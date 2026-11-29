కేంద్రం ప్రవేశపెట్టే బిల్లులకు పూర్తి మద్దతిస్తున్నాం: టీడీపీ ఎంపీలు
TDP MPs on Delimitation and Women Reservation Bills : కేంద్రం ప్రవేశపెట్టే డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులకు పూర్తి మద్దతిస్తున్నట్లు దిల్లీలో తెలుగుదేశం ఎంపీలు ప్రకటించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 4:55 PM IST
డీలిమిటేషన్ బిల్లుతో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఏ మాత్రం నష్టం లేకుండా సీట్లు పెరుగుతాయని కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు. డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులు దేశంలో అనేక సంస్కరణలు తెస్తాయని ఆయన అన్నారు. మహిళా సాధికారతకు తెలుగుదేశం పెద్దపీట వేస్తోందని రామ్మోహన్ గుర్తు చేశారు.
మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు రాజకీయ బిల్లు కాదని మహిళలకు మద్దతిచ్చే బిల్లు అని చెప్పారు. మహిళా బిల్లుపై రాజకీయ పార్టీలు వారి సిద్ధాంతాలు పక్కనపెట్టి ఆలోచించాలని రామ్మోహన్ హితవు పలికారు. కేంద్రం ప్రవేశపెట్టే డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులకు పూర్తి మద్దతిస్తున్నట్లు దిల్లీలో తెలుగుదేశం ఎంపీలు ప్రకటించారు.
"కేంద్రం ప్రవేశపెట్టే బిల్లులకు పూర్తి మద్దతిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం లోక్సభ ఎంపీ పరిధిలో ఉన్న ప్రజలు 22 లక్షలు దాటారు. ఈ బిల్లులు దేశంలో అనేక సంస్కరణలు తెస్తాయి. ఈ బిల్లుతో మహిళా సాధికారతకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు. మొన్నటి ఏపీ ఎన్నికల్లో 10లో 8 చోట్ల మహిళా మేయర్లు గెలిచారు. మహిళా నాయకత్వం మరింత పెరగాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. పార్టీ పరంగా మహిళలకు రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని లోకేశ్ స్పష్టంగా చెప్పారు. మహిళా అభ్యర్థుల సంఖ్య చూస్తేనే టీడీపీ వైఖరి ఏమిటో తెలుస్తోంది. ఈ బిల్లులు కచ్చితంగా పాస్ అవుతాయి. అనేక అడ్డంకులు అధిగమించి ఈ బిల్లులు తెచ్చారు. మహిళా బిల్లు గతంలో అనేకసార్లు వచ్చినా అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. మహిళలకు అండగా నిలబడిన ఘనత ప్రధాని మోదీదే. ఇది రాజకీయ బిల్లు కాదు, మహిళలకు మద్దతిచ్చే బిల్లు. మహిళా బిల్లుపై రాజకీయ పార్టీలు వారి సిద్ధాంతాలు పక్కనపెట్టి ఆలోచించాలి." - రామ్మోహన్నాయుడు, కేంద్రమంత్రి
కేంద్రం తీవ్రంగా కసరత్తు చేసింది : డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులు తెచ్చేందుకు కేంద్రం తీవ్రంగా కసరత్తు చేసిందని లోక్సభలో టీడీపీ పక్షనేత లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అన్నారు. కీలక సమయంలో మహిళలకు రాజకీయంగా అండగా ఉండాలని తెలిపారు. 2029లోనే మహిళలకు ఈ బిల్లు ఫలాలు దక్కుతాయన్నారు. ప్రస్తుత జనాభా లెక్కల ప్రాతిపదికన చేస్తే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు నష్టపోతాయన్నారు. దక్షిణాదిలోని ఎక్కువ రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీయే అధికారంలో ఉందని తెలిపారు. 1971 జనాభాతోనే డీలిమిటేషన్ చేయాలని తెలంగాణ, కర్ణాటక, కేరళ కోరాలన్నారు.
కేంద్రం అన్నీ ఆలోచించే డీలిమిటేషన్ బిల్లు తెచ్చిందని తెలిపారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు నష్టపోకూడదని కేంద్రం భావించిందని తెలిపారు. సమాజంలో సగభాగం మహిళలు ఉన్నారని గ్రహించాలి, మహిళా బిల్లుకు అన్ని పార్టీలు బేషరతుగా మద్దతివ్వాలన్నారు. మహిళల పట్ల నిబద్ధత నిరూపించుకునే సమయం వచ్చిందని తెలిపారు. మహిళా బిల్లుతో ఎస్సీ, ఎస్టీలకు కూడా లబ్ధి జరుగుతుందని వెల్లడించారు.
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