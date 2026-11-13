"కూటమిపై వైఎస్సార్సీపీ గెలిస్తే రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటా" - వల్లభనేని వంశీకి ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ సవాల్
Yarlagadda Venkat Rao Challenge Vallabhaneni Vamsi: వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీకి ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు సవాల్ విసిరారు. టీడీపీ అభ్యర్థిపై వైఎస్సార్సీపీ గెలిస్తే రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటానని ప్రకటించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 11:46 AM IST
గన్నవరం జడ్పీటీసీ స్థానంలో కూటమి అభ్యర్థి ఓటమిపై ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీకి సవాల్ విసిరారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు ప్రజాబలంపై నిజంగా నమ్మకముంటే 63 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచిన గన్నవరం జడ్పీటీసీ సభ్యుడితో రాజీనామా చేయించి, ఉప ఎన్నికకు టీడీపీ అభ్యర్థిపై పోటీకి రావాలన్నారు. ఆ ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థి ఓడిపోతే 5 నిమిషాల్లో తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి, రాజకీయాల నుంచి పూర్తిగా తప్పుకొంటానని ప్రకటించారు. విజయవాడ పటమటలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో గురువారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు.
ఓటమి బాధ్యత నాదే: పొత్తు ధర్మంలో భాగంగా నియోజకవర్గంలో బీజేపీకి 50 శాతం (రెండు స్థానాలు) కేటాయించినట్లు చెప్పారు. గన్నవరం జడ్పీటీసీ స్థానంలో బీజేపీ అభ్యర్థి కుమారస్వామి 63 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోవడం బాధ కలిగించిందన్నారు. ఓట్ల బదిలీ జరగకపోవడానికి, ఓటమికి పూర్తి బాధ్యత తనదేనని తెలిపారు. ఓట్ల లెక్కింపులో అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయని, చెల్లని ఓట్లని పరిశీలించలేదని ఆరోపించారు. కౌంటింగ్ కేంద్రంలోకి వైఎస్సార్సీపీకి వారిని ఎక్కువ మందిని ఎలా అనుమతించారో రిటర్నింగ్ అధికారి సమాధానం చెప్పాలని యార్లగడ్డ డిమాండ్ చేశారు.
వంశీ నేరుగా పోటీకి రావాలి: "గన్నవరం మండలంలో కూటమి సాధించిన విజయాలను విస్మరించి, కేవలం ఒక్క జడ్పీటీసీ గెలుపునే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు పదేపదే చెప్పుకోవడం హాస్యాస్పదం. మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీకి దమ్ముంటే జడ్పీటీసీ సభ్యుడితో రాజీనామా చేయించి, నేరుగా టీడీపీ అభ్యర్థిపై పోటీకి రావాలి. బాపులపాడులో 27 ఏళ్ల తర్వాత టీడీపీ జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. సోషల్ మీడియాలో నాపై జరుగుతున్న పెయిడ్ ట్రోలింగ్కు భయపడే ప్రసక్తే లేదు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
"తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం మీద దాడి చేసిన కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వ్యక్తి గన్నవరం జడ్పీటీసీగా గెలవడం నాకు కూడా చాలా బాధాకరంగా ఉంది. కానీ మీకు ధైర్యముంటే, మీరు జడ్పీటీసీకి రాజీనామా చేస్తే, టీడీపీ పార్టీ నుంచి మేం జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు సిద్ధం. గన్నవరం జడ్పీటీసీ 63 ఓట్లతో గెలిచారు. వంద, రెండు వందల ఓట్లతో గెలుపొందేవారు అదృష్టవంతులే తప్ప, ఇందులో టాలెంట్ ఉంటుందని నేను అనుకోవడం లేదు. ఉప ఎన్నికల్లో మా అభ్యర్థిని ఓడిస్తే, నా శాసన సభ్యత్వానికి 5 నిమిషాలు కూడా ఆలోచించకుండా అదేరోజు రాజీనామా చేస్తా. నువ్వు సిద్ధమా.. నేను సిద్ధం" - యార్లగడ్డ వెంకట్రావు, గన్నవరం ఎమ్మెల్యే
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