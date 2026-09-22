వైఎస్సార్సీపీ అరాచకంపై ఆగ్రహజ్వాలలు - గురువుల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీశారని తీవ్ర విమర్శలు
శాప్ కార్యాలయం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ అరాచకంపై తీవ్ర విమర్శలు వెలువడ్డాయి. గురువుల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీశారని మంత్రుల ధ్వజమెత్తారు. దాడులకు తెగబడిన వారిని వదిలే ప్రసక్తి లేదని స్పష్టం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 10:58 AM IST
TDP Ministers Reacts On YSRCP Leaders On Criticising Teachers : శాప్ కార్యాలయం వద్ద ఉపాధ్యాయులపై వైఎస్సార్సీపీ గూండాలు తెగబడటంపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గురువులపై జగన్, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు విషం కక్కుతున్నారని మంత్రులు మండిపడ్డారు. గ్రూప్ - 1లో అక్రమాలు కప్పిపుచ్చుకునేందుకే డీఎస్సీపై అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. గురువులపై దాడికి పాల్పడిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి.
అక్రమాలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకే విమర్శలు : శాప్ కార్యాలయం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల అరాచకంపై మంత్రులు మండిపడ్డారు. గురువుల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు వ్యవహరించారని అచ్చెన్నాయుడు, కొల్లు రవీంద్ర, వాసంశెట్టి సుభాష్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దాడులకు తెగబడిన ఏ ఒక్కరినీ వదిలే ప్రసక్తి లేదని తేల్చిచెప్పారు. ఉపాధ్యాయులపై దాడి వైఎస్సార్సీపీ నీచ రాజకీయాలకు నిదర్శనమని మంత్రులు పార్థసారథి, సవిత, డోలా బాలవీరాంజనేయ స్వామి అన్నారు. గ్రూప్ -1 అక్రమాలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రాష్ట్రంలో అరాచకాలు సృష్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
ఐదేళ్లలో ఒక్క డీఎస్సీ ఇవ్వని జగన్ క్రీడాకారులు, ఉపాధ్యాయులపై దాడులు చేయించడం దారుణమని రాజ్యసభ ఎంపీ చింతకాయల విజయ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ రాజకీయ పార్టీనా, రౌడీ పార్టీనా అని ఎమ్మెల్సీ వర్ల రామయ్య ప్రశ్నించారు. హింసను ఆశ్రయించే వారికి ప్రజలే సరైన బుద్ధి చెబుతారని చీఫ్ విప్ జీవీ ఆంజనేయులు చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ జారీ చేసిన సర్టిఫికెట్లను ఇప్పుడు ఆ పార్టీ నేతలే ఫేక్ అంటూ ప్రచారం చేయడం రాజకీయ దివాళాకోరుతనమని మాజీమంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు విమర్శించారు.
"వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఉపాధ్యాయులపై సామూహికంగా దాడి చేశారు. ఇది పౌర సమాజం ఖండించాల్సిన అమానుషమైన చర్య. ఉపాధ్యాయులపై దాడిలో పాల్గొన్న వారందరికీ కఠిన శిక్ష విధించాలి. క్రీడాకారులు, ఉపాధ్యాయులను అవమానించడం వైఎస్సార్సీపీ దుర్మార్గపు మనస్తత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. 'గొడ్డలి పార్టీ' నాయకులు శాప్ కార్యాలయంలో హింసకు పాల్పడటం దిగ్భ్రాంతికరం. ఇటువంటి అనాగరిక ప్రవర్తనను ప్రతి ఒక్కరూ ఖండించాలి"- టీడీపీ మంత్రులు .
దాడికి పాల్పడిన వారికి కఠీన శిక్ష : రాజకీయ వివాదాల్లోకి ఉద్యోగులు, టీచర్లను లాగడం సరికాదని ఏపీ సెక్రటెరియట్ అసోసియేషన్ మండిపడింది. ఉపాధ్యాయుల గౌరవాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం, రాజకీయ పార్టీలపై ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. రాజకీయ ముసుగులో ఉపాధ్యాయులపై దాడికి పాల్పడిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని ఏపీటీఎఫ్ డిమాండ్ చేసింది. భవిష్యత్తులో గురువుల జోలికి రావాలంటేనే భయపడేలా ఉపాధ్యాయ భద్రత చట్టాన్ని రూపొందించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
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