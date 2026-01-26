అమరావతికి చట్టబద్ధత - సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం
ఈ పార్లమెంటు సమావేశాల్లోనే బిల్లు - సంబంధిత కేంద్ర మంత్రులతో టచ్లో ఉండండి - సాగునీటి ప్రాజెక్టులన్నింటినీ పూర్వోదయ పథకంలోకి తెచ్చి అభివృద్ధి చేయాలి - ఉత్తరాంధ్ర-రాయలసీమల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ సాధించాలి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 7:33 AM IST
CM Chandrababu Key Instructions to MPs: బడ్జెట్ సమావేశాల్లోనే అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లును కేంద్రం పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టనుందని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. దీనికి సంబంధించి ఆయా శాఖల కేంద్రమంత్రులు, ఉన్నతాధికారులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరపాలని టీడీపీ ఎంపీలకు సూచించారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల్ని వీలైన ప్రతి సందర్భంలోనూ పార్లమెంటు ఉభయసభల్లో ప్రస్తావించాలని నిర్దేశించారు. ప్రతి ఎంపీ పార్టీ కోసం సమయం కేటాయించాలని, విధిగా పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయానికి వచ్చి కార్యకర్తలు, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
ఉండవల్లి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన తెలుగుదేశం పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం జరిగింది. పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ప్రస్తావించాల్సిన అంశాలు, వ్యూహాలపై ఎంపీలకు సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ దిశానిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్రానికి ఇంకా ఏం సాధించవచ్చనే అంశంపై నిరంతరం ఆలోచిస్తూ కేంద్రం నుంచి నిధులు సాధించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఉత్తరాంధ్ర-రాయలసీమ ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ, పూర్వోదయ పథకం ద్వారా సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం, పోలవరం-నల్లమలసాగర్లను ప్రాధాన్యాంశాలుగా తీసుకొని ప్రస్తావించాలని కోరారు. ఎంపీలంతా పొత్తు ధర్మం పాటించాలని సూచించారు.
రాయలసీమను ఉద్యానపంటల హబ్గా: రాజధాని నిర్మాణం, పోలవరం సహా వివిధ సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం, దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్, వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక ఆర్థిక ప్యాకేజీ, పెండింగులో ఉన్న విభజన హామీల అమలు, విద్య, వైద్యం, జాతీయ రహదారులు, రైల్వే ప్రాజెక్టుల గురించి ప్రధానంగా చర్చించారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు, పెండింగు ప్రాజెక్టులు సత్వరం పూర్తి చేసే లక్ష్యంతో రాబోయే పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశాలకు జనసేన, బీజేపీ ఎంపీలను ఆహ్వానించాలని నిర్ణయించారు. టీడీపీ ఎప్పుడు పొత్తులో ఉన్నా కూటమి ఐక్యతను కాపాడుతుందని సీఎం అన్నారు. ఎక్కడా కూటమి లక్ష్యాలకు విఘాతం కలిగించి విమర్శలకు ఆస్కారం ఇవ్వొద్దని సూచించారు.
రాష్ట్రంలో దాదాపు లక్ష కోట్ల విలువైన రైల్వే లైన్లు, జాతీయరహదారుల నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయని, ఇవి మరింత వేగంగా పూర్తయ్యేలా ఎంపీలు చొరవ చూపాలని చంద్రబాబు సూచించారు. పూర్వోదయ పథకంలో శ్రీకాకుళం నుంచి రాయలసీమ వరకు ఉన్న నీటి ప్రాజెక్టుల్ని పెట్టించి వాటిని పూర్తి చేసేలా చూడాలన్నారు. రాయలసీమను ఉద్యానపంటల హబ్గా మార్చేలా అక్కడ 8 లక్షల హెక్టార్లలో ఉన్న ఉద్యాన పంటల్ని భవిష్యత్తులో 40 లక్షల హెక్టార్లకు పెంచేందుకు నిధులు సాధించాలని నిర్దేశించారు.
