రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టీడీపీ 'నిజం గెలించింది' - జాతీయ పార్టీ కార్యాలయం నుంచి బూత్ స్థాయి వరకు
కక్ష సాధింపు రాజకీయాలకు టీడీపీ గట్టి సమాధానం - రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి భారీ ప్రజా స్పందన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 8:37 AM IST
TDP Nijam Gelichindi Program : తెలుగుదేశం జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబును 53 రోజులు జైల్లో పెట్టిన కక్ష సాధింపు రాజకీయాలకు టీడీపీ గట్టి సమాధానం ఇచ్చింది. మూడేళ్ల క్రితం జరిగిన అరెస్టును గుర్తుచేస్తూ 'నిజం గెలిచింది' పేరుతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి భారీ ప్రజా స్పందన వచ్చింది. జాతీయ పార్టీ కార్యాలయం నుంచి బూత్ స్థాయి వరకు సాగిన ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పెద్దఎత్తున పాల్గొని నాటి చీకటి రోజులకు నిరసనగా 53 కొవ్వొత్తులు వెలిగించి సంఘీభావం చాటారు.
క్షేత్రస్థాయికి కార్యక్రమం : తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ లోకేష్ పిలుపు మేరకు రాష్ట్రంలోని అన్ని స్థాయిల్లో 'నిజం గెలిచింది' కార్యక్రమాన్ని టీడీపీ నిర్వహించింది. 21 మంది మంత్రులు, 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు, 41 మంది నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్లు తమ ప్రాంతాల్లో కార్యక్రమాలకు నాయకత్వం వహించారు. 5 మంది జోనల్ కోఆర్డినేటర్లు, 23 మంది పార్లమెంట్ పార్టీ అధ్యక్షులు, 6 మంది ఎంపీలు, 110 మంది కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు కూడా ఇందులో పాల్గొన్నారు. మండల, గ్రామ స్థాయి నాయకత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని క్షేత్రస్థాయికి తీసుకెళ్లింది. పార్టీ శ్రేణులతో పాటు చంద్రబాబు అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములయ్యారు.
53 రోజులకు ప్రతీకగా : చంద్రబాబు జైలులో గడిపిన 53 రోజులకు ప్రతీకగా ప్రతి కార్యక్రమంలో 53 కొవ్వొత్తులను వెలిగించారు. నాటి ఘటనను 'చీకటి రోజు'గా అభివర్ణిస్తూ ఆ చీకటిని సత్యం, న్యాయం జయించిన విజయానికి కొవ్వొత్తులను ప్రతీకగా చూపించారు. టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలోనూ నేతలు 53 కొవ్వొత్తులు వెలిగించారు. మంత్రులు అనిత, గొట్టిపాటి రవికుమార్ తమ నివాసాల్లో కొవ్వొత్తుల ప్రదర్శన నిర్వహించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తప్పుడు ఆరోపణలు, అక్రమ కేసులతో చంద్రబాబును జైలులో నిర్బంధించినా ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని అడ్డుకోలేకపోయిందని నేతలు అన్నారు.
తమదైన రీతిలో సంఘీభావం : చంద్రబాబు అరెస్టు సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు ప్రజలు ఏకమై ఆయనకు అండగా నిలిచారని టీడీపీ నేతలు గుర్తు చేశారు. అరవైకి పైగా దేశాల్లో ఉద్యోగులు, మేధావులు, యువత, వివిధ వర్గాల ప్రజలు తమదైన రీతిలో సంఘీభావం తెలిపారని ప్రభుత్వ విప్ కాలవ శ్రీనివాసులు అన్నారు. అరెస్టు సమయంలో చంద్రబాబు చట్టాన్ని గౌరవిస్తూ పోలీసులకు సహకరించారని వివరించారు. 53 రోజుల నిర్బంధం ప్రజాస్వామ్య విలువలకు మాయని మచ్చగా మిగిలిందన్నారు. చంద్రబాబుపై నమోదైన కేసులు న్యాయస్థానాల్లో నిలబడలేదన్నారు. జగన్ పతనానికి అప్పుడే బీజం పడిందని చెప్పారు.
కొవ్వొత్తులతో నిరసన : విజయనగరం జిల్లా చీపురుపల్లిలో ఎమ్మెల్యే కళా వెంకట్రావు ఆధ్వర్యంలో కొవ్వొత్తులతో నిరసన తెలిపారు. గజపతినగరంలో 53 అంకెల రూపంలో 53 కొవ్వొత్తులు వెలిగించారు. కాకినాడలో ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు కొవ్వొత్తులు వెలిగించారు. రాజ్యసభ సభ్యుడు సానా సతీష్బాబు తన కార్యాలయంలో 53 కొవ్వొత్తులతో నిరసన తెలిపారు. విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ కూడా నాటి పరిణామాలను గుర్తుచేస్తూ ప్రజల మద్దతుతోనే అన్యాయానికి సమాధానం లభించిందన్నారు. గద్దె రామ్మోహన్ దంపతులు సెప్టెంబర్ 9ని 'బ్లాక్ డే'గా అభివర్ణిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ కక్షపూరిత రాజకీయాలపై విమర్శలు గుప్పించారు.
వైఎస్సార్సీపీ పతనానికి నాంది : తాడేపల్లి క్యాంపు కార్యాలయంలో మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి 'నిజం గెలిచింది ' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. చంద్రబాబును జైల్లో నిర్బంధించగలిగినా ప్రజల గుండెల్లో ఆయన స్థానాన్ని తొలగించలేకపోయారని మంత్రి అన్నారు. ఆనాడు చంద్రబాబు అరెస్టే వైఎస్సార్సీపీ పతనానికి నాంది పలికిందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. గన్నవరం టీడీపీ కార్యాలయంలో శ్రేణులతో కలిసి ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు కొవ్వొత్తుల ప్రదర్శన నిర్వహించారు. గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ టీడీపీ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే గళ్ళా మాధవి ఆధ్వర్యంలో నిజం గెలిచింది నిర్వహించారు. బాపట్ల జిల్లా చీరాల ఎమ్మెల్యే ఎం.ఎం కొండయ్య ఆధ్వర్యంలో కొవ్వొత్తుల ప్రదర్శన చేశారు.
ఎన్ని పాదయాత్రలు చేసినా : కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు, గోనెగండ్లలో ఎమ్మెల్యే జయనాగేశ్వరరెడ్డి కొవ్వొత్తులతో నిరసన తెలిపారు. పులివెందులలోనూ టీడీపీ శ్రేణులు కొవ్వొత్తులు వెలిగించారు. జగన్ ఎన్ని పాదయాత్రలు చేసినా, ప్రపంచ యాత్రలు చేసినా మళ్లీ సీఎం కాలేరన్నారు. తిరుపతి, మార్కాపురం జిల్లాల్లో టీడీపీ శ్రేణులు కొవ్వొత్తులు వెలిగించి సంఘీభావం తెలిపారు. విదేశాల్లోనూ ప్రవాసాంధ్రులు 53 ఆకారంలో కొవ్వొత్తులు వెలిగించారు. మెల్బోర్న్లో ఏపీఎన్ఆర్టీ ప్రతినిధులు నిజం గెలిచింది కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
నర్సీపట్నంలో ఘనంగా "జయహో బీసీ" సభ - భారీగా తరలివచ్చిన టీడీపీ శ్రేణులు
'ఆడపిల్లవి నీకెందుకు పోలీస్ ఉద్యోగం?' - ఆ మాటలు తరిమికొట్టిన 470 మంది ఖాకీ చెల్లెళ్లు