాలనైతే పాటిస్తారో వాటినే హైబ్రిడ్ మోడల్లోనూ మహానాడు నిర్వహణకు నిర్ణయించడం విశేషం.
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ సంక్షోభ పరిస్థితుల ప్రభావం దేశవ్యాప్తంగా కనిపిస్తున్న వేళ, ప్రధాని ఇచ్చిన పొదుపు పిలుపు నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ మహానాడు నిర్వహణపై పార్టీ అంతర్గతంగా మంత్రి లోకేశ్ అధ్యక్షతన కీలక చర్చ జరగగా, మహానాడు హైబ్రిడ్లో నిర్వహించాలని పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నిర్ణయించారు.
పొదుపు చర్యల నేపథ్యంలో టీడీపీ మహానాడు నిర్వహణపై చర్చ