ETV Bharat / state

'విభజన నాటి నుంచి ఏపీకి రెవెన్యూ లోటు- కేంద్రం ప్రత్యేక ఆర్థికసాయం చేయాలి'

వీబీ-జీ రామ్‌ జీ బిల్లుపై చర్చలో టీడీపీ నేత లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వినతి-పథకం అమలులో కొన్ని మార్పులు చేయాలని సూచనలు

TDP MP Lavu SriKrishna Devarayalu Raised Issue of AP Revenue Deficit in Lok Sabha
TDP MP Lavu SriKrishna Devarayalu Raised Issue of AP Revenue Deficit in Lok Sabha (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 8:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TDP MP Lavu SriKrishna Devarayalu Raised Issue of AP Revenue Deficit in Lok Sabha : ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్ర విభజన జరిగిన నాటి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రెవెన్యూ లోటుతో సతమతమవుతున్న నేపథ్యంలో ‘వికసిత్‌ భారత్‌ రోజ్‌గార్, ఆజీవికా హామీ మిషన్‌ (గ్రామీణ్‌) (వీబీ-జీ రామ్‌ జీ)’ అమలుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి 40% వాటా సమకూర్చడం భారంగా మారుతుందని తెలుగుదేశం పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడు లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అన్నారు. అందువల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. బుధవారం రాత్రి ఈ బిల్లుపై జరిగిన చర్చలో ఆయన లోక్​సభలో మాట్లాడారు.

దేశంలోని పరిస్థితులు, ప్రజల ఆకాంక్షలు, ఆర్థిక వ్యవస్థలో వచ్చిన మార్పులను దృష్టిలో ఉంచుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉపాధి హామీ పథకంలో మార్పులు తీసుకొచ్చిందని, ఆ మార్పులను తాము స్వాగతిస్తున్నామని ఆయన అన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి కొన్ని విజ్ఞాపనలు చేస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. 2014లో అశాస్త్రీయంగా విభజన చేసిన నాటి నుంచి రాష్ట్రం రెవెన్యూ లోటుతో నడుస్తోందని లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తెలిపారు. ఇబ్బందికరంగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఆర్థిక పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొస్తున్నమన్నారు. అయితే 2019-24 మధ్యకాలంలో అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూలన పడేసిన 92 కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలను ప్రధానమంత్రి, కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ప్రస్తుత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పునరుద్ధరించి విజయవంతంగా నడుపుతోందని వివరించారు.

వాటికితోడు ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా తెస్తున్న ఉపాధి హామీ పథకానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 40% నిధులు సమకూర్చాలన్న నిబంధన ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కష్టంగా మారుతుందని ఆయన వెల్లడించారు. అందువల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని తగిన సాయంచేయాలని కోరారు. అప్పుడే దీన్ని విజయవంతంగా అమలుచేయడానికి వీలవుతుందని లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పేర్కొన్నారు. పథకం అమలులో కొన్ని మార్పులు చేయాలని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సూచించారు.

లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సూచించిన మార్పుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి

1. ఈ పథకంలో అమలులో జరుగుతున్న మోసాలను అరికట్టే వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గత పదేళ్లలో రూ.82 కోట్ల మోసానికి సంబంధించిన 1,11,932 కేసులు నమోదయ్యాయని తెలిపారు. ఇందులో నుంచి కేవలం రూ.48 కోట్లు మాత్రమే రికవరీ చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు. ఎక్కడా ఇందుకు బాధ్యులైనవారిపై చర్యలు తీసుకున్న దాఖలాలు కనిపించలేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అందువల్ల నిధుల దుర్వినియోగం జరగకుండా ఇందులో కట్టుదిట్టమైన నిబంధన విధించాలన్నారు.

2. ఉపాధి హామీ పథకానికి సంబంధించిన ఉద్యోగుల్లో టెక్నికల్‌ అసిస్టెంట్ల సంఖ్యను పెంచాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రస్తుతం నాలుగు గ్రామపంచాయతీలకు కలిపి ఒక టెక్నికల్‌ అసిస్టెంట్‌ను నియమించారని, ఒక వ్యక్తి మూడు రోజుల్లో 16 పని స్థలాలను కొలవడం అసాధ్యమన్నారు. దానివల్ల కొలతలు, ఇతర అంశాల్లో మోసాలు చేస్తున్నారని. దీన్ని నివారించడానికి టెక్నికల్‌ అసిస్టెంట్ల సంఖ్యను పెంచాలని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

3. కార్మికులు ఇచ్చే వేతనాలను వ్యవసాయ వినియోగ ధరల సూచి ఆధారంగా కాకుండా గ్రామీణ ధరల సూచీ ఆధారంగా నిర్ణయించాలన్నారు.

4. సాధారణ పనులు కాకుండా పల్లెలకు పనికొచ్చే ఆస్తుల కల్పన చేయాలని కోరారు. వ్యక్తిగత ఆస్తుల సృష్టి కాకుండా సామాజిక ఆస్తుల సృష్టికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు.

5. ప్రతి రాష్ట్రం తప్పనిసరిగా సామాజిక ఆడిట్‌లు నిర్వహించేలా చూడాలని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సూచించారు. ఇందుకోసం స్వతంత్ర వ్యవస్థలు ఏర్పాటయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.

డెంగీ కేసుల్లో దేశంలో 16వ స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ - కేంద్ర వైద్యఆరోగ్యశాఖ సహాయమంత్రి అనుప్రియ పటేల్‌

జగన్​ హయాంలో లిక్కర్​ దోపిడీ - రూ.4 వేల కోట్లు దేశం దాటించేశారు: ఎంపీ లావు

TAGGED:

MP LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU
ABOUT AP REVENUE DEFICIT
AP REVENUE ISSUE RAISED IN LOKSABHA
VBG RAMG AND MGNREGA IN AP
MP KRISHNA DEVARAYALU IN LOK SABHA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.