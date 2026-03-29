ఘనంగా టీడీపీ 44వ ఆవిర్బావ దినోత్సవం - ఎన్టీఆర్‌ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించిన శ్రేణులు

ఎన్టీఆర్‌ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించిన ప్రజాప్రతినిధులు - పార్టీ జెండాను ఎగురవేసి సంబరాలు చేసుకున్న టీడీపీ శ్రేణులు - ఆవిర్భావ వేడుకల్లో పెద్దఎత్తున పాల్గొన్న టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 8:27 PM IST

TDP Party 44th Foundation Day Celebrations Across the State : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తెలుగుదేశం పార్టీ 44 ఆవిర్భావ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. పలువురు మంత్రులు, అధికారులు ఎన్టీఆర్‌ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. కార్యకర్తలు పార్టీ జెండాను ఎగురవేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.

కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో టీడీపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర పాల్గొని పార్టీ జెండా ఆవిష్కరించారు. పార్టీ కార్యాలయం నుంచి భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. బస్టాండ్ సెంటర్ వద్ద ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరు మండలం కామేపల్లి గ్రామంలో మంత్రి గొట్టిపాటి ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాను ఎగురవేశారు.

డాన్సులు, కోలాటం ఆడుతూ సందడి: నంద్యాల టీడీపీ కార్యాలయంలో మంత్రి ఎన్​.ఎండీ ఫరూక్ పార్టీ జెండా ఎగుర వేశారు. టీడీపీ వ్యవస్థాపకుడు నందమూరి తారక రామారావు చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరులో ఎన్టీఆర్​ విగ్రహాన్ని మంత్రి సంధ్యారాణి ఆవిష్కరించారు. పార్టీ కార్యాలయంలో టీడీపీ జెండా ఆవిష్కరించారు. అనంతరం కళాకారులతో కలిసి డాన్సులు, కోలాటం ఆడుతూ సందడి చేశారు.

సంబరాలు చేసుకున్న టీడీపీ శ్రేణులు: తెలుగుదేశం పార్టీ 44వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి గజమాలతో పుష్పాంజలి ఘటించారు. అనంతరం పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు. తిరుపతిలోని మహతి కళాక్షేత్రం వద్ద ఎన్టీఆర్‍ విగ్రహనికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. టీడీపీ జెండాను ఆవిష్కరించి అనంతరం కేక్ కట్ చేశారు. టీడీపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరిలో సంబరాలు చేసుకున్నారు. వాడవాడలా పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించి పసుపు మయంగా మార్చారు.

టీడీపీ జెండాలతో మత్స్యకారులు ర్యాలీ: గుంటూరు జిల్లా కార్యాలయంలో టీడీపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. కృష్ణాజిల్లా పామర్రు మండలం నిమ్మకూరులో పామర్రు శాసనసభ్యులు వర్ల కుమార్ రాజా ఎన్టీఆర్ బసవతారకం విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. టీడీపీ 44వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్బంగా మత్స్యకారులు వినూత్నంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కృష్ణా నదిలో పడవలతో ర్యాలీ నిర్వహించారు. కృష్ణా నదిలో బ్యారేజ్ సమీపంలో టీడీపీ జెండాలతో మత్స్యకారులు ర్యాలీ చేపట్టారు.

పేదలకు వస్త్రాలు పంపిణీ: విజయవాడలో మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. కేక్ కట్ చేసి పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించారు. పేదలకు వస్త్రాలు పంపిణీ చేసి, సీనియర్ కార్యకర్తలను సన్మానించారు. అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో రాజంపేట నియోజకవర్గం అధ్యక్షుడు సుగవాసి ప్రసాద్ బాబు పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం సీనియర్ నాయకులను సత్కరించి వారి సేవలను కొనియాడారు. తెలుగుదేశం పార్టీ 44వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు కర్నూలు జిల్లాలో ఘనంగా నిర్వహించారు. టీడీపీ జెండాను ఆవిష్కరించి స్వీట్లు పంచి సంబరాలు చేసుకున్నారు.

ఘనంగా టీడీపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు: కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను పార్టీ శ్రేణులు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ వ్యవస్థాపకులు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. సమాజమే దేవాలయం-ప్రజలే దేవుళ్లు అనే నినాదంతో ఆనాడు నందమూరి తారక రామారావు పార్టీని వ్యవస్థాపించారని టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పూల నాగరాజు, ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్ అన్నారు. అనంతపురంలోని ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి పూలమాలవేసి నివాళులు అర్పించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస టీడీపీ కార్యాలయంలో పార్టీ ఆవిర్భావ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష, మాజీ మంత్రి గౌతు శివాజీ టీడీపీ జెండాను ఆవిష్కరించారు.