రూ.12 వేల కోట్లనూ రాబట్టాలి: రాష్ట్ర ప్రయోజనాల దృష్ట్యా సాగునీటి ప్రాజెక్టుల విషయంలో లౌక్యంగా వ్యవహరించాలన్న సీఎం పోలవరానికి సంబంధించి తాజా అంచనాల్ని ఇప్పటికే కేంద్రానికి ఇచ్చామన్నారు. ప్రాజెక్టు నిర్మాణంతో పాటు ఆర్ అండ్ ఆర్కు రావాల్సిన రూ.12 వేల కోట్లనూ రాబట్టాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలో నిర్మించ తలపెట్టిన నీటి ప్రాజెక్టులపై పొరుగు రాష్ట్రాలతో వివాదాలు అవసరం లేదన్నారు. నల్లమలసాగర్ వంటి అంశాలు పార్లమెంటులో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగానైనా ప్రస్తావనకు వస్తే ఏపీ వాదనలు గట్టిగా వినిపించాలని సూచించారు.
రాష్ట్ర అంశాలపై అవగాహన కోసం ఫిబ్రవరిలో జరిగే కలెక్టర్ల సదస్సులో ఎంపీలంతా వర్చువల్గా పాల్గొనాలని సీఎం ఆదేశించారు. కేంద్రంలోని వివిధ మంత్రిత్వశాఖలతో సంప్రదింపులు జరపడానికి ఎంపీలకు కొన్ని శాఖల్ని అప్పగించామని గుర్తుచేసిన సీఎం ఆయా శాఖల పరిధిలో రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాల్ని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలని సూచించారు. లోక్సభ నియోజకవర్గాల పరిధిలో అభివృద్ధి అవకాశాలు, సమస్యల పరిష్కారంపై ఎంపీలు దృష్టి సారించాలని నిర్దేశించారు.
ఇచ్ఛాపురం నుంచి తడ వరకు నాలుగు వరుసల రైల్వే ట్రాక్ వేసేలా చూడాలని ఆదేశించారు. ఫ్లైఓవర్లు, రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలను పెద్ద ఎత్తున నిర్మించేందుకు రైల్వే శాఖ సిద్ధంగా ఉందన్న సీఎం లోక్సభ నియోజకవర్గాల పరిధిలో అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే గుర్తించి నిధులు రాబట్టాలని సూచించారు. వైద్యరంగంలో రాష్ట్రం రెండో స్థానంలో ఉందన్న సీఎం పీపీపీ విధానంలో ఆసుపత్రుల నిర్మాణం చేపట్టేందుకు వీజీఎఫ్ఇ చ్చేందుకు కేంద్రం సుముఖంగా ఉందని తెలిపారు.
కార్యక్రమాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలి: పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేశ్ ఎంపీలతో దాదాపు గంటపాటు విడిగా సమావేశమయ్యారు. ఎంపీల పనితీరుపై కేంద్రం నుంచి వస్తున్న నివేదికలు బాగున్నా మరింత మెరుగుపరుచుకోవాలని సూచించారు. రాష్ట్రస్థాయి అంశాలతో పాటు జాతీయస్థాయిలో ఎన్డీఏ చేస్తున్న కార్యక్రమాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలన్నారు. పార్లమెంటులో ప్రతిపక్షాలు బీజేపీపై విమర్శలు చేస్తే వాటికి మనమూ దీటుగా జవాబివ్వాలని సూచించారు.
ఈ బడ్జెట్ సమావేశాలు రెండు విడతల్లో జరుగుతునందున్న విరామ సమయంలో ప్రతి ఎంపీతోనూ ముఖాముఖీగా మాట్లాడతానన్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఏపీలో జరుగుతున్న పారిశ్రామిక అభివృద్ధిపై చర్చ జరుగుతోందన్న లోకేశ్ దావోస్ పెట్టుబడుల సదస్సులో ఈ విషయం స్పష్టమైందని పేర్కొన్నారు. చాలా మంది పారిశ్రామికవేత్తలు ఏపీలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి గురించి ప్రస్తావించారని తెలిపారు.
సమర్థ నాయకత్వంతో ప్రజల జీవితాల్లో పెనుమార్పులు: సీఎం చంద్రబాబు
'నా 48 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఇలాంటి వ్యక్తిని ఎక్కడా చూడలేదు' - జగన్ను ఉద్దేశించి చంద్రబాబు ఘాటు వ్యాఖ్యలు